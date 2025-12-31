હાઈ બીપી અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ શિયાળામાં ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવું જોઈએ કે નહીં? જાણો શું કહે છે ડોક્ટર
Health News: કેટલાક લોકોને શિયાળામાં ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાની આદત હોય છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોએ શિયાળામાં ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવું જોઈએ? ચાલો જાણીએ કે ડોક્ટરો શું કહે છે.
શિયાળો ચાલી રહ્યો છે અને ઠંડી પડી રહી છે, ઠંડીની સિઝનમાં લોકોએ ઘણા પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. આ સિઝનમાં સૌથી વધુ સમસ્યા લોકોને સ્નાન કરવામાં આવે છે. શિયાળામાં મોટા ભાગના લોકો ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરે છે, પરંતુ કેટલાક લોકો ઠંડીમાં પણ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરતા હોય છે. ઠંડા પાણીથી ન્હાતા લોકોમાં હાઈ બીપી અને ડાયાબિટીસના દર્દી પણ સામેલ હોઈ શકે છે. તેવામાં તે સવાલ હંમેશા લોકોના મનમાં રહે છે કે શું હાઈ બીપી અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ આ સિઝનમાં ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવું જોઈએ કે નહીં. આવો આ અંગે ડોક્ટર શું કહે છે તે જાણીએ.
શું કહે છે ડોક્ટર
દિલ્હીની આરએમએલ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર પ્રોફેસર (એચએજી) ડૉ. સુભાષ ગિરી કહે છે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ શિયાળા દરમિયાન ઠંડા પાણીમાં નહાવાનું ટાળવું જોઈએ. ડૉ. સુભાષ ગિરી એમ પણ કહે છે કે આવા દર્દીઓએ ભારે ઠંડીમાં ઠંડા પાણીનો સીધો સંપર્ક ટાળવો જોઈએ.
બ્લડ પ્રેશરમાં અચાનક વધારો: જ્યારે ઠંડુ પાણી શરીર પર પડે છે, ત્યારે આપણી રક્તવાહિનીઓ અચાનક સંકુચિત થઈ જાય છે. આને વાસોકોન્સ્ટ્રક્શન કહેવામાં