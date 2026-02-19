Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Rice Kanji: આર માધવન સહિતના સ્ટાર્સ ફીટ રહેવા નાસ્તામાં ખાય છે રાઈસ કાંજી, જાણો ચોખાની કાંજીથી થતા લાભ વિશે

Rice Kanji Benefits: રાઈસ કાંજી એવો નાસ્તો છે જે ઉનાળામાં શરીરને હાઈડ્રેટ રાખવાથી લઈ એનર્જી લેવલ બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. રાઈસ કાંજી ગટ હેલ્થ માટે બેસ્ટ આહાર છે. આર માધવન સહિતના સ્ટાર્સ પણ દિવસની શરુઆત ચોખાની કાંજી ખાઈને કરે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કાંજી કેવી રીતે બને અને તેને ખાવાથી કેવા ફાયદા થાય છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:25 PM IST
  • ફર્મેન્ટેડ રાઈસ બેસ્ટ પ્રોબાયોટિક ફૂડ છે.
  • રાઈસ કાંજી આર માધવન સહિતના બોલીવુડ સેલિબ્રિટીનો ફેવરેટ નાસ્તો.
  • ગુડ બેક્ટેરિયા સૌથી વધુ રાઈસ કાંજીથી મળે છે.

Trending Photos

Rice Kanji: આર માધવન સહિતના સ્ટાર્સ ફીટ રહેવા નાસ્તામાં ખાય છે રાઈસ કાંજી, જાણો ચોખાની કાંજીથી થતા લાભ વિશે

Rice Kanji Benefits: શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટે ગટ હેલ્થ સારી હોય તે જરૂરી છે. ગટ હેલ્થ એટલે સ્વસ્થ આંતરડા, આપણા આંતરડા સારી રીતે કામ કરતા રહે એટલે કે ગટ હેલ્થ સારી હોય તે જરૂરી છે કારણ કે તેના દ્વારા જ ભોજનનું પાચન, પોષક તત્વોનું અવશોષણ, ઇમ્યુનિટી, શરીરની કોશિકાઓનો વિકાસ અને વજન કંટ્રોલ કરવા જેવા મહત્વપૂર્ણ કાર્ય થાય છે. જો ગટ હેલ્થ ખરાબ હોય તો શરીરનું સંતુલન બગડી જાય છે જેના કારણે શરીરમાં બીમારીઓ વધે છે અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ ખરાબ થાય છે. ગટ હેલ્થ સુધારવા માટે સવારે નાસ્તામાં રાઈસ કાંજી ખાઈ શકાય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

રાઈસ કાંજી જેને ફર્મેન્ટેડ રાઈસ પણ કહેવામાં આવે છે તે કુદરતી પ્રોબાયોટિક ફૂડ છે. ગરમીના દિવસોમાં સવારે નાસ્તામાં રાઈસ કાંજી ખાવાથી પાચનમાં સુધારો થાય છે અને શરીરમાં ગુડ બેક્ટેરિયા વધે છે જે ગટ હેલ્થ સારી રાખવામાં મદદ કરે છે. રાઈસ કાંજી આર માધવન સહિતના ઘણા બોલીવુડ સેલિબ્રિટીનો ફેવરેટ નાસ્તો પણ છે. અલગ અલગ મુલાકાતો દરમ્યાન કલાકારો સવારે નાસ્તામાં રાઈસ કાંજી ખાતા હોય છે તેવી વાત કરતા હોય છે.

એક મુલાકાત દરમિયાન આર માધવને પણ જણાવ્યું હતું કે તે દિવસની શરૂઆત ફર્મેન્ટ રાઈસ ખાઈને કરે છે. આર માધવન સિવાય એક પોડકાસ્ટ દરમિયાન નીતુ કપૂરે પણ જણાવ્યું હતું કે તે રોજ ચોખાની કાંજી ખાય છે. નીતુ કપુરે જણાવ્યું હતું કે સવારે નાસ્તામાં રાઈસ કાંજી ખાવી ગટ હેલ્થ માટે બેસ્ટ છે. આ સિવાય આથિયા શેટ્ટીએ પણ એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે તેના ઘરે રોજ સવારે ચોખાની કાંજી બને છે અને નાસ્તામાં કાંજી ખવાય છે. તો ચાલો આજે આપણે પણ જાણીએ સેલિબ્રિટીના ફેવરેટ નાસ્તા  રાઈસ કાંજીથી થતા લાભ વિશે.  

ચોખાની કાંજી એટલે શું ?

