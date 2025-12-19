Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Heath Tips: નસેનસમાં ભરાઈ જશે એનર્જી, રોજ આ રીતે ખાઈ લો એક મુઠ્ઠી દાળિયા, શરીર લોખંડ જેવું મજબૂત થઈ જશે

Roasted Chana Health Benefits: શું તમે જાણો છો કે જેને સાધારણ વસ્તુ ગણવામાં આવે છે તે દાળિયા પોષકતત્વોની ખાણ છે ? દાળિયા ખાવાથી શરીરને એવી એનર્જી અને શક્તિ મળી શકે છે જે મોંઘા મોંઘા સપ્લીમેન્ટથી પણ ન મળે. આજે તમને આ સસ્તી દેશી વસ્તુથી શરીરને થતા લાભ વિશે જણાવીએ. જેના વિશે જાણીને તમે પણ રોજ એક મુઠ્ઠી દાળિયા તો ખાશો જ. 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:03 PM IST

Roasted Chana Health Benefits: આપણા ઘરમાં જ કેટલીક સાધારણ લાગતી વસ્તુઓ એવી હોય છે જે શરીર માટે અત્યંત ફાયદાકારક હોય છે. પરંતુ આજકાલ લોકોની વિચારધારા એવી થઈ ગઈ છે કે વસ્તુ સસ્તી અને દેશી હોય તો વધારે અસર ન કરતી હોય. તેની સામે મોંઘી મળતી વસ્તુ શરીરને વધારે ફાયદો કરતી હોય છે. પરંતુ આવું જરા પણ નથી. કેટલીક દેશી સસ્તી વસ્તુ શરીર માટે વરદાન સમાન હોય છે. જેમકે દાળિયા. દાળિયા એટલે કે શેકેલા ચણા સાધારણ લાગતી વસ્તુ છે. પરંતુ શિયાળામાં એક મુઠ્ઠી દાળિયા જો રોજ ખાવામાં આવે તો શરીરમાં એવા ફેરફાર થાય છે જેની કલ્પના પણ ન કરી હોય. 

દાળિયાની તાસીર ગરમ હોય છે તેથી શિયાળાની ઋતુમાં ચણા ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ઘણા લોકો દાળિયા અને ગોળ ખાવાની સલાહ પણ આપતા હોય છે. કારણકે આ સસ્તી વસ્તુ શરીરને મોંઘી દવા કે સપ્લીમેન્ટ પણ ફાયદો ન કરે તેવો ફાયદો કરી શકે છે. દાળિયાને જો તમે યોગ્ય માત્રામાં યોગ્ય સમયે ડાયટ પ્લાનમાં એડ કરી લેશો તો તમને શરીરમાં અનેક લાભ જોવા મળશે. શિયાળાની ઋતુમાં ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર દાળિયા ખાવા શરીર માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. જો તમે દિવસ દરમિયાન એક મુઠ્ઠી દાળિયા પણ ખાઈ લો છો તો તેનાથી શરીરને નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના લાભ થશે. 

ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી 

જો તમને સુસ્તી, થાક અને નબળાઈ લાગતી હોય તો તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે દાળિયા ખાવાનું શરૂ કરો. દાળિયા એનર્જી લેવલ બુસ્ટ કરવા માટે સૌથી વધુ અસરકારક ગણાય છે. એક મુઠ્ઠી દાળિયા ખાઈને તમે ઉર્જાવાન અનુભવ કરશો. દાળિયા ખાવાથી ગટ હેલ્થને પણ ફાયદો થાય છે. 

હાડકા મજબૂત થશે 

દાળિયામાં એવા પોષક તત્વ હોય છે જે બોન હેલ્થ પર પોઝિટિવ અસર કરે છે. હાડકા સંબંધિત સમસ્યાઓથી છુટકારો મેળવવો હોય તો ડાયટમાં દાળિયાનો સમાવેશ કરવો જોઈએ દાળિયા ખાવાથી ઈમ્યુન સિસ્ટમ પણ મજબૂત થાય છે. દાળિયા ખાવાથી વેટ લોસ જર્ની પણ સરળ બને છે. તેથી જ લોકો શેકેલા દાળિયા ખાવાની સલાહ આપતા હોય છે. 

બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં કરે 

દાળિયા ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ મળે છે. દાળિયામાં એવા તત્વ હોય છે જે હાર્ટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. રોજ એક મુઠ્ઠી દાળિયા ખાઈ લેવામાં આવે તો હાર્ટ પ્રોબ્લેમનું જોખમ પણ ઓછું થઈ શકે છે. 

લોહી વધે છે 

રોજ એક મુઠ્ઠી દાળિયા ખાવાથી લોહીની ખામી દૂર થઈ શકે છે. જે લોકોને હિમોગ્લોબિન લેવલ ઓછું હોય અથવા તો એનિમિયા હોય તેમણે રોજ દાળિયા ખાવા જોઈએ તેનાથી ઝડપથી સારું રિઝલ્ટ જોવા મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)



About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

