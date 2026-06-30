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Cancer Risk: યુવાનોમાં કેમ વધી રહ્યું છે કેન્સર? ચોંકાવનારી સ્ટડીમાં ખુલાસો- ઉંમર પહેલા વૃદ્ધ થઈ રહ્યું છે શરીર

Biological Age: થોડા વર્ષોમાં ડોક્ટરોએ એક ખાસ વાત પર ધ્યાન આપ્યું છે કે પહેલા જ્યાં કેન્સરને વધતી ઉંમરની બીમારી માનવામાં આવતી હતી, તો હવે 30થી 40 વર્ષના લોકોમાં તેના મામલા ઝડપથી વધી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 30, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:49 AM IST
Cancer Risk: યુવાનોમાં કેમ વધી રહ્યું છે કેન્સર? ચોંકાવનારી સ્ટડીમાં ખુલાસો- ઉંમર પહેલા વૃદ્ધ થઈ રહ્યું છે શરીર
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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