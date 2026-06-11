/Belly Fat: લાખ પ્રયત્ન છતાં પેટની ફાંદ ઓછી નથી થતી ? તો તમને હોય શકે આ સમસ્યા, સમય રહેતાં કરાવો ઈલાજ

Belly Fat: આજના સમયમાં લાઈફ સ્ટાઈલ અને આહાર સંબંધિત ખરાબ આદતોના કારણે કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આ સમસ્યામાંથી એક છે ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસ. આ એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં આપણા શરીરના સેલ ઇન્સ્યુલિનનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરી દે છે. જેના કારણે સૌથી પહેલાં તો બ્લડ શુગર વધવા લાગે છે. તો શરૂઆતમાં તેના પર ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો વ્યક્તિને ડાયાબિટીસ સહિતની બીજી બીમારીઓ પણ થઈ શકે છે.
જોકે ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસમાં સારી વાત એ છે કે તેના લક્ષણોને ઓળખીને તેને ઠીક કરી શકાય છે. જો કોઈ વ્યક્તિને તેના શરીરમાં આ પ્રકારના લક્ષણો જોવા મળે તો તેણે તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી યોગ્ય સારવાર લેવી જોઈએ. શરૂઆતમાં જ ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસની સારવાર લઈ લેવામાં આવે તો ગંભીર બીમારીઓને વધતી અટકાવી શકાય છે.
ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસના લક્ષણો
પેટની ચરબી
ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસનું સૌથી પહેલું લક્ષણ છે વજન વધવું અને ખાસ કરીને પેટની ચરબીમાં વધારો થવો.. ઘણા લોકો વજન ઘટાડવાનું શરૂ કરે એટલે આખા શરીરનું વજન ઘટી જાય પણ પેટની ચરબી ન ઘટે. તેનું કારણ ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસ હોઈ શકે છે.
ફેટી લીવર
ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસના કારણે શરીર એક્સ્ટ્રા ફેટ જમા કરવા લાગે છે.. આ ફેટ ધીરે ધીરે લીવરની આસપાસ પણ જમા થઈ જાય છે અને ફેટી લીવરની સમસ્યા થાય છે.
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PCOS
મહિલાઓમાં થતી હોર્મોન સંબંધિત સમસ્યા પણ ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસના કારણે થઈ શકે છે. પીસીઓએસ ઉપરાંત અનિયમિત માસિક અને ઓવરીમાં સિસ્ટ બનવાની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે.
વારંવાર ભૂખ લાગવી અને ક્રેવિંગ થવી
ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસનું સૌથી મોટું લક્ષણ છે કે જમ્યા પછી તુરંત જ કંઈક ખાવાની ઈચ્છા થાય ખાસ કરીને ગળ્યું ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા થાય છે. ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસમાં વ્યક્તિને વારંવાર ભૂખ પણ લાગે છે.
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સુસ્તી
ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસમાં વ્યક્તિને ભોજન કર્યા પછી તુરંત જ સુસ્તીનો અનુભવ થાય છે અને એનર્જી અચાનક ઘટી જાય છે.
ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસને સુધારવા શું કરવું ?
- ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસની સ્થિતિના સુધારવા માટે સૌથી પહેલા નાસ્તો એવો કરો જેમાં પ્રોટીન વધારે હોય. પ્રોટીનથી ભરપૂર નાસ્તો બ્લડ સુગર સંતુલિત રાખવામાં મદદ કરે છે.
- દિવસ દરમિયાન એવું ભોજન કરવાનો ટાળો જેમાં ફક્ત કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય. કાર્બ્સની સાથે પ્રોટીન, ફેટ અને ફાઇબર આહારમાં હોય તે વાતનું ધ્યાન રાખો.
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- ઈંસુલિન રેજિસ્ટેંસની સ્થિતિના સુધારવા માટે મેંદો અને ખાંડનો ઉપયોગ કરો.
- બપોરે અને રાત્રે જમ્યા પછી તુરંત બેસવાનું કે સૂવાનું ટાળો ઓછામાં ઓછી 10 મિનિટ વોક કરો.
- સૂવાનો સમય હોય તેની બે કલાક પહેલા જમી લેવું. સાથે જ એ વાતનું ધ્યાન રાખવું કે રાતના ભોજન અને બીજા દિવસના નાસ્તા વચ્ચે 12 કલાકનું અંતર રહે.
- અઠવાડિયામાં બેથી ત્રણ વખત ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ કરો જેનાથી સ્નાયુ ઇન્સ્યુલિનનો ઉપયોગ સારી રીતે કરી શકે.
- સૌથી જરૂરી છે કે તમે રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ કરો, સ્ટ્રેસ ઓછો લેવો તેના માટે મેડિટેશન કરવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)