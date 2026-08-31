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Screenshots: સ્ક્રીનશોટ તમને બનાવી દેશે ભૂલકડ, સ્ક્રીનશોટના કારણે ઘટી જાય યાદશક્તિ, રિસર્ચમાં થયો ખુલાસો

Screenshots Impact on Brain: ફોનમાં આવતી જરૂરી જાણકારીને યાદ રાખવાને બદલે તમે તેનો સ્ક્રીનશોટ લઈને ફોનમાં સેવ કરો છો તો આ જાણકારી તમારા માટે છે. સ્ક્રીનશોટ લેવાની આદત તમને ભૂલકડ બનાવી શકે છે. ધીરે ધીરે આ કુટેવના કારણે તમારી યાદશક્તિ પણ નબળી પડી શકે છે. આ વાત રિસર્ચમાં સાબિત થઈ છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 31, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:49 AM IST
Screenshots: સ્ક્રીનશોટ તમને બનાવી દેશે ભૂલકડ, સ્ક્રીનશોટના કારણે ઘટી જાય યાદશક્તિ, રિસર્ચમાં થયો ખુલાસો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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