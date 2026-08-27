/યુવાનોમાં વધી રહ્યું છે આંતરડા અને રેક્ટમ કેન્સરનું જોખમ, રોજિંદી આ 3 ભૂલો બની શકે છે કારણ

Colorectal Cancer Causes: કોલોરેક્ટલ કેન્સર એક ખતરનાક કેન્સર છે જે વ્યક્તિના મોટા આંતરડા, મળાશય કે મળદ્વારમાં થઈ શકે છે. આ કેન્સરને એક સમય પર મોટા લોકોની બીમારી સમજવામાં આવતી હતી, પરંતુ યુએસના કેન્સર રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યુટ (CRI) પ્રમાણે નાની ઉંમરના વયસ્કોમાં પણ આ કેન્સરના મામલા સામે આવવા લાગ્યા છે. એક્સપર્ટ માને છે કે યુએસમાં અડધાથી વધુ કોલોરેક્ટર કેન્સરના મામલા લાઇફસ્ટાઇલની ભૂલ સાથે જોડાયેલા હોઈ શકે છે, જેને વ્યક્તિ કંટ્રોલ કરી શકે છે. ભારતમાં આંતરડાના કેન્સરના કેસ એક મોટી ચિંતા છે. તો ભારતીય યુવા પણ લાઇફસ્ટાઇલની ભૂલ કરી રહ્યાં છે જે અમેરિકાના યુવાઓ કરે છે. તેવામાં અહીં જાણો લાઇફસ્ટાઇલના તે ક્યા કામ છે જે કોલોરેક્ટર કેન્સરનું કારણ બની શકે છે.
કોલોરેક્ટલ કેન્સરનું કારણ બની શકે છે આ કામ
ખરાબ ડાયટઃ ખાનપાનમાં પ્રોસેસ્ડ અને રેડ મીટ હોવું અને ફાઇબર, ફળો અને શાકભાજીનું ઓછું થવું કોલોરેક્ટલ કેન્સરના જોખમથી જોડાયેલું છે. વર્લ્ડ રિસર્ચ ફંડ લાલ મીટનું ઓછું સેવન કરવાની સલાહ આપે છે.
ફિઝિકલી એક્ટિવ ન હોવુંઃ શરીરનું વજન વધુ હોવું અને લાઇફસ્ટાઇલ એક્ટિવ ન હોવી કોલોરેક્ટલ કેન્સરના ખતરાને વધારે છે. દરરોજ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી અને 30થી 60 મિનિટની વોક આંતરડાના સ્વાસ્થ્યને સારૂ રાખી શકે છે.
ધૂમ્રપાન અને આલ્કોહોલઃ લાંબા સમય સુધી ધૂમ્રપાનની આદત અને ભારે માત્રામાં આલ્કોહોલનું સેવન કોલોરેક્ટલ કેન્સરના ખતરાને વધારનારૂ સાબિત થઈ શકે છે.
આંતરડાના કેન્સરના બહારના જોખમી પરિબળો
ઉંમરઃ કોલોરેક્ટલ કેન્સરનો ખતરો સામાન્ય રીતે 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોમાં જોવા મળે છે. પરંતુ હવે વયસ્કોમાં પણ તેના કેસ સામે આવવા લાગ્યા છે.
પારિવારિક ઈતિહાસઃ પરિવારમાં કોઈને કોલોરેક્ટલ કેન્સર રહ્યું હોય કે કોલન પોલિપ્સની સમસ્યા હોય તો તેનાથી વ્યક્તિમાં કેન્સરનો ખતરો વધુ રહી શકે છે.
ક્રોનિક ઈન્ફ્લેમેટરી કંડીશનઃ લાંબા સમયથી ઈન્ફ્લેમેટરી બાઉલ ડિઝીસથી ગ્રસ્ત રહેવા પર વ્યક્તિમાં કોલોરેક્ટલ કેન્સરનો ખતરો વધી જાય છે.
કોલોરેક્ટલ કેન્સરના શું લક્ષણ છે
કોલોરેક્ટલ કેન્સરના લક્ષણ જો શરૂઆતી તબક્કામાં ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીને વધતી રોકી શકાય છે અને સમય પર સારવાર કરાવી શકાય છે.