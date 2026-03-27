Ridge Gourd: ગરમીમાં શરીરને ઠંડું અને હાઈડ્રેટ રાખવામાં મદદ કરશે તુરીયાનું શાક, ફાયદા જાણી તમે પણ ખાવા લાગશો
Ridge Gourd Vegetable Benefits: ઋતુ બદલે એટલે આહાર પણ બદલવો જરૂરી હોય છે. જેમકે ઉનાળામાં આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જે પચવામાં હળવી હોય અને પાણીથી ભરપૂર હોય. આવી વસ્તુઓ શરીરને ઠંડક આપે છે અને શરીરને હાઈડ્રેટ રાખવામાં મદદ કરે છે. ઉનાળામાં ફાયદો કરે તેવા શાકની વાત કરીએ તો તેમાં તુરીયાનું શાક પહેલા ક્રમે આવે. જોકે મોટી સમસ્યા તો એ હોય છે કે તુરીયાનું શાક જોઈને નાના-મોટા સૌ કોઈ મોઢું બગાડે છે. પરંતુ ખરેખર ઉનાળામાં તુરીયાનું શાક ખાવું જ જોઈએ.
ઉનાળામાં તુરીયાનું શાક ખાવાથી ગટ હેલ્થ સારી રહે છે, શરીર નેચરલી ઠંડુ રહે છે અને શરીર હાઇડ્રેટ પણ રહે છે. ઉનાળામાં તુરીયાનું શાક ખાવાથી થતા ફાયદા વિશે જો તમે ન જાણતા હોય તો ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ જો તમે આહારમાં તુરીયા નું શાક સામેલ કરશો તો કેવા ફાયદા થશે.
ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલય દ્વારા આ જાણકારી આપવામાં આવી છે. આયુષ મંત્રાલય અનુસાર જો ઉનાળામાં નિયમિત તુરીયાનું શાક ખાવામાં આવે તો તેનાથી શરીરની કેટલીક સમસ્યાઓ દવા વિના મટી જાય છે અને શરીર સ્વસ્થ પણ રહે છે.
ઉનાળામાં પોષક તત્વથી ભરપૂર તુરીયા ખાવાના ફાયદા
શરીર હાઇડ્રેટ રહે
તુરીયા એવું શાક છે જેમાં પાણી વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. તુરીયા નું શાક બનાવો ત્યારે તેમાં ઉપરથી પાણી ઉમેરવું પડતું નથી તુરીયા માંથી જ એટલું પાણી નીકળે છે કે શાક સરળતાથી બની જાય છે. આ શાક ખાવાથી શરીર હાઇડ્રેટ રહે છે અને શરીરને અંદરથી ઠંડક પણ મળે છે.
પાચન સુધરશે
ઉનાળામાં જો તમે તુરીયા ડાયેટમાં એડ કરો છો તો તેનાથી નબળું પાચનતંત્ર પણ મજબૂત થઈ જશે. તુરીયા એવું શાક છે જે સરળતાથી પચી જાય છે.. જે લોકોને પાચનતંત્ર સંબંધિત નબળાઈ હોય તેમણે તો તુરીયા ખાવા જ જોઈએ. ઉનાળામાં તુરીયા ખાવાથી ગેસ, અપચો, કબજિયાત જેવી તકલીફો ક્યારેય નહીં થાય કારણ કે તુરીયા ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે.
પિત્ત શાંત થશે
ઘણા લોકોને ઉનાળામાં વારંવાર પિત્ત વધી જાય છે. પિત દોષ વધી જતો હોય તેવા લોકોએ પણ તુરીયા થવા જોઈએ. આયુષ મંત્રાલય અનુસાર તુરીયા શરીરમાં પિત્ત દોષને સંતુલિત કરવામાં મદદ કરે છે.
ત્વચા રોગથી રાહત
ઉનાળામાં લોકોને પોતાની સ્કીનની ચિંતા સૌથી વધુ રહે છે કારણ કે આ સમય એવો હોય છે જેમાં થોડી પણ બેદરકારી રાખવામાં આવે તો ત્વચાને નુકસાન થઈ જાય છે.. જો તમને તમારી સ્કિનની ચિંતા રહેતી હોય તો ડાયટમાં તુરીયાનો સમાવેશ કરો. તુરીયા ગરમીના કારણે થતી ત્વચા સંબંધિત સમસ્યાઓથી રાહત આપવામાં મદદ કરશે.
તુરીયાનું ગુજરાતી સ્ટાઈલ સ્વાદિષ્ટ શાક
તુરીયા ખાવાથી થતા ફાયદા વિશે જાણ્યા પછી જો તમને પણ તુરીયાનું શાક ખાવાની ઈચ્છા થઈ હોય તો તેની રીત ખૂબ જ સરળ છે. તુરીયાની છાલ કાઢી ચાખી લેવું કે તે કડવું છે કે મીઠું. કડવા તુરીયાનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો નહીં.. તુરીયા ને ઝીણા ઝીણા સમારી સાઈડમાં રાખો. તેલ ગરમ કરી તેમાં લસણ અને રાઈનો વઘાર કરો. આ શાકમાં લસણ આગળ પડતું એડ કરવું. ત્યાર પછી તેમાં તુરીયા ઉમેરી દો. એક થી બે મિનિટમાં જ તુરીયા પાણી છોડવા લાગશે અને સોફ્ટ થઈ જશે. આ સ્ટેજ પર તુરીયામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું પાવડર, હળદર હળદર પાવડર અને ધાણાજીરું ઉમેરી શાકને પાંચ મિનિટ ઢાંકીને સાંતળો. પાંચ જ મિનિટમાં તુરીયાનું શાક રેડી થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
