Visceral Fat: હાર્ટ એટેક સહિત આ ગંભીર બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે વિસરલ ફેટ, વિસરલ ફેટ ઘટાડવા શું કરવું ?
Visceral Fat: વિસરલ ફેટ સ્વાસ્થ્ય માટે સૌથી ખરાબ ફેટ ગણાય છે. આ ફેટ લિવર, કિડની, આંતરડાની આસપાસ જમા થાય છે. વિસરલ ફેટ જેમજેમ વધે તેમ હાર્ટ એટેક સહિતની આ ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવાનું રિસ્ક પણ વધે છે. ચાલો જાણીએ વિસરલ ફેટના કારણે કઈ બીમારીઓ થઈ શકે અને તેને ઓછું કઈ રીતે કરવું.
- આખા શરીરની ચરબી ઓછી થઈ જાય તો પણ આ ફેટ ઝડપથી જતું નથી.
- આ ફેટ લિવર, કિડની, આંતરડાની આસપાસ જમા થાય છે.
- વિસરલ ફેટ વધે તો ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થવાનું રિસ્ક પણ વધે છે.
Visceral Fat: પેટ અને કમરના ભાગે વધેલી ચરબીનું કારણ મોટાભાગે વિસરલ ફેટ હોય છે. વિસરલ ફેટના કારણે શરીરનો પેટથી નીચેનો ભાગ વધેલો દેખાય છે. વિસરલ ફેટની સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે આખા શરીરની ચરબી ઓછી થઈ જાય તો પણ આ ફેટ ઝડપથી જતું નથી. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વિસરલ ફેટ શરીરમાં ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનું કારણ બને છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા તો જાણીએ વિસરલ ફેટના કારણે કઈ કઈ ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે.
વિસરલ ફેટ એટલે શું ?
વિસરલ ફેટ આપણી સ્કિનની નીચે જામેલી ચરબી નથી હોતી. આ ફેટ શરીરના મહત્વના અંગોની આસપાસ જામે છે. એટલા માટે તે સૌથી ખતરનાક ગણાય છે. વિસરલ ફેટ આંતરડા, કિડની, લિવરની આસપાસ એકઠું થાય છે. આ ફેટના કારણે શરીરમાં હાનિકારક હોર્મોન બને છે જે ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનું જોખમ વધારે છે.
વિસરલ ફેટના કારણે થતી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ
હાર્ટ એટેક
વિસરલ ફેટ શરીરમાં ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરી નાખે છે અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે જેના કારણે ધમનીઓ બ્લોક થવા લાગે છે અને હાર્ટ એટેકનું જોખમ અનેકગણું વધી જાય છે. વિસરલ ફેટના કારણે જે ચરબી વધે છે તેના કારણે લોહીની નસો પર પ્રેશર વધે છે અને તેના કારણે હાઈ બ્લડ પ્રેશરનું રિસ્ક પણ વધી જાય છે.
ફેટી લિવર
ફેટી લિવર ગંભીર સમસ્યા છે. જો શરીરમાં વિસરલ ફેટ વધારે હોય તો તેના કારણે નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લિવર ડિસીઝ થઈ શકે છે. જ્યારે વિસરલ ફેટ લિવરની આસપાસ જામવા લાગે છે તો તેના કારણે લિવર ડેમેજ થવા લાગે છે.
ડાયાબિટીસ
વિસરલ ફેટના કારણે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ પણ થઈ શકે છે. વિસરલ ફેટ શરીરમાં બ્લડ શુગર લેવલને અસંતુલિત કરે છે. વિસરલ ફેટના કારણે ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે.
કેન્સર
શરીરમાં વધારે માત્રામાં વિસરલ ફેટ વધી જાય તો તેના કારણે કોલોન કેન્સર સહિતના કેન્સર થવાનું રિસ્ક પણ વધી શકે છે.
કેવી રીતે ઘટાડવું વિસરલ ફેટ ?
જેમ આગળ જણાવ્યું તેમ વિસરલ ફેટ ચરબીનો એવો પ્રકાર છે જે એકવાર વધી જાય તો તેને ઘટાડવામાં મહેનત કરવી પડે છે. શરીરની ચરબી ઝડપથી ઓછી થઈ શકે છે પરંતુ વિસરલ ફેટને જતા સમય લાગે છે. જો કે એવું નથી કે આ કામ શક્ય નથી બસ તેના માટે પ્રતિબદ્ધતા સાથે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. વિસરલ ફેટ વધારે હોય અને તેને ઓછું કરવું હોય તો નીચે દર્શાવ્યાનુસારની લાઈફસ્ટાઈલ ફોલો કરવી.
1. વિસરલ ફેટ ઓછું કરવા સૌથી પહેલા તો રોજ 30 થી 45 મિનિટ વર્કઆઉટ કરવાનું શરુ કરો. વિસરલ ફેટ ઓછું કરવા માટે સૌથી વધારે અસરકારક કાર્ડિયો એક્સરસાઈઝ છે.
2. વિસરલ ફેટ ઓછું કરવા માટે આહારમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. એવી વસ્તુઓ ખાવાનું રાખો જેમાં ફાઈબર વધારે હોય અને ઝડપથી પચી જાય. ખાસ કરીને સૂર્યાસ્ત પછી ભારે ખોરાક કે પછી વધારે પડતા કાર્બ્સ લેવાનું ટાળો. રાતના સમયે ખીચડી અથવા સૂપ પીવાનો આગ્રહ રાખો.
3. જે લોકો દારુ પીતા હોય તેમણે દારુ છોડી દેવો જોઈએ. દારુ પીવાથી શરીરમાં વિસરલ ફેટ વધવા લાગે છે. સાથે જ લિવર સંબંધિત અન્ય ગંભીર સમસ્યા પણ થઈ શકે છે.
4. જ્યારે ઊંઘ પુરી ન થાય ત્યારે મૂડ ખરાબ રહે છે, હોર્મોન્સમાં અસંતુલન સર્જાય છે અને વજન પણ ઝડપથી વધવા લાગે છે. જેમાં સૌથી વધારે વિસરલ ફેટ વધે છે. તેથી રોજ 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ કરવી. તેનાથી વિસરલ ફેટ ઓછું કરવામાં મદદ મળશે.
5. શરીરના અંદરના અંગો પર જમા થયેલી ચરબી ઓછી કરવા માટે રિફાઈંડ શુગર ખાવાનું બંધ કરી દો. આહારમાં મીઠાશ માટે ગોળ કે મધનો ઉપયોગ કરી શકો છો. વિસરલ ફેટ વધારે હોય તેમણે ખાંડ ખાવાનું છોડવું જોઈએ.
