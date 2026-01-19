Prev
Sea Buckthorn: આ ઓરેન્જ ફળનું નામ ખબર છે ? પીએમ મોદી ખાવાની કરે છે ભલામણ, ફાયદા જાણી તમને પણ ખાવાનું મન થઈ જશે

Sea Buckthorn Uses And Benefits: છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઓરેન્જના રંગના નાનકડા ફળની ચર્ચાઓ જોરશોરથી થઈ રહી છે. આ ફળના વખાણ વડાપ્રધાન મોદી પણ કરી ચુક્યા છે. તેમણે યુવાનોને આ ફળ ખાવાની ભલામણ પણ કરી છે. આ ફળ કયું છે અને તેને ખાવાથી કેવા ફાયદા થાય છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:34 AM IST

Sea Buckthorn Uses And Benefits: ઓરેન્જ રંગના નાના નાના દેખાતા આ ફળ પહાડોમાં ઉગતી ખાસ પ્રકારની બેરીઝ છે. આ ફળને સી બકથોન કહેવામાં આવે છે. આ ફળના ઝાડ મોટાભાગે લદ્દાખ અને હિમાલયી ક્ષેત્રોમાં જોવા મળે છે. આ ફળ એવું છે જે ગરમ અને ઠંડા બંને તાપમાનમાં ખરાબ થતું નથી. 

સી બકથોન વિટામિન સીનો ખજાનો છે. વિટામીન સી ઉપરાંત સી બકથોનમાં ફ્લેવેનોઈડ્સ, ટરપેનોઈડ્સ, જૈવિક અમ્લ, ખનિજ ભરપુર માત્રામાં હોય છે. આ ફળ જે ઝાડ પર ઉગે છે તે ઝાડના પત્તા, મૂળ, ફુલ બધું જ ઓષધીય ગુણ ધરાવે છે. 

સી બકથોનનો ઉપયોગ વર્ષોથી ચીનમાં ઔષધી તરીકે કરવામાં આવે છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર આ ફળનો ઉલ્લેખ તિબ્બતી, મંગોલિયાઈ ચિકિત્સા પદ્ધતિઓમાં પણ મળે છે. વર્ષોથી આ ફળનો ઉપયોગ પેટના અલ્સર, અસ્થમા, ત્વચાની બળતરા, હૃદય રોગની સારવારમાં કરવામાં આવે છે. 

આ ફળ ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય લાભ થાય છે. સી બકથોન સોજા ઓછા કરે છે, લિવર ડેમેજથી બચાવે છે, હાર્ટ માટે ફાયદાકારક છે, ઈમ્યૂનિટી બુસ્ટ કરે છે, એન્ટી એજીંગ છે. તેમાં કેન્સર સામે લડવાના ગુણ પણ હોય છે તેવું કહેવામાં આવે છે. સી બકથોનમાં રહેલા ફ્લેવેનોયડ્સ હાર્ટ હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે. 

સી બકથોનના ફળમાં શક્તિશાળી એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે શરીરને સંક્રમણથી બચાવે છે. વાતાવરણ બદલે ત્યારે શરીર પર જે સ્ટ્રેસ આવે છે તેનાથી બચાવે છે. આ ફળ ખાવાથી પાચન સંબંધિત સમસ્યાથી આરામ મળે છે. આ ફળ એસિડિટી, અલ્સર, કબજિયાતમાં તુરંત રાહત આપે છે. 

સી બકથોન ખાવાની રીત

સી બકથોનના ફળને તમે રોજ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. જેમકે આ ફળના રસનું સેવન કરી શકાય છે. સવારે ખાલી પેટ સી બકથોનના જ્યૂસને પાણીમાં મિક્સ કરી લઈ શકાય છે. તેમાં સ્વાદ માટે મધ મિક્સ કરી શકાય છે. તમને ડ્રાય સી બકથોન સાથે ચા પણ બનાવી શકો છો. ડ્રાય ફળ કે પાનને પાણીમાં ઉકાળી તેમાં લીંબુ ઉમેરી દિવસમાં 2 વખત પી શકો છો. સી બકથોન ફળની પ્યુરી બનાવી તમે સલાડના ડ્રેસિંગ સાથે એડ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

