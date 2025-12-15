Safed Musli: દૂધ સાથે સફેદ મૂસળી ખાવાથી થતા લાભ વિશે જાણો, આ દેશી ઔષધી દુર કરી દેશે શરીરની અનેક સમસ્યાઓ
Safed Musli Uses and Benefits: સફેદ મૂસળી એક પ્રસિદ્ધ આયુર્વેદિક ઔષધિ છે. મોટાભાગના લોકો આ ઔષધિથી થતા અદ્ભુત ફાયદા વિશે જાણતા નથી. આ ઔષધિ શરીરને શક્તિ આપે છે. આજે તમને જણાવીએ આ ઔષધિને દૂધ સાથે લેવાથી શરીરની કઈ કઈ સમસ્યાઓ દુર થઈ શકે છે.
Safed Musli Uses and Benefits: સફેદ મુસળી એક ફેમસ આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટી છે જે ખાસ કરીને પુરુષોની નબળાઈ અને અન્ય સમસ્યાઓમાં ઉપયોગી ગણાય છે. પરંતુ આ ઔષધી પુરુષોની તકલીફ સિવાય પણ અન્ય તકલીફોમાં ફાયદો કરે છે જેના વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે..
આયુર્વેદમાં સફેદ મુસળીને શરીરની તાકાત વધારનાર અને મજબૂતી આપનાર જડીબુટ્ટી ગણવામાં આવે છે. સફેદ મુસળી પાતળી સફેદ રંગની ડાળખી જેવી દેખાય છે. સફેદ મુસળી આયુર્વેદિક દવાઓ મળતી હોય તેવી દુકાને સરળતાથી મળી રહે છે. સફેદ મુસળીના આયુર્વેદિક ગુણની વાત કરીએ તો તે ભારે ગણાય છે અને તેનો ગુણ ચિકાસ વાળો હોય છે. તે શરીરમાં નમી જાળવી રાખે છે અને શક્તિ વધારે છે. તેનો રસ મીઠો હોય છે.
સફેદ મુસળી પુરુષોની યૌન સમસ્યામાં ફાયદાકારક ગણાય છે, તે ઈરેક્ટાઈલ ડિસફંક્શનની સમસ્યામાં મદદ કરે છે સાથે જ તે સ્ટ્રેસ ઘટાડીને ટેસ્ટેસ્ટેરોન લેવલ વધારે છે અને ક્ષમતા સુધારે છે આ ઉપરાંત શીઘ્ર પતનની સમસ્યામાં પણ રાહત આપે છે. પુરુષોને થતી નબળાઈ અને થાકને પણ સફેદ મુસળી દૂર કરી શકે છે તેનાથી શુક્રાણુઓની સંખ્યા પણ વધી શકે છે.
સફેદ મુસળીનો ઉપયોગ વજન વધારવા માટે અને મસલ્સ બનાવવા માટે પણ કરી શકાય છે જે લોકો વધારે પડતા દુબળા હોય અને નબળા હોય તેવો સફેદ મુસળી લઈ શકે છે આ સિવાય જે લોકો મસલ્સ મજબૂત બનાવવા માટે જીમ જતા હોય તેમને પણ સફેદ મુસળી ફાયદો કરી શકે છે તેનાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે અને વારંવાર શરદી, ઉધરસ જેવી સમસ્યાઓ પણ થતી નથી.
સફેદ મુસળી પેશાબ સંબંધિત સમસ્યામાં પણ ફાયદો કરે છે જેમ કે પેશાબ ઓછો આવતો હોય, બળતરા થતી હોય અથવા મહિલાઓને સફેદ પાણી પડવાની સમસ્યા હોય તો પણ સફેદ મુસળી ઉપયોગી સાબિત થાય છે. આ સમસ્યાઓને ઓછી કરીને શરીરની કાર્યક્ષમતા સુધારે છે.
સફેદ મુસળીનું સેવન કેવી રીતે કરવું ?
સફેદ મુસળીનું સેવન કરવા માટે તેનું બારીક ચૂર્ણ તૈયાર કરીને દિવસમાં બે વખત લઈ શકાય છે. સવારે નાસ્તા પછી ત્રણથી પાંચ ગ્રામ અને રાત્રે ભોજન પછી ત્રણથી પાંચ ગ્રામ સફેદ મુસળીનો પાવડર હુંફાળા દૂધ સાથે લેવાથી શરીરને ફાયદો થાય છે.
સફેદ મુસળી કોણે ન ખાવી ?
સફેદ મુસળીના ગુણ ભારે હોય છે તેથી જે લોકોનું પાચન નબળું હોય તેમણે સફેદ મુસળીનો ઉપયોગ ડોક્ટરની સલાહ પછી જ કરવો જોઈએ. તે કફ પણ વધારે છે તેથી જે લોકોને શરદી ઉધરસ ઝડપથી થતા હોય તેમણે પણ ડોક્ટરને પૂછીને જ આ દવા લેવી જોઈએ. આ સિવાય ગર્ભવતી મહિલાઓ અને સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓએ પણ ડોક્ટરની સલાહ પછી જ સફેદ મુસળીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
