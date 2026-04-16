Shilajit Benefits in Summer: શું ગરમીમાં શિલાજીતનું સેવન કરી શકાય છે, એક્સપર્ટસે આપી મહત્વની જાણકારી
Shilajit Benefits in Summer for naturally boosting immunity and body energy : ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં હેલ્ધી રહેવું બહુ જ જરૂરી છે. નહિ તો તબિયત કથળતા વાર નથી લાગતી. આવામાં લોકો આયુર્વેદિક ઉપચાર પણ અપનાવતા હોય છે. જેથી આયુર્વેદિક ઉપચારમાં શિલાજીત (Shilajit) બહુ જ કામનું સાબિત થઈ શકે છે. ઉનાળામાં શિલાજીત ખાવાથી શું ફાયદા થઈ શકે છે, ક્યારે અને કેવી રીતે શિલાજીતનું સેવન કરવું તે વિશે વિગતે જાણો.
Does Eating Shilajit In Summer Cause Digestive Problems : મોટાભાગના લોકો માને છે કે, શિલાજીતનું સેવન ઠંડીમાં જ કરવું જોઈએ. કારણ કે તેની તાસીર ગરમ હોય છે. પરંતું જો તમે ફીટનેસ ફ્રીક છો તો ઉનાળામાં પણ શિલાજીત લેવાના અસંખ્ય ફાયદા છે. તે ફીટનેસ ફ્રીક લોકોને પોતાના ફીટનેસ ગોલ મેળવવામાં મદદ કરે છે. તો જાણી લો ઉનાળામાં શિલાજીત સેવન કરવાની સાચી રીત.
શિલાજીત ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓમાંની એક ગણાય છે. તેનું સેવન સ્વાસ્થય સંબંધી અનેક સમસ્યાઓને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. પરંતું ગરમીમાં તેના સેવથી પાચન સંબંધી અનેક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. કારણ કે, શિલાજીતની તાસીર ગરમ હોય છે. આવામાં ગરમીમાં શિલાજીતનું સેવન કરવું જોઈએ કે નહિ તે સમજી લેવું બહુ જ જરૂરી છે. શું ગરમીમાં શિલાજીતના સેવનથી પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, તે પણ એક્સપર્ટસ પાસેથી જાણી લઈએ.
શું ગરમીમાં શિલાજી ખાવાથી પાચન સંબંધી સમસ્યા થાય છે
એક્સપર્ટ કહે છે કે, ગરમીમાં શિલાજીત ખાવાથી પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને જેની પ્રકૃત્તિ પિત્તવાળી છે, તેને સમસ્યા વધુ થઈ શકે છે. કારણ કે, શિલાજીતની તાસિર ગરમ હોય છે. જે પાચન અગ્નિને વધારો કરવા, મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરવા, કફના દોષને બેલેન્સ કરવામાં મદદ કરે છે. પરંતું તેની તાસિર ગરમ હોવાછી તે પિત્ત દોષ વધારી શકે છે. પિત્ત પ્રકૃતિના લોકોની સમસ્યાઓ વધી શકે છે. તેથી તબીબોની સલાહ લીધા વગર તેનું સેવન કરવુ હિતાવહ નથી.
શિલાજીતને ગરમીમા સેવ કરવાની ટિપ્સ
- શિલાજીતનું સેવન કરતા સમયે તેની સાથે લેવાતા ખોરાકનું ધ્યાન રાખો. ગરમીમાં શિલાજીનું સેવન સીમિત માત્રામાં કરો. તેથી ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.
- શિલાજીતનું સેવન વહેલી સવારે કે સાંજે કરી શકાય. દિવસમાં વધુ ગરમીવાળા સમયમાં તેનું સેવન કરવાથી બચો.
- શિલાજીતની તાસીર ગરમ હોય છે, આવામાં તેનું સેવન ઘી, નારિયેળ પાણી, ઠંડું દૂધ કે અન્ય ઠંડી વસ્તુઓ સાથે કરવું ફાયદાકારક ગણાય. તેનાથી સ્વાસ્થયને અનેક લાભ થઈ શકે છે.
- શિલાજીતનું સેવન કરવા દરમિયાન લોકો મસાલેદાર, તળેલા કે શેકેલા અથવા શરીરમાં ગરમી પેદા કરતા પદાર્થનું સેવન ટાળવું. આ ઉપરાંત પિત્ત વધારતા ફૂડનું સેવન પણ ટાળવું જોઈએ. આ કારણે અન્ય શારીરિક સમસ્યાઓ વધી શકે છે.
- શિલાજીતનું સેવન કરવાથી વધુ એસિડિટી, બેચેની કે છાતીમાં બળતરા થવાની શક્યતા છે. તેથી આવું થાય તો તેનું સેવન ટાળો. અને ડોક્ટરની સલાહ લો.
- તેનું સેવન કરતા દરમિયાન શરીરને હાઈડ્રેટ રાખવાનો પ્રયાસ કરો. દિવસભર પૂરતું પાણી પીઓ. ઘાણા કે ફુદીનાની હર્બલ ટીનું સેવન કરો.
