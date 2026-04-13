Sadhguru એ જણાવી વજન ઘટાડવાની સરળ ટ્રિક, જિમ વગર ઘટી જશે પેટની ચરબી
વધારે વજન આજના સમયમાં લાખો લોકો માટે મુશ્કેલી બની ગયું છે. વજન ઘટાડવા માટે લોકો જિમથી લઈને ડાયટ સુધી અનેક ઉપાયો અપનાવે છે. તેવામાં સદગુરૂ જગ્ગી વાસુદેવે વજન ઘટાડવા માટે એક ટ્રિક જણાવી છે.
આજના સમયમાં મેદસ્વિતા એક સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે. આ ન માત્ર તમારી પર્સનાલિટીને ખરાબ કરે છે પરંતુ તમારો આત્મવિશ્વાસ પણ ઘટાડે છે. આ સિવાય મેદસ્વિતાને ઘણી બીમારીઓનું ઘર માનવામાં આવે છે. તેનાથી ડાયાબિટીસ, થાઇરોઇડ, હાઇપરટેન્શન, ઓબેસિટી જેવી બીમારીઓનો ખતરો પણ વધે છે. એકવાર વજન વધી જાય તો તેને ઘટાડવાનું કામ મુશ્કેલ બની જાય છે. તેવામાં વજન ઘટાડવા માટે લોકો ડાયટથી લઈને વર્કઆઉટ કરે છે, પરંતુ વજન ઘડાડી શકતા નથી. તેવામાં સદગુરૂ જગ્ગી વાસુદેવે વજન ઘટાડવા માટે સરળ ટ્રિક જણાવી છે. સદગુરૂની આ વાતોને ફોલો કરી તમે જિમ ગયા વગર પેટની ચરબી ઘટાડી શકો છો.
Sadhguru નો વેટ લોસ ફોર્મ્યુલા
સદગુરૂ જણાવે છે કે જો તમે વજન ઘટાડવા ઈચ્છો છો તો દરરોજ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કરવી જરૂરી છે. મહિલા કે પુરૂષ 8-9 કલાકની બેઠાડું નોકરી કરનારે શારીરિક કસરત કરવી જોઈએ.
હઠ યોગ વજન ઘટાડવામાં ઉપયોગી સાબિત થાય છે. તે શારીરિક અને માનસિક વિકાસ વધારે છે. તે વજન ઘટાડવાની સાથે-સાથે તમને ઘણી બીમારીઓથી દૂર રાખે છે.
સદગુરૂનું માનવું છે કે દરરોજ રનિંગ અને વોક કરવી જરૂરી છે. આ તમારા બેલી ફેટને ઝડપથી ઓગાળે છે. આ સાથે તમારા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે.
સદગુરૂનું કહેવું છે કે વજન ઘટાડવા માટે જિમ ન જવું જોઈએ, કારણ કે જે દિવસે તમે જિમ બંધ કરો છો તે દિવસથી તમારૂ શરીર પહેલાની જેમ થવા લાગે છે. તેની જગ્યાએ યોગ કરવો ફાયદાકારક છે. યોગ દ્વારા તમે ઝડપથી વજન ઘટાડી શકો છો.
NOTE: આ લેખ માત્ર સામાન્ય જાણકારી માટે છે. તેને સૂચન તરીકે લો. કોઈપણ પ્રકારની જાણકારી પર અમલ કરતા પહેલા ડોક્ટર કે કોઈ નિષ્ણાંતની સલાહ જરૂર લો.
