Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealthRock Salt Benefits: રોજની રસોઈમાં સિંધવ મીઠું વાપરવાથી થતા લાભ વિશે જાણો

Rock Salt Benefits: રોજની રસોઈમાં સિંધવ મીઠું વાપરવાથી થતા લાભ વિશે જાણો

Rock Salt Benefits: જ્યારે પણ ઘરમાં વ્રત હોય ત્યારે સિંધવ મીઠાનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ આજે તમને સિંધવ મીઠાનો ઉપયોગ કરવાથી થતા જે લાભ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, તેને જાણીને તમે રોજની રસોઈમાં સફેદ મીઠાને બદલે સિંધવ મીઠાનો જ ઉપયોગ કરતાં થઈ જશો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:05 PM IST
  • સફેદ મીઠું v/s સિંધવ મીઠું.
  • સિંધવ મીઠાથી થતા હેલ્થ બેનિફિટ

Trending Photos

Rock Salt Benefits: રોજની રસોઈમાં સિંધવ મીઠું વાપરવાથી થતા લાભ વિશે જાણો

Rock Salt Benefits: વ્રત દરમિયાન જે ભોજન બને છે તેમાં સામાન્ય સફેદ મીઠાને બદલે સિંધવ  મીઠાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ સિંધવ મીઠું સામાન્ય મીઠા કરતાં વધારે ફાયદાકારક હોય છે. જો તમે રોજની રસોઈમાં સફેદ મીઠાને બદલે સિંધવ મીઠાનો ઉપયોગ કરો છો તો તેનાથી શરીરને ઘણા લાભ થાય છે. આ લાભ કયા છે આજે જાણીએ. આ લાભ વિશે જાણને તમે પણ સફેદ મીઠાને બદલે રોજ સિંધવ મીઠું ઉપયોગમાં લેવા લાગશો.

Add Zee News as a Preferred Source

આહારમાં ફક્ત મીઠું પણ બદલી દેવામાં આવે તો તેની અસર હેલ્થ પર તુરંત જોવા મળે છે. સિંધવ મીઠું શરીરને શા માટે ફાયદો કરે છે તે જાણતાં પહેલા એ જાણીએ કે સફેદ મીઠા અને સિંધવ મીઠા વચ્ચે તફાવત શું હોય ?

સફેદ મીઠું v/s સિંધવ મીઠું

સફેદ મીઠું સમુદ્રમાંથી કાઢવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેના પર પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે અને પછી પેકેટમાં પેક કરી વેચાણ કરવામાં આવે છે. સિંધવ મીઠું સમુદ્રમાંથી નથી નીકળતું. આ મીઠું ખનીજની ખાણીમાંથી નીકળે છે. સિંધવ મીઠું એક નેચરલ ખનીજ છે. તેનો રંગ નેચરલી પિંક હોય છે. સફેદ મીઠા કરતાં રોક સોલ્ટ એટલે કે સિંધવ મીઠામાં વધારે સોડિયમ હોય છે. જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે સફેદ મીઠામાં સોડિયમ ખૂબ ઓછું હોય છે. 

સિંધવ મીઠાથી થતા હેલ્થ બેનિફિટ

હાઈ બ્લડ પ્રેશર

જે લોકોને હાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય તેમના માટે સફેદ મીઠા કરતાં સિંધવ મીઠું વધારે સારું ગણાય છે. તેનાથી બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રાખવામાં મદદ મળે છે અને હાર્ટ સંબંધિત બીમારીનું જોખમ ઓછું થાય છે. 

સ્ટ્રેસ ઓછો કરે

સિંધવ મીઠું સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. સિંધવ મીઠું સેરોટોનિન અને મેલાટોનિન હોર્મોનનું બેલેન્સ કરવામાં મદદ કરે છે. 

સાંધાના દુખાવા

સાંધાના દુખાવામાં પણ સિંધવ મીઠું મદદ કરી શકે છે. સિંધવ મીઠાના ગુણ સ્નાયૂના દુખાવામાં રાહત અપાવી શકે છે. 

પાચન તંત્ર સુધરે

સિંધવ મીઠાનો ઉપયોગ કરવાથી પાચન તંત્રને પણ ફાયદો થાય છે. આ મીઠું પાચન સંબંધિત સમસ્યા દુર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. 

સાધારણ મીઠા કરતાં સિંધવ મીઠું આ ફાયદા એટલા માટે કરે છે કે તેમાં સફેદ મીઠા કરતાં વધારે મિનરલ્સ હોય છે. જો કે તેનો અર્થ એ નથી કે સફેદ મીઠું નુકસાન કરે છે કે તેને ખાવાનું છોડી દેવું જોઈએ. તમે સફેદ મીઠાનો ઉપયોગ પણ કરી જ શકો છો. તેનાથી શરીરને કોઈ નુકસાન થતું નથી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Rock SaltsaltHealth TIPSસિંધવ મીઠુંસફેદ મીઠું

Trending news