/Screenshots: સ્ક્રીનશોટ તમને બનાવી દેશે ભૂલકડ, સ્ક્રીનશોટના કારણે ઘટી જાય યાદશક્તિ, રિસર્ચમાં થયો ખુલાસો

Screenshots Impact on Brain: લોકોની સુવિધા માટે જ સ્માર્ટફોન બનાવવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આ સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ સમજદારી પૂર્વક ન કરવામાં આવે તો તેને યુઝ કરતાં વ્યક્તિ સ્માર્ટ રહેતા નથી. આ વાત સાબિત કરે તેવી એક રિસર્ચ સામે આવી છે. બિંગહૈમટન યુનિવર્સિટીમાં સ્ક્રીનશોટ સંબંધિત એક રિસર્ચ કરવામાં આવી હતી. અને આ રિસર્ચ પછી એવી વાત સામે આવી છે કે સ્ક્રીનશોટ લેવાની આદત યાદ શક્તિ માટે યોગ્ય નથી. જે લોકો જરૂરી જાણકારી ને યાદ રાખવાને બદલે સ્ક્રીનશોટ લઈને સેવ કરી લે છે તેમની યાદશક્તિ ધીરે ધીરે નબળી પડવા લાગે છે.
સ્ક્રીનશોટ લેવાની આદત તમને બનાવી શકે છે ભૂલકડ
આજના સમયમાં મોટાભાગની જાણકારી સ્માર્ટફોનના માધ્યમથી મળી જતી હોય છે. સ્માર્ટફોનથી જાણકારી મેળવવામાં કોઈ જ સમસ્યા નથી પરંતુ આ જાણકારીને યાદ રાખવાના બદલે તેનો સ્ક્રીનશોટ લઈને સેવ કરી રાખો તે હાનિકારક છે. અનેક લોકો એવા હશે જેના ફોનમાં સ્ક્રીનશોટ નામનું અલગથી ફોલ્ડર બની જાય છે જેમાં જરૂરી જાણકારીઓના સ્ક્રીનશોટ સેવ કરેલા હોય છે. લોકો એવું માને છે કે સ્ક્રીનશોટ રાખવાથી જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પરંતુ આ આદત ધીરે ધીરે તેમના મગજને ખાલી કરી નાખી છે.
સ્ક્રીનશોટથી યાદશક્તિ પડે છે નબળી
જે રિસર્ચ કરવામાં આવી છે તેમાં એવું તારણ સામે આવ્યું છે કે જે લોકો જરૂરી જાણકારી યાદ રાખવાની બદલે તેના સ્ક્રીનશોટ સેવ કરીને રાખે છે તેમની યાદશક્તિ નબળી પડી જાય છે. લોકો એવું માનીને સ્ક્રીનશોટ લેતા હોય છે કે જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે જાણકારી ફરીથી જોઈ શકાય પરંતુ આ ચક્કરમાં તેના મગજની યાદ કરવાની શક્તિ જ નબળી પડી જાય છે. બીજું નુકસાન એ પણ થઈ શકે કે જ્યારે સ્ક્રીનશોટ ડિલીટ થઈ જાય ત્યારે તમારા મગજમાંથી વાત ડિલીટ થઈ જશે.
સ્ક્રીનશોટ લેવાની આદત મગજને કેવી રીતે અસર કરે તે જાણવા માટે રિસર્ચમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને તસવીરો અને પેઇન્ટિંગ દેખાડવામાં આવી. વિદ્યાર્થીઓના બે ગ્રુપ કરવામાં આવ્યા એક ગ્રુપને સ્ક્રીનશોટ લેવાનું કહેવામાં આવ્યું અને બીજા લોકોને તસવીર ધ્યાનથી જોઈને યાદ રાખવાનું કહેવામાં આવ્યું. થોડા સમય પછી જ્યારે બંને ગ્રુપને તસવીરો સંબંધિત પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યા તો એવું સામે આવ્યું કે જે લોકોએ સ્ક્રીનશોટ લીધા હતા તેમને તસ્વીરની વિગતો વિશે જાણકારી ખૂબ જ ઓછી હતી. તેનાથી વિરુદ્ધ જે લોકોએ તસવીરને ધ્યાનથી જોઈ હતી તેમના જવાબ સાચા અને ચટીક હતા.
મગજને કેવી રીતે અસર કરે છે સ્ક્રીનશોટ ?
સ્ક્રીનશોટ લેવાની આદતનું સૌથી મોટું નુકસાન છે કે વ્યક્તિ સ્ક્રીનશોટ સેવ કરી લે છે તો મગજ તે જાણકારી કે ઘટનાથી પોતાને અલગ અલગ કરી દે છે. તેના કારણે મગજને તે વાત યાદ રાખવાનો અનુભવ થતો જ નથી અને તેના મગજ પર તે ઘટના કે જાણકારીની છાપ બનતી નથી. સ્ક્રીનશોટ સેવ કરી લેવાની આદતથી મગજ કોઈ વસ્તુ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન જ કરતું નથી. જેના કારણે મગજ પર ખરાબ અસર પડે છે.
રિસર્ચ પરથી વૈજ્ઞાનિકો સલાહ આપે છે કે યાદશક્તિ અને મગજની શક્તિને સુધારવા માટે કોઈપણ જરૂરી વાત કે જાણકારી ને સ્ક્રીનશોટ તરીકે સેવ કરી લેવાના બદલે કાગળ પર લખવાની આદત રાખવી જોઈએ. કાગળ પર જરૂરી માહિતી લખવાથી મગજ એક્ટિવ રહે છે અને લખેલી વાતને મગજ યાદ પણ રાખે છે જેના કારણે યાદશક્તિને નુકસાન થતું નથી. યાદશક્તિ વધારવામાં મદદ મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)