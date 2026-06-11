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Belly Fat: લાખ પ્રયત્ન છતાં પેટની ફાંદ ઓછી નથી થતી ? તો તમને હોય શકે આ સમસ્યા, સમય રહેતાં કરાવો ઈલાજ

Belly Fat: અનેક લોકો એવા હશે જેમની ફરિયાદ હશે કે શરીરનું વજન ઓછું થાય છે પણ પેટની ચરબી ઘટતી નથી. પેટની ચરબી ન ઘટતી હોય તો તેનું કારણ જીદ્દી ફેટ નહીં પણ એક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા જવાબદાર હોય શકે છે. આ સમસ્યા કઈ છે અને તેના કારણે અન્ય કઈ કઈ તકલીફો થાય છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 11, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:32 PM IST
Belly Fat: લાખ પ્રયત્ન છતાં પેટની ફાંદ ઓછી નથી થતી ? તો તમને હોય શકે આ સમસ્યા, સમય રહેતાં કરાવો ઈલાજ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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