/Cancer Risk: યુવાનોમાં કેમ વધી રહ્યું છે કેન્સર? ચોંકાવનારી સ્ટડીમાં ખુલાસો- ઉંમર પહેલા વૃદ્ધ થઈ રહ્યું છે શરીર

Cancer in Young Adults: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડોક્ટરોએ એક વાત પર ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે કે પહેલા જ્યાં કેન્સરને વધતી ઉંમરની બીમારી માનવામાં આવતી હતી, તો હવે 30થી 40 વર્ષના લોકોમાં પણ તેના મામલા ઝડપથી વધી રહ્યાં છે. આખરે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? તાજેતરમાં નેચર જર્નલમાં પ્રકાશિત નવી સ્ટડીએ આ સવાલનો જવાબ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ રિસર્ચ પ્રમાણે આજની યુવા પેઢીનું શરીર પહેલાની તુલનામાં ઝડપથી જૈવિક રૂપથી વૃદ્ધ થઈ રહ્યું છે અને આ ફેરફાર નાની ઉંમરમાં કેન્સરના ખતરાને વધારી શકે છે.
કેમ વધવા લાગે છે ખતરો?
આ સ્ટડીનો ઉલ્લેખ કરતા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. અફશીન અમરાનીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે શરીરની ઉંમર માત્ર જન્મતિથિથી નહીં, પરંતુ તેની આંતરિક સ્થિતિથી નક્કી થાય છે. એટલે કે તમારી અસલી ઉંમર અને શરીરની જૈવિક ઉંમરમાં જેટલું વધું અંતર હશે, બીમારીનો ખતરો એટલો વધી શકે છે. રિસર્ચમાં બ્રિટનના યુકે બાયોબેંકએ 1.54 લાખથી વધુ લોકોના બ્લડ સેમ્પલ અને અમેરિકાના ઓલ ઓફ અસ રિસર્ચ પ્રોગ્રામના 10 હજારથી વધુ લોકોના હેલ્થ ડેટાનું નિરીક્ષણ કર્યું છે. વૈજ્ઞાનિકોએ 1950ના દાયકામાં જન્મેલા લોકોની તુલનામાં 1964થી 1974 અને 1990ના દાયકામાં જન્મેલા લોકો સાથે કરી. પરિણામમાં સામે આવ્યું કે નવી પેઢીમાં જૈવિક ઉંમર વધવાની ગતિ પહેલાની તુલનામાં વધુ ઝડપી છે.
જૈવિક ઉંમર અને વાસ્તવિક ઉંમર વચ્ચે અંતરથી શું ખતરો?
રિસર્ચ પ્રમાણે શરીરની જૈવિક ઉંમર અને વાસ્તવિક ઉંમર વચ્ચે જેટલું અંતર હશે, કેન્સરનો ખતરો એટલો વધી શકે છે. સ્ટડીમાં તે પણ સામે આવ્યું કે જે લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ પોતાની વાસ્તવિક ઉંમરથી વધુ વૃદ્ધ જોવા મળી, તેમાં નાની ઉંમરમાં ફેફસાના કેન્સરનો ખતરો વધુ હતો. તો જે લોકોના ફેટ ટિશ્યુ ઝડપથી વૃદ્ધ થઈ રહ્યાં હતા, તેમાં કોલોરેક્ટલ કેન્સરનું જોખમ વધુ જોવા મળ્યું.
ઉંમરની સાથે આ વસ્તુને થવા લાગે છે નુકસાન
એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે ઉંમર વધવાની સાથે શરીરની કોશિકાઓમાં ડીએનએને નુકસાન પહોંચવું સામાન્ય પ્રક્રિયા છે. પરંતુ જો આ નુકસાન નાની ઉંમરમાં ઝડપથી થવા લાગે, તો શરીર સમય પહેલા વૃદ્ધ થવા લાગે છે. તેનું કારણ ખરાબ ખાનપાન, મેદસ્વિતા, ધૂમ્રપાન, પ્રદૂષણ, શારીરિક ગતિવિધિની કમી અને ઊંઘ પૂરી ન થવા જેવા ઘણા કારણ હોઈ શકે છે.
શું તેને ધીમું કરી શકાય છે?
રાહતની વાત છે કે આ જૈવિક ઉંમર વધવાની ગતિને થોડી ધીમી કરી શકાય છે. એક્સપર્ટ નિયમિત વ્યાયામ કરવા, સંતુલિત આહાર લેવા, સ્વસ્થ વજન બનાવી રાખવા, ધૂમ્રપાનથી બચવા અને પર્યાપ્ત ઊંઘ લેવાની સલાહ આપે છે. રિસર્ચર્સનું માનવું છે કે જો નાની ઉંમરમાં વધુ જોખમવાળા લોકોની ઓળખ કરવામાં આવે તો સમય રહેતા તપાસ અને બચાવ દ્વારા કેન્સરના ખતરાને ઘટાડી શકાય છે.
પ્રશ્ન ૧: તાજેતરના સ્ટડી (રિસર્ચ) અનુસાર, યુવાનોમાં કેન્સર વધવાનું મુખ્ય કારણ શું સામે આવ્યું છે?
જવાબ: આજની યુવા પેઢીનું શરીર તેની વાસ્તવિક ઉંમર કરતાં આંતરિક એટલે કે જૈવિક રૂપથી (Biologically) વધુ ઝડપથી વૃદ્ધ થઈ રહ્યું છે, જે કેન્સરનું જોખમ વધારે છે.
પ્રશ્ન ૨: શરીરની જૈવિક ઉંમર (Biological Age) એટલે શું?
જવાબ: જૈવિક ઉંમર એટલે જન્મતિથિ (તારીખ) પ્રમાણેની ઉંમર નહીં, પરંતુ શરીરની અંદરની કોશિકાઓ, રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને અંગોની વાસ્તવિક સ્થિતિ.
પ્રશ્ન ૩: કયા અંગો કે ટિશ્યુ વધુ વૃદ્ધ થવાથી કયા કેન્સરનું જોખમ વધી જાય છે?
જવાબ: રિસર્ચ અનુસાર, રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધુ વૃદ્ધ થવાથી ફેફસાના કેન્સરનું અને ફેટ ટિશ્યુ (ચરબીના કોષો) ઝડપથી વૃદ્ધ થવાથી કોલોરેક્ટલ કેન્સરનું જોખમ વધે છે.
પ્રશ્ન ૪: નાની ઉંમરમાં શરીર સમય પહેલા વૃદ્ધ થવા પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે?
જવાબ: ખરાબ ખાનપાન, મેદસ્વિતા (જાડાપણું), ધૂમ્રપાન, પ્રદૂષણ, શારીરિક પ્રવૃત્તિઓનો અભાવ અને પૂરતી ઊંઘ ન લેવી જેવા કારણો જવાબદાર છે.
પ્રશ્ન ૫: શરીરની જૈવિક ઉંમર વધવાની ગતિને કેવી રીતે ધીમી કરી શકાય છે?
જવાબ: નિયમિત વ્યાયામ (કસરત) કરીને, સંતુલિત આહાર લઈને, વજન નિયંત્રણમાં રાખીને, ધૂમ્રપાનથી દૂર રહીને અને પૂરતી ઊંઘ લઈને આ ગતિ ધીમી કરી શકાય છે.