ચોખાની કાંજી દક્ષિણે ભારતીય ઘરોમાં બનતી હેલ્ધી વાનગી છે. જેને ફર્મેન્ટેડ રાઈસ પણ કહેવામાં આવે છે. ચોખાની કાંજીને અલગ અલગ રાજ્યમાં અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ કાંજી પ્રોબાયોટિક્સ એટલે કે ગુડ બેક્ટેરિયાથી ભરપૂર હોય છે અને સવારે નાસ્તામાં ખાવા માટે બેસ્ટ વસ્તુ ગણાય છે. 

નાસ્તામાં રાઈસ કાંજી ખાવાથી થતા ફાયદા 

શરીરમાં વધે છે ગુડ બેક્ટેરિયા 

જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા માટે ગટ હેલ્થ સારી રહે તે જરૂરી છે અને ગટ હેલ્થને સારી રાખવાનું કામ ગુડ બેક્ટેરિયા કરે છે. આ ગુડ બેક્ટેરિયા સૌથી વધુ રાઈસ કાંજીથી મળે છે. રાઈસ કાંજી પ્રોબાયોટિક રીચ ફૂડ ગણાય છે. સવારે નાસ્તામાં કાંજી ખાવાથી ગટ હેલ્થ સુધરે છે અને ડાયજેસ્ટિવ પાવર વધે છે. 

એનર્જી વધે છે 

એક મુલાકાત દરમિયાન આર માધવને જણાવ્યું હતું કે તે દિવસની શરૂઆત રાઈસ કાંજી ખાઈને કરે છે જેના કારણે તે આખો દિવસ એનર્જેટિક ફીલ કરે છે. રાઈસ કાંજી પચવામાં સરળ હોય છે અને તે આંતરડાને સૌથી વધુ ફાયદો કરે છે. સવારે રાઈસ કાંજી ખાવાથી શરીરને ઠંડક પણ મળે છે અને શરીર આખો દિવસ હાઇડ્રેટ રહે છે. 

પાચનતંત્ર ડિટોક્ષ થાય છે

સવારે ખાલી પેટ રાઈસ કાંજી ખાવાથી પાચન સંબંધિત સમસ્યાથી રાહત મળે છે કારણ કે ફર્મેન્ટ રાઈસ પાચનતંત્રને ડીટોક્ષ કરવામાં મદદ કરે છે. ફર્મેન્ટેડ રાઈસ ખાવાથી પાચનતંત્રમાં એકત્ર થયેલા ઝેરી પદાર્થો શરીરમાંથી બહાર કાઢવામાં મદદ મળે છે. ચોખાની કાંજીમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે જે શરીરને હાઇડ્રેટ રાખે છે તેથી ઉનાળા માટે ચોખાની કાંજી હેલ્ધી નાસ્તો સાબિત થાય છે. 

ચોખાની કાંજી કેવી રીતે બનાવવી ?

જો તમે પણ ગટ હેલ્થ સુધારવા માટે પ્રોબાયોટિકથી ભરપૂર રાઇસ કાંજી નાસ્તામાં ખાવા માંગો છો તો આ રીતે ઘરે રાઈસ કાંજી બનાવી શકો છો. સૌથી પહેલા એક માટીના વાસણમાં ચાર ચમચી બાફેલા ચોખા એટલે કે ભાત લેવા. હવે ચોખામાં પાણી અને ત્રણ ચમચી દહીં મિક્સ કરો. જો તમે ચોખામાં છાશ ઉમેરવા માંગો તો પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ ચોખાને ઢાંકી દો અને આઠથી દસ કલાક સુધી ફર્મેન્ટ થવા દો. સવારે ચોખા જોશો તો તેની ઉપર એક લેયર દેખાશે તેનો મતલબ છે કે ચોખા સારી રીતે ફોર્મેટ થઈ ગયા છે. ત્યાર પછી ચોખા અને પાણીને મિક્સ કરવા માટે બ્લેન્ડર ફેરવો. આ રીતે ચોખાની કાંજી પીવા માટે રેડી થઈ જશે. ચોખાની કાંજીને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે લોકો તેમાં ડુંગળી, લીલા મરચાં ઉમેરીને ખાતા હોય છે. ઘણા લોકો ચોખા કાંજીમાં વઘાર કરીને પણ ખાતા હોય છે. તમે કોઈપણ રીતે રાઈસ કાંજીને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
rice kanjiRecipeHealth TIPShealthy breakfastચોખાની કાંજી

Trending news