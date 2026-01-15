Methi Water: મેથીનું પાણી રોજ પીવાથી થઈ શકે નુકસાન, જાણો મેથીનું પાણી કેટલા દિવસ પીધા પછી બ્રેક રાખવો જરૂરી
Methi Water: મેથીનું પાણી શરીર માટે ફાયદાકારક છે પરંતુ લાંબા સમય સુધી મેથીનું પાણી પીતા રહેવાથી નુકસાન પણ થઈ શકે છે. તેથી આજે તમને મેથીનું પાણી પીવાની પેટર્ન વિશે જણાવીએ. આ પેટર્ન ફોલો કરી તમે મેથીનું પાણી ચિંતા વિના પી શકો છો.
Methi Water: મેથી રસોડાનો પાવરફુલ મસાલો છે. દરેક ઘરમાં મેથી સરળતાથી મળી રહે છે. શિયાળામાં તો મેથી શરીર માટે ઔષધી સાબિત થાય છે. મેથીમાં એવા ગુણ હોય છે જે દુખાવો, સોજા, બ્લડ શુગર જેવી બીમારીઓમાં મદદ કરે છે. લોકો વજન ઘટાડવા માટે પણ મેથીનું પાણી પીવે છે. સવારે ખાલી પેટ મેથીનું પાણી પીવાથી શુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. પરંતુ આ બધા જ લાભ ત્યારે થશે જ્યારે તમે મેથીનું પાણી પીવાની પેટર્નને ફોલો કરશો.
મેથીનું પાણી રોજ પીવાનું ટાળવું જોઈએ. તેનો પણ નિયમ છે જેમકે અમુક દિવસો સુધી મેથી પાણી પીધા પછી બ્રેક રાખવો જોઈએ અને પછી ફરીથી મેથીનું પાણી પી શકાય છે. મોટાભાગના લોકો આ વિશે જાણતા નથી. આજે તમને જણાવીએ મેથીનું પાણી પીવું હોય તો કેવી રીતે પીવું જોઈએ. પરંતુ તે પહેલા જાણીએ મેથીનું પાણી તૈયાર કેવી રીતે કરવું અને મેથીનું પાણી પીવાથી થતા લાભ વિશે.
મેથીનું પાણી બનાવવાની રીત
મેથીનું સેવન શરુ કરવું હોય તો રાત્રે 1 ગ્લાસ પાણીમાં 1 ચમચી મેથી દાણા પલાળી દેવા. સવારે આ પાણીને ગાળીને પી જવું. મેથીનું પાણી ખાલી પેટ પીવાનું હોય છે. તમે ઈચ્છો તો પલાળેલી મેથી ચાવીને ખાઈ પણ શકો છો.
મેથીનું પાણી કેટલાક દિવસ સુધી પીવું જોઈએ.
1. જો તમે પાચન તંત્રને શુદ્ધ કરવા અને શરીરને ડિટોક્સ કરવા માટે મેથીનું પાણી પીવા માંગો છો તો સતત 15 થી 20 દિવસ મેથીનું પાણી પીવું અને પછી 7 દિવસ બ્રેક રાખો. ત્યારબાદ ફરીથી 15 દિવસ મેથીનું પાણી પીવું.
2. જો તમે વજન ઘટાડવા માટે મેથીનું પાણી પીવો છો તો સતત 45 દિવસ મેથીનું પાણી સવારે ખાલી પેટ પીવું અને પછી 7 દિવસ બ્રેક રાખો. જો તમે બ્રેક વિના સતત મેથી લેતા રહેશો તો તે નુકસાન કરી શકે છે.
3. જો તમને ડાયાબિટીસ છે અને બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવા મેથીનું પાણી પીવું છે તો ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી 2 મહિના સુધી તેનું સેવન કરી શકો છો. પરંતુ મેથીનું પાણી પીતા હોય ત્યારે બ્લડ શુગર ચેક કરતાં રહેવું.
4. જે મહિલાઓને માસિક સંબંધિત સમસ્યા હોય કે હોર્મોન્સ સંબંધિત સમસ્યા હોય તેઓ 1 મહિના સુધી મેથીનું પાણી પી શકે છે.
કેટલી માત્રામાં લેવી મેથી
જો તમારે સવારે ખાલી પેટ મેથી લેવી છે તો 1 ગ્લાસ પાણીમાં 1 ચમચી મેથી દાણા પલાળવા. મર્યાદિત માત્રા રાખવી હિતાવહ છે. રોજ મેથીનું પાણી પીવું હોય તો તેનું પ્રમાણ ઓછું અને એકસરખું રાખવું. વધારે પ્રમાણમાં મેથી લેવી હાનિકારક છે.
મેથીનું પાણી પીવાના ફાયદા
- મેથીનું પાણી લેવાથી પાચનશક્તિ મજબૂત થાય છે.
- મેથીનું પાણી વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.
- મેથીનું પાણી બ્લડ શુગર સ્થિર રાખવામાં મદદ કરે છે.
- માસિક સંબંધિત સમસ્યા દુર કરે છે અને હોર્મોન્સ સંતુલિત કરે છે.
- ત્વચા અને વાળને પણ ફાયદો થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
