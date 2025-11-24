ઘટી જશે કેન્સરનો ખતરો, બસ આ 6 ટિપ્સને તમારા ડેલી રૂટીનમાં કરો સામેલ
How To Reduce The Risk Of Cancer: શું તમે પણ કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારીના ખતરાને ઘટાડવા ઈચ્છો છો, તો તમારે કેટલીક ટિપ્સને આજથી ફોલો કરવાની શરૂ કરી દેવી જોઈએ.
Trending Photos
Health News: કેન્સર જેવી ઘાતક બીમારીનું નામ સાંભળતા લોકો ડરી જાય છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેન્સરના વધતા મામલાએ લોકોના હ્રયદના ધબકારા વધારી દીધા છે. જો તમે પણ કેન્સરની બીમારીની ઝપેટમાં આવવાથી બચવા ઈચ્છો છો તો તમારે 6 ટિપ્સને ડેલી રૂટીનમાં જરૂર સામેલ કરવી જોઈએ. આ પ્રકારની ટિપ્સ ન માત્ર કેન્સરના ખતરાને ઘટાડે છે પરંતુ તમારા સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્યના સુધારમાં મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
મેડિટેશનઃ કેન્સર હીલર સેન્ટરના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ડૉ. તરંગ કૃષ્ણાએ એક પોડકાસ્ટમાં સમજાવ્યું કે કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવા માટે દૈનિક ધ્યાન ખૂબ જ જરૂરી છે. ધ્યાન ફક્ત તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે જ નહીં પરંતુ તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ અત્યંત ફાયદાકારક હોઈ શકે છે.
કસરતઃ દૈનિક કસરત કેન્સરનું જોખમ પણ ઘટાડી શકે છે. જો તમે જીમમાં જવા માંગતા હો, તો જાઓ, અથવા તમે યોગને તમારા દિનચર્યામાં સામેલ કરી શકો છો. પ્રાણાયામ, અનુલોમ-વિલોમ અને ઝડપી ચાલવા જેવી કસરતો તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવવામાં અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.
સ્વસ્થ આહારઃ સ્વસ્થ, સ્વચ્છ અને પ્રાધાન્યમાં શાકાહારી ખોરાક ખાવાથી પણ કેન્સરને રોકવામાં મદદ મળી શકે છે. ડૉ. તરંગ કૃષ્ણાએ સમજાવ્યું કે જો તમે માંસાહારી છો, તો તમે ચિકન, માછલી અને ઈંડાનો સફેદ ભાગ ખાઈ શકો છો, પરંતુ તમારે લાલ માંસ ટાળવું જોઈએ.
સાઉન્ડ સ્લીપઃ રાત્રે 10 વાગ્યે સૂવાની ટેવ પાડો. જો તમે કેન્સર જેવી બીમારીના ખતરાને ઘટાડવા ઈચ્છો છો તો તમારે 6-8 કલાકની સાઉન્ડ સ્લીપ લેવી જરૂરી છે.
રિલેશનશિપઃ જો તમે ટોક્સિક રિલેશનશિપમાં છો તો તેની અસર તમારા સ્વાસ્થ્ય પર પડશે. એટલે કે તમારે રિલેશનશિપને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
એક્સ ફેક્ટરઃ તમને જે વસ્તુથી ખુશી મળતી હોય, તમારે તે કરવું જોઈએ. ડોક્ટર તરંગ કૃષ્ણા પ્રમાણે જો તમે આ છ ટિપ્સને દરરોજ ફોલો કરવાનું શરૂ કરી દેશો તો કેન્સરના જોખમને ઘણી હદ સુધી ઘટાડી શકાશે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે