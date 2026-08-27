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યુવાનોમાં વધી રહ્યું છે આંતરડા અને રેક્ટમ કેન્સરનું જોખમ, રોજિંદી આ 3 ભૂલો બની શકે છે કારણ

Colorectal Cancer Risk Factors: યુએસના કેન્સર રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યુટ અનુસાર લાઇફસ્ટાઇલ સાથે જોડાયેલી કેટલીક એવી ભૂલ છે જે કોલોરેક્ટલ કેન્સર એટલે કે મોટા આંતરડા, મળાશય કે રેક્ટમનું કેન્સર વધારી શકે છે. આ ભૂલથી બચી ખુદને કેન્સરથી દૂર રાખી શકાય છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 27, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:54 PM IST
યુવાનોમાં વધી રહ્યું છે આંતરડા અને રેક્ટમ કેન્સરનું જોખમ, રોજિંદી આ 3 ભૂલો બની શકે છે કારણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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