શું ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ ખજૂરનું સેવન કરવું જોઈએ? તમે પણ જાણો
ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરવામાં સૌથી મોટો પડકાર હોય છે કે શું ખાવું અને શું નહીં. જ્યારે વાત ખજૂર જેવા ડ્રાઈ ફ્રૂટની આવે તો લોકો હંમેશા ગુંચવણમાં રહે છે કે તેને ખાવી કે નહીં. આજે અમે તમને જણાવીશું કે ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ ખજૂર ખાવો જોઈએ કે નહીં.
- ડાયાબિટીસના દર્દીઓ સીમિત માત્રામાં કરી શકે ખજૂરનું સેવન
- રાતના સમયે ખજૂરનું સેવન કરવાથી બચવું જોઈએ
- ખજૂરમાં હોય છે અનેક ફાયદાકારક પોષક તત્વો
ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. હવે નાની ઉંમરમાં પણ લોકો આ બીમારીની ઝપેટમાં આવી રહ્યાં છે. ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલને કંટ્રોલ રાખવા માટે દર્દીઓએ પોતાના ખાન-પાનનું ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય છે. તેવી વસ્તુનું સેવન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે જેનાથી સુગર લેવલ વધે નહીં. તેવામાં લોકોના મનમાં હંમેશા એક સવાલ રહે છે કે શું તે ડાયાબિટીસમાં ખજૂરનું સેવન કરી શકે કે નહીં. અહીં અમે તમને જણાવીશું કે ડાયાબિટીસના દર્દી ખજૂર ખાઈ શકે કે નહીં.
ખજૂરનું પોષણ અને ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ
ખજૂર ઉર્જાનો એક શાનદાર સ્ત્રોત છે, પરંતુ તેમાં પ્રાકૃતિક મિઠાસ વધુ હોય છે. એક સામાન્ય ખજૂરમાં લગભગ 15થી 18 ગ્રામ કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે. પરંતુ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેનો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ (GI) હોય છે. ખજૂરની જાતમાં GI 44 થી 53 વચ્ચે હોય છે, જેને લો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવે છે. ખજૂરમાં પ્રચુર માત્રામાં ફાઇબર હોય છે, જે બ્લડ સુગરના અવશોષણની પ્રક્રિયા ધીમી કરે છે. તેનાથી ગ્લૂકોઝ લેવલમાં અચાનક વધારો થતો નથી.
ડાયાબિટીસમાં ખજૂર ખાવાના ફાયદા
- પોટેશિયમ અને મેગ્નીશિયમથી ભરપૂર ખજૂર બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવા અને હાર્ટ હેલ્થમાં સુધાર કરવામાં મદદ કરે છે.
- ખજૂરમાં ફ્લેવોનોઇડ્સ અને ફેનોલિક એસિડ જેવા એન્ટીઓક્સીડેન્ટ હોય છે, જે શરીરમાં સોજા ઘટાડવામાં સહાયક છે.
- ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ સામાન્ય છે. ખજૂરનું ફાઇબર પાચનતંત્રમાં સુધાર કરે છે.
ક્યારે અને કેટલી ખાવી?
ડાયાબિટીસમાં ખજૂરનો લાભ ત્યારે મળે છે જ્યારે તેનું યોગ્ય રીતે સેવન કરવામાં આવે.
1. માત્રાનું ધ્યાન રાખો
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ દિવસમાં 2થી 3 ખજૂરનું સેવન કરી શકે છે. જો તેનું સુગર લેવલ વધારે છે તો પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
2.પ્રોટીનની સાથે લો
ખજૂરને ખાલી પેટ ખાવાની જગ્યાએ તેને પ્રોટીન કે હેલ્ધી ફેટ્સની સાથે ખાવો. ઉદાહરણ તરીકે ખજૂરની સાથે બે-ત્રણ બદામ કે અખરોટ ખાવો. પ્રોટીન અને ફેટ કાર્બોહાઇડ્રેટ પાચનને ધીમું કરે છે, જેનાથી બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રહે છે.
3. યોગ્ય સમય પસંદ કરો
ખજૂર ખાવાનો સૌથી સારો સમય સવારના નાસ્તા કે વર્કઆઉટ પહેલાનો છે. રાત્રે સૂતા પહેલા ખજૂર ખાવાથી બચો.
