વજન ઘટાડવા રોટલી છોડવી કે ભાત? એક્સપર્ટે દૂર કર્યું વજન ઘટાડવાનું મોટું કન્ફ્યૂઝન

Rice Vs Roti : શું તમારે વજન ઘટાડવા માટે રોટલી કે ભાત છોડી દેવી જોઈએ? ડાયેટિશિયને વજન ઘટાડવા અને જાળવવાનો યોગ્ય માહિતી આપીને આ કન્ફ્યૂઝન દૂર કર્યું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 01, 2026, 06:42 PM IST

Health Tips : વજન ઘટાડવા અને તેને જાળવવા વચ્ચેનો તફાવત સમજવો મહત્વપૂર્ણ છે. નિષ્ણાત સમજાવે છે કે વજન ઘટાડવા માટે કેલરીની ઉણપ જરૂરી છે, જ્યારે તેને જાળવવા માટે કેલરી સંતુલન જરૂરી છે. સંતુલિત આહાર, પૂરતું પ્રોટીન અને ફાઇબર અને નિયમિત કસરત મહત્વપૂર્ણ છે. તળેલા ખોરાક અને મીઠાઈઓ ટાળવાથી તમે તમારા વજનને સ્વસ્થ રીતે નિયંત્રિત કરી શકો છો.

વજન ઘટાડવાનો અર્થ એ છે કે શરીરનું એકંદર વજન ઘટાડવું. આ માટે કેલરીની ઉણપ જરૂરી છે. વજન જાળવવાનો અર્થ એ છે કે કેલરીનું સેવન જાળવી રાખવું અને પ્રમાણસર કેલરી ખર્ચ જાળવી રાખવો. આ માટે સંતુલિત આહાર અને કસરત બંનેની જરૂર છે.

સારા સ્વાસ્થ્યના ઘણા માપદંડ છે, જેમાંથી વજન એક છે. મોટાભાગના લોકો વજન ઘટાડવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, પરંતુ વજન ઘટાડ્યા પછી તેને જાળવી રાખવું પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. 

આ રીતે કરો કેલરીની ગણતરી:
જો તમને દરરોજ 2,000 કેલરીની જરૂર હોય, અને તમે 500 કેલરી ઓછી ખાઓ અને કસરત દ્વારા 500 કેલરી બર્ન કરો, તો તમારું વજન ઘટશે. આનાથી 1,000 કેલરી ઘડાટી શકશો. 
જો તમે તમારા આહારમાંથી 2,000 કેલરીનો વપરાશ કરો છો અને કોઈ કેલેરી ન ઘટાડો અથવા વધારાની કેલરી બર્ન ન કરો, તો તમારું વજન સંતુલિત રહેશે.

આ રીતે તમે વજન ઘટાડી શકો છો:
વજન ઘટાડવા માટે, તમારે જરૂર કરતાં ઓછી કેલરી (કેલરી ડેફિસિટી) લેવાની જરૂર છે જેથી તમારું શરીર સંગ્રહિત ચરબીનો ઉપયોગ કરે. આનાથી શરીરનું એકંદર વજન ઘટશે. આમાં ચરબી, પાણી અને સ્નાયુઓનું નુકશાન શામેલ હોઈ શકે છે.

ક્રેશ ડાયટ અથવા ઉચ્ચ કેલરી કસરત પણ વજન ઘટાડી શકે છે, પરંતુ તે સ્નાયુઓને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
જો સ્નાયુ સમૂહ ઘટે છે, તો તમારું પાચન ધીમું થઈ શકે છે, જેનાથી તમારું શરીર ઓછું ટોન દેખાય છે. તમારી ત્વચા પણ ઢીલી દેખાઈ શકે છે.

તમારું વજન કેવી રીતે જાળવવું
આ ચોક્કસ સ્તરે વજન જાળવવાની પ્રક્રિયા છે. તેને ખોરાકમાંથી મેળવેલી કેલરી અને દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ગુમાવેલી કેલરી વચ્ચે સંતુલન જરૂરી છે.

તમે આ પદ્ધતિઓ અપનાવી શકો છો:

  • વજન ઘટાડવા માટે, વધુ પ્રોટીન અને ફાઇબરયુક્ત ખોરાક ખાઓ. કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ મર્યાદિત કરો. ચરબી મધ્યમ માત્રામાં ખાઈ શકાય છે.
  • દિવસમાં 4-5 વખત નાના ભોજન લો.
  • તમારા આહારમાં વધુ શાકભાજી અને કઠોળનો સમાવેશ કરો. આ ભૂખ અને અનાજની જરૂરિયાત ઘટાડશે.
  • તમારા પેટને સાફ કરવા માટે પુષ્કળ પાણી પીવાનું વિચારો.
  • ઓછામાં ઓછા 30-45 મિનિટ માટે દરરોજ કોઈ પ્રકારની કસરત કરો, જેમ કે ચાલવું, ઝુમ્બા અથવા જીમ.
  • આ તમને ભૂખ્યા રહ્યા વિના મહિનામાં 3-4 કિલો વજન ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.

આ ટાળો:

  • તળેલા ખોરાક
  • બેકરી આઈટમ્સ
  • મીઠાઈઓ
  • ઠંડા પીણાં
  • ચોકલેટ
  • આઈસ્ક્રીમ
  • મોડા રાત્રિ ભોજન
  • એક સમયે યોગ્ય માત્રામાં ખોરાક ખાવો

