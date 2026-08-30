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Sea Buckthorn: શા માટે સી બકથોનના નાનકડા ફળ ગણાય છે સુપરફુડ? આ ફળનો રસ કોણે પીવો અને કોણે નહીં જાણો

Sea Buckthorn: છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોશિયલ મીડિયા પર સી બકથોન જ્યુસની ચર્ચાઓ થાય છે. કહેવામાં આવે છે કે આ જ્યુસ સ્કિન, હેર, હેલ્થની કાયાપલટ કરવામાં મદદ કરે છે. જો કે અનેક લોકો એવા છે જેમના માટે સી બકથોન શબ્દ જ નવો હશે. તો ચાલો સી બકથોન વિશે જાણકારી મેળવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 30, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:29 PM IST
Sea Buckthorn: શા માટે સી બકથોનના નાનકડા ફળ ગણાય છે સુપરફુડ? આ ફળનો રસ કોણે પીવો અને કોણે નહીં જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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