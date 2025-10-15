Diwali Safety Tips: અસ્થમાના દર્દીઓને પરેશાન કરી શકે છે ફટાકડાનો ધુમાડો, દિવાળી પર આ 5 વાતોનું રાખો ધ્યાન

Prev
Safety Tips for Asthma Patients On Diwali: દિવાળીના તહેવારમાં લોકો મન મુકીને ફટાકડા ફોડે છે જેના કારણે હવામાં પ્રદૂષણ વધે છે. આ પ્રદૂષણ અસ્થમાના દર્દી માટે મુશ્કેલી સર્જી શકે છે. તેથી અસ્થમાના દર્દીઓએ 5 ટીપ્સ ફોલો કરી પોતાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
 

Safety Tips for Asthma Patients On Diwali: દિવાળીનો તહેવાર રોશની અને ખુશીઓનો છે. પરંતુ જે લોકોને અસ્થમાની સમસ્યા હોય તેમના માટે દિવાળીના દિવસો મુશ્કેલીભર્યા સાબિત થઈ શકે છે. ફટાકડાના કારણે જે ધુમાડો થાય છે તે અસ્થમાના લક્ષણોને વધારી શકે છે. અસ્થમાના દર્દીને ધુમાડાના કારણે શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા, ઉધરસ અને અસ્થમાનો એટેક પણ આવી શકે છે. પરંતુ કેટલીક સરળ રીત છે જેને ફોલો કરીને તમે દિવાળી સુરક્ષિત રીતે ઉજવી શકો છો. 

અસ્થમાના દર્દી માટે 5 સરળ ઉપાય

1. દિવાળીની રાત્રે સૌથી વધુ ફટાકડા ફુટે છે. અસ્થમા હોય તેમણે આ સમયે ઘરમાંથી નીકળવાનું ટાળવું. ઘરમાં જ રહેવું અને ઘરના બારી-દરવાજા પણ બંધ રાખવા. શક્ય હોય તો ઘરમાં પણ એર પ્યોરીફાયરનો ઉપયોગ કરવો.

2. દિવાળીના દિવસો દરમિયાન પણ ફટાકડા ફુટતા હોય છે તેથી બહાર જવાનું થાય તો પ્રદૂષણ અને ધુમાડાથી બચવા માટે માસ્ક પહેરવાનું રાખો. માસ્ક પણ એવી રીતે પહેરવું જેથી પ્રદૂષણના કણ ફેફસા સુધી ન પહોંચી શકે.

3. દિવાળી પહેલા ડોક્ટરને મળી લેવું અને અસ્થમા માટે જરૂરી દવાઓ લઈ રાખવી. ઈનહેલર કે અન્ય જરૂરી દવાઓ લઈ રાખવી જેથી તબીયત ખરાબ થાય તો પણ તુરંત સારવાર મળી શકે. દિવાળી દરમિયાન દવાઓ લેવાનું ભુલવું નહીં. દવા લેવાથી એટેકનું જોખમ ઓછું થઈ શકે છે. 

4. દિવાળીના દિવસો દરમિયાન પાણી પીતા રહેવું અને પૌષ્ટિક ભોજન કરવું. ધ્યાન રાખવું કે જંક ફુડ અને ઠંડી વસ્તુઓ ખાવા પીવાનું ટાળવું. તેનાથી ગળામાં બળતરા થઈ શકે છે. આ સિવાય દિવસ દરમિયાન ગરમ પાણી, હર્બલ ચા અને તાજા ફળ પણ લઈ શકો છો. 

5. દિવાળી પર અસ્થમા હોય તેવા લોકોએ ફટાકડા ફુટતા હોય તે જગ્યાથી દુર રહેવું. ફટાકડાનો વધારે પડતો ધુમાડો અસ્થમા એટેકની શક્યતા વધારી દે છે. 

