Rock Salt Vs White Salt: સિંધવ મીઠું કે સફેદ મીઠું ? જાણો હેલ્થ માટે કયું મીઠું સારું
Rock Salt Vs White Salt: સિંધવ મીઠું અને સફેદ મીઠું દેખાવમાં જ અલગ લાગે છે તેવું નથી. બંનેના ગુણમાં પણ ફેરફાર હોય છે. આજે તમને જણાવીએ આ બે વચ્ચે શું તફાવત હોય અને કયું મીઠું સ્વાસ્થ્ય માટે લાભકારી છે.
Trending Photos
Rock Salt Vs White Salt: આજના સમયમાં અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલના કારણે લોકો બીમાર પડે છે. તેમાં પણ હાઈ બીપીની સમસ્યાથી અનેક લોકો પરેશાન જોવા મળે છે. હાઈ બીપીના દર્દી સફેદ મીઠું છોડી સિંધવ મીઠું ખાવાનું પણ રાખતા હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ બે મીઠા વચ્ચે અંતર શું છે અને તે શરીર પર કેવી અસર કરે છે.
સિંધવ મીઠું
છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંધવ મીઠું ખાવાનો ટ્રેંડ વધી રહ્યો છે. મોટાભાગના લોકો સિંધવ મીઠું ખાવાની સલાહ પણ આપે છે. માનવામાં આવે છે કે સિંધવ મીઠું ખાવાથી હાઈ બીપીની સમસ્યા કંટ્રોલમાં રહે છે. મોટાભાગે લોકો હાઈ બીપી કંટ્રોલ કરવા સિંધવ મીઠું ખાય છે.
સિંધવ મીઠું અને સફેદ મીઠું વચ્ચે તફાવત
સફેદ મીઠું સમુદ્રમાંથી નીકળે છે. ત્યારબાદ પ્રોસેસ કરી આ મીઠું તૈયાર કરવામાં આવે છે. જ્યારે સિંધવ મીઠું સમુદ્રમાંથી નથી નીકળતું. તેને ખનીજમાંથી કાઢવામાં આવે છે. સિંધવ મીઠું નેચરલ ખનીજ છે. સિંધવ મીઠું લાઈટ પિંક કલરનું હોય છે તેથી તેને પિંક સોલ્ટ પણ કહે છે. સફેદ મીઠું એટલે કે સમુદ્રી નમકમાં સોડિયમ વધારે હોય છે જ્યારે સિંધવ મીઠામાં સોડિયમ ખૂબ જ ઓછું હોય છે.
કયું મીઠું ફાયદાકારક ?
કોઈપણ વસ્તુ વધારે લેવામાં આવે તો નુકસાન કરે છે. તેવું મીઠા સાથે પણ છે. મીઠું વધારે માત્રામાં રોજ લેવામાં આવે તો નુકસાન થઈ શકે છે. વધારે મીઠું ખાવાથી હાઈ બીપીની સમસ્યા થઈ શકે છે. હાઈ બીપી થવા પર સફેદ મીઠું ઓછું ખાવું જોઈએ. સિંધવ મીઠું પણ મર્યાદિત માત્રામાં જ લેવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે