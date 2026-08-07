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Rice Water: યુરિન ઈન્ફેક્શનમાં ચોખાનું પાણી પીવાથી ખરેખર ફાયદો થાય ? જાણો વર્ષો જુનો દેશી નુકખો અસરકારક છે કે નહીં

Rice Water And UTI: યુરિન ઈન્ફેક્શનની સમસ્યા મહિલાઓને વધારે થતી હોય છે. યુરિન ઈન્ફેક્શન માટે એક દેશી નુસખો વર્ષોથી પ્રચલિત છે. આ નુસખો છે ચોખાનું પાણી પીવું. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ કે શું ખરેખર યુરિન ઈન્ફેક્શનની સમસ્યામાં ચોખાનું પાણી ફાયદો કરે છે ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 07, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:09 AM IST
Rice Water: યુરિન ઈન્ફેક્શનમાં ચોખાનું પાણી પીવાથી ખરેખર ફાયદો થાય ? જાણો વર્ષો જુનો દેશી નુકખો અસરકારક છે કે નહીં
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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