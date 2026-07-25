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Shabana Azmi ને થયો અત્યંત ચેપી Swine Flu, કેવા હોય સ્વાઈન ફ્લુના લક્ષણો ? દર્દીના સંપર્કમાં આવ્યા હોય તેણે શું કરવું ?

Swine Flu Symptoms and Precautions: દિલ્હીમાં જંતરમંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અભિનેત્રી શબાના આઝમીની તબીયત લથડી હતી. હવે સામે આવ્યું છે કે શબાના આઝમીને સ્વાઈન ફ્લુ થયો છે. સ્વાઈન ફ્લુ અત્યંત ચેપી રોગ છે અને તેમાં તુરંત સારવારની જરૂર પડે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 25, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:34 AM IST
Shabana Azmi ને થયો અત્યંત ચેપી Swine Flu, કેવા હોય સ્વાઈન ફ્લુના લક્ષણો ? દર્દીના સંપર્કમાં આવ્યા હોય તેણે શું કરવું ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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