ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ કેરી ખાવી જોઈએ કે નહીં, જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ?
ગરમીમાં લોકો કેરી ખાતા હોય છે, પરંતુ શું તેનું સેવન ડાયાબિટીસના દર્દી કરી શકે છે? આવો આ વિશે એક્સપર્ટ શું કહે છે તે જાણીએ.
- ડાયાબિટીસના દર્દી સીમિત માત્રામાં કરી શકે છે કેરીનું સેવન
- જો સુગર લેવલ વધારે હોય તો કેરી ખાવાથી દૂર રહેવું જોઈએ
- મેંગો શેક અને મેંગો જ્યુસની જગ્યાએ આખી કેરી ખાવી જોઈએ
Trending Photos
ગરમી શરૂ થતાં લોકોને કેરીના સ્વાદ લલચાવે છે, પરંતુ ડાયાબિટીસના દર્દીઓના મનમાં હંમેશા તે સવાલ ઉઠે છે કે શું તે કેરીનું સેવન કરી શકે કે નહીં. કેરીમાં પ્રાકૃતિક સુગરની માત્રા વધુ હોય છે, જેનાથી બ્લડ સુગર લેવલ વધવાનો ખતરો રહે છે. તેથી તેને લઈ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. તેવામાં ડાયટીશિયન શાલિની બ્લિસે જણાવ્યું કે ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ કેરી ખાવી જોઈએ કે નહીં? જો ખાવી હોય તો એક દિવસમાં કેટલી ખાવી જોઈએ?
સીમિત માત્રામાં કરી શકો છો સેવન
શાલિની બ્લિસ અનુસાર ડાયાબિટીસના દર્દી સંપૂર્ણ કેરી ખાવાથી દૂર ન રહેવું જોઈએ. બસ ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ કેરી ખાવા દરમિયાન, યોગ્ય માત્રા અને યોગ્ય સમયનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. કેરીમાં ફાઇબર, વિટામિન એ અને વિટામિન સી જેવા પોષક તત્વો હોય છે, જે શરીર માટે ફાયદાકારક છે. પરંતુ તેમાં રહેલ ફ્રુક્ટોઝ સુગર ઝડપથી બ્લડ સુગર વધારી શકે છે, તેથી તેનું સેવન સીમિત માત્રામાં કરવું જોઈએ.
એક દિવસમાં કેટલું સેવન?
ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ એક સાથે વધુ કેરી ન ખાવી જોઈએ. દિવસમાં અડધી કે એક નાની કેરીનું સેવન સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે તમારૂ સુગર કંટ્રોલમાં હોય. કેરી ખાવા માટે સૌથી સારો સમય દિવસનો હોય છે, ખાસ કરી બપોરે ભોજન બાદ, જેથી તે સરળતાથી પચી શકે અને સુગરની અસર ઓછી થાય.
કેરી ખાવા પર હાઈ-સુગર ફૂડ્સ સેવનથી બચો
તે પણ જરૂરી છે કે કેરી ખાવાની સાથે અન્ય હાઈ સુગર ફ્રુટ્સના સેવનથી બચો. જો તમે કેરી ખાવ છો તો તે દિવસે તમારા ડાયટમાં કાર્બોહાઇડ્રેટની માત્રા ઓછી રાખો. સાથે કેરીનું જ્યુસ કે શેક લેવાથી બચો. કારણ કે તેમાં ફાઇબર ઓછું અને સુગર વધુ હોય છે. હંમેશા આખા ફળનું સેવન સારો વિકલ્પ હોય છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે