Sabudana: શરીરની નબળાઈ દુર કરી તુરંત એનર્જી આપે છે સાબુદાણા, પણ આ લોકોએ સાબુદાણા ખાવાનું ટાળવું
Sabudana: ફરાળમાં સૌથી વધુ ખવાતી વસ્તુઓમાંથી એક સાબુદાણા છે. સાબુદાણા હેલ્થ માટે ફાયદાકારક વસ્તુ છે. તેનાથી શરીરને તુરંત એનર્જી મળે છે. પરંતુ મોતી જેવા દેખાતા આ સફેદ દાણા કેટલાક લોકોને નુકસાન પણ કરી શકે છે. આજે તમને જણાવીએ સાબુદાણા કોણે ખાવા અને કોણે ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
- સાબુદાણામાં ફાઈબર અને પ્રોટીન ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે
- સાબુદાણા એવા લોકો માટે બેસ્ટ આહાર છે જેમને શરીરમાં શક્તિની જરૂર હોય
- જે લોકો વજન ઘટાડવા માંગતા હોય તેમણે સાબુદાણા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ
- સાબુદાણાનો ઉપયોગ હંમેશા પ્રોટીન સાથે કરો.
Sabudana: સાબુદાણા દરેક ઘરમાં ઉપવાસ દરમિયાન ખવાતા હોય છે. સાબુદાણા પૌષ્ટિક આહાર છે. સાબુદાણામાંથી અલગ અલગ સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ પણ બને છે. સાબુદાણા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ હેલ્ધી આહાર છે. સાબુદાણા ખાવાથી શરીરને ઘણા લાભ થાય છે. પરંતુ કેટલાક લોકો માટે સાબુદાણા હાનિકારક પણ છે. કેટલીક પરિસ્થિતિમાં સાબુદાણા ખાવા યોગ્ય નથી. તો ચાલો આજે જાણીએ સાબુદાણાથી થતા લાભ અને નુકસાન વિશે વિસ્તારપૂર્વક.
સાબુદાણાના પોષકતત્વો
સાબુદાણા સ્ટાર્ચનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત છે. તેનાથી શરીરને તુરંત એનર્જી મળે છે. સાબુદાણામાં ફેટ ખૂબ ઓછું હોય છે. સાબુદાણાથી ફાઈબર પણ મળે છે. ખનીજની વાત કરીએ તો સાબુદાણામાં આયરન, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ હોય છે. સાબુદાણા શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે તેથી તેને વ્રતમાં ખાવા માટે ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. તેનું પાચન પણ સરળતાથી થાય છે. જો કે સાબુદાણામાં ફાઈબર અને પ્રોટીન ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે.
સાબુદાણા કોણે ખાવા જોઈએ ?
સાબુદાણામાં સરળતાથી પચી જાય તેવા કાર્બ્સ હોય છે જે શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે. તેથી સાબુદાણા એવા લોકો માટે બેસ્ટ આહાર છે જેમને શરીરમાં શક્તિની જરૂર હોય, સાબુદાણા બાળકો માટે પણ પૌષ્ટિક આહાર છે. સાબુદાણા વ્રતમાં ખાવા પણ લાભકારી છે. સાબુદાણાનું પાચન સરળતાથી થાય છે તેથી નાના બાળકોને આપવા માટે આ ઉત્તમ આહાર છે. તેનાથી બાળકનું વજન વધારવામાં પણ મદદ મળી શકે છે. સાબુદાણા એવા લોકો માટે પણ સારો આહાર છે જેઓ બીમાર હોય અથવા સર્જરી કરાવી હોય. આવા લોકો માટે સાબુદાણા હળવો અને સુપાચ્ય આહાર સાબિત થાય છે. સાબુદાણા ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે પણ ફાયદાકારક આહાર છે. જે લોકોને પાચન સંબંધિત સમસ્યા હોય અથવા પેટની ગરમી વધારે હોય તેઓ પણ સાબુદાણા ખાઈ શકે છે. તેનાથી પેટને ઠંડક મળે છે.
સાબુદાણા કોણે ન ખાવા ?
- સાબુદાણામાં સ્ટાર્ચ અને કાર્બ્સ વધારે હોય છે, જે બ્લડ શુગર ઝડપથી વધારે છે. તેથી ડાયાબિટીસ હોય તેમણે સાબુદાણા ખાવા નહીં.
- સાબુદાણામાં કેલેરી વધારે હોય છે અને ફાઈબર તેમજ પ્રોટીન ઓછા હોય છે. તેથી જે લોકો વજન ઘટાડવા માંગતા હોય તેમણે સાબુદાણા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
- સાબુદાણામાં ફાઈબરની ખામી હોય છે. જે લોકોને પેટમાં બ્લોટિંગ, ગેસ અને કબજિયાતની ફરિયાદ હોય તેમણે પણ સાબુદાણા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
- સાબુદાણા ખાવા હાર્ટ પેશન્ટ અથવા હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ ધરાવતા લોકો માટે પણ હાનિકારક છે.
- કિડનીમાં પથરીની સમસ્યા હોય તેમણે પણ સાબુદાણા ખાવાથી બચવું.
સાબુદાણા ખાવાની બેસ્ટ રીત
ઉપર જણાવ્યાનુસારની સમસ્યાઓ ન હોય તેઓ સાબુદાણા ખાઈ શકે છે. જો કે સાબુદાણાનો સ્વાદ અને તેના ફાયદા વધારવા હોય તો તેનો ઉપયોગ હંમેશા પ્રોટીન સાથે કરો. એટલે કે સાબુદાણામાં મગફળી કે અન્ય શાક ઉમેરી તેનો ખાવામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
