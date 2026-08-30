/Sea Buckthorn: શા માટે સી બકથોનના નાનકડા ફળ ગણાય છે સુપરફુડ? આ ફળનો રસ કોણે પીવો અને કોણે નહીં જાણો

Sea Buckthorn: છેલ્લા કેટલાક સમયથી લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્ય અને શરીરને જરૂરી પોષકતત્વોને લઈને જાગૃત થઈ ગયા છે. જેના કારણે નવી નવી વસ્તુઓ પણ સામે આવવા લાગી છે. જેમાંથી એક વસ્તુ છે સી બકથોન. સી બકથોન એક ફળ છે જેની ચર્ચાઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી થઈ રહી છે. આ ફળને સુપરફુડ કહેવામાં આવે છે.
શું છે સી બકથોન ?
સી બકથોન હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ, લેહ સહિતના વિસ્તારોમાં થતા ઔષધીય છોડના ફળ છે. આ ફળની ચર્ચા ભારતમાં થોડા સમય પહેલાથી થાય છે પણ આ ફળનો ઉપયોગ ગ્રીક ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં વર્ષોથી થતો હોવાની માન્યતા છે. આ ફળ ઓરેન્જ રંગનું હોય છે.
સી બકથોનના પોષકતત્વો
સી બકથોન પોષકતત્વોનું પાવરહાઉસ છે. સી બકથોન વિટામિન સી, વિટામિન ઈ, બીટા કેરોટીન, ઓમેગા ફેટી એસિડ અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર હોય છે. આ પોષકતત્વોના કારણે આ ફળ બીમારથી બચાવ કરવામાં મદદ કરે છે.
સી બકથોનથી સ્કિનને થતા ફાયદા
આ ફળ સ્કિન માટે સૌથી વધુ લાભકારી ગણાય છે. માનવામાં આવે છે કે સી બકથોન સ્કિન પર ગ્લો વધારે છે, સ્કિનને પોષણ આપે છે, ખીલ અને ડાઘ ઓછા થાય છે, ફાઈનલાઈન્સ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે, સ્કિન હેલ્ધી રહે છે.
સી બકથોનથી શરીરને થતા લાભ
સી બકથોનના અન્ય ફાયદાની વાત કરીએ તો ફાઈબરથી ભરપુર આ ફળ પાચન તંત્ર માટે સારું છે, પેટની બળતરા, સોજો ઓછો કરવામાં મદદ કરે છે, કબજિયાતથી રાહત આપી શકે છે, અલ્સર મટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, આંતરડાને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. સી બકથોન વજન ઓછું કરવામાં સહાયક ગણાય છે. આ ફળ ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે અને હાર્ટ પેશન્ટ માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે.
સી બકથોનથી થતા નુકસાન
- વધારે પ્રમાણમાં લેવાથી ગેસ, એસિડિટી, ઝાડા, ઉલટી થઈ શકે છે.
- લો બીપી હોય તેમને નુકસાન થઈ શકે છે.
- બ્લડ થિનર દવાઓ લેતા હોય તેમના માટે પણ જોખમી.
- સી બકથોનથી એલર્જી પણ થઈ શકે છે.
- માથામાં દુખાવો, ચક્કર આવવા જેવી આડઅસરો પણ જોવા મળી શકે છે.
- ગર્ભાવસ્થામાં અને સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓએ ઉપયોગ કરતાં પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)