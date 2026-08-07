/Rice Water: યુરિન ઈન્ફેક્શનમાં ચોખાનું પાણી પીવાથી ખરેખર ફાયદો થાય ? જાણો વર્ષો જુનો દેશી નુકખો અસરકારક છે કે નહીં

Rice Water And UTI: મહિલાઓને UTI ની સમસ્યા અવારનવાર થતી હોય છે. યુટીઆઈ એટલે કે યુરિન ઈન્ફેક્શન ગંદુ ટોયલેટ યુઝ કરવાથી, સ્વચ્છતાનું ધ્યાન ન રહે તો પણ થઈ જાય છે. યુરિન ઈન્ફેક્શન હોય તો મહિલાઓ સૌથી પહેલા જે ઘરેલુ નુસખો અજમાવે તે છે ચોખાનું પાણી પીવું. યુરિન ઈન્ફેક્શનમાં ચોખાનું પાણી પીવાનો નુસખો વર્ષો જુનો છે. માનવામાં આવે છે કે તેનાથી યુરિન ઈન્ફેક્શન મટી જાય છે. પરંતુ આવું ખરેખર થાય છે કે નહીં ચાલો આજે જાણીએ.
ચોખાના પાણીથી થતા ફાયદા
આયુર્વેદ અનુસાર ચોખાના પાણીથી શરીરને અલગ અલગ ફાયદા થઈ શકે છે. કારણ કે ચોખાના પાણીમાં શરીરમાંથી બેક્ટેરિયા કાઢવાના ગુણ હોય છે. આ ગુણના કારણે યુરિનરી ટ્રૈક્ટ ઈન્ફેકશનમાં પણ ફાયદો થાય છે. ચોખાનું પાણી શરીરને અન્ય કેવા ફાયદા કરે છે તે પણ જાણી લો.
યુરિન ઈન્ફેક્શનમાં ચોખાનું પાણી પીવું કે નહીં ?
આયુર્વેદિક ડોક્ટર અનુસાર યુરિન ઈન્ફેક્શનમાં ચોખાનું પાણી પી શકાય છે. ચોખાનું પાણી પીવાથી યુરિન ઈન્ફેક્શનના લક્ષણોથી તુરંત રાહત મળે છે. ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર ચોખાના પાણીમાં લીંબુ અને સંચળ ઉમેરીને પીવું જોઈએ. જે શરીરને ડિટોક્સ કરવામાં મદદ કરે છે અને યૂરિક એસિડનું સ્તર કંટ્રોલમાં રાખે છે.
આયુર્વેદમાં યુરિન ઈન્ફેક્શન માટે નાળિયેર પાણીને પણ લાભકારી ગણાવ્યું છે. નાળિયેર પાણીમાં એલચી પાવડર મિક્સ કરીને પીવાથી પણ યુરિન ઈન્ફેક્શનમાં લાભ થઈ શકે છે. જો કે આ દેશી ઈલાજથી યુરિન ઈન્ફેક્શનના લક્ષણોમાં રાહત ન થાય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)