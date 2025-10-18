તમારા ડાયટમાં સામેલ કરી લો આ વસ્તુ, કાબુમાં રહેશે કોલેસ્ટ્રોલ, આ સમસ્યામાં પણ થશે ફાયદો
Roasted Chickpeas: શું તમે જાણો છો કે જો તમે શેકેલા ચણાનું યોગ્ય માત્રામાં અને યોગ્ય રીતે સેવન કરો છો, તો તે તમારા સ્વાસ્થ્યને સર્વાંગી લાભ આપી શકે છે...
Health Benefits of Roasted Chickpeas: તમને જણાવી દઈએ કે શેકેલા ચણા પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. શિયાળા દરમિયાન ઘણીવાર શેકેલા ચણા ખાવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, જે પ્રોટીન અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. તમે નાસ્તામાં શેકેલા ચણા ખાવાનું પણ શરૂ કરી શકો છો. ચાલો જાણીએ શેકેલા ચણાના કેટલાક અદ્ભુત સ્વાસ્થ્ય લાભો વિશે.
કંટ્રોલ કરો કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ
જો તમે પણ હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલને કંટ્રોલ કરવા ઈચ્છો છો તો શેકેલા ચણાને ખાવાનું શરૂ કરી શકો છો. શેકેલા ચણામાં રહેલા પોષક તત્વો તમારા હ્રદયના સ્વાસ્થ્યને મજબૂત બનાવવામાં ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે પોષક તત્વોથી ભરપૂર શેકેલા ચણા બ્લડ સુગર લેવલને કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
મળશે અનેક ફાયદા
શેકેલા ચણાને ગટ હેલ્થ માટે પણ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. જો તમે તમારી વેટ લોસ જર્નીને સરળ બનાવવા ઈચ્છો છો તો સાચી માત્રામાં શેકેલા ચણાનું સેવન કરી શકો છો. શેકેલા ચણા ખાવાથી લોહીની કમી દૂર કરી શકાય છે. કુલ મળી શેકેલા ચણા તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે.
કઈ રીતે કરશો સેવન?
સૌપ્રથમ, શેકેલા ચણાને એક બાઉલમાં મૂકો. તેનો સ્વાદ વધારવા માટે, તમે બારીક સમારેલા ડુંગળી, ટામેટાં, કાકડી, લીલું લસણ, થોડું લાલ મરચું પાવડર, મીઠું, ચાટ મસાલો, ધાણા પાવડર, મીઠું અને લીંબુનો રસ ઉમેરી શકો છો. છેલ્લે, બારીક સમારેલા કોથમીરના પાન મિક્સ કરો અને સ્વાદિષ્ટ અને સ્વસ્થ શેકેલા ચણાનો આનંદ માણો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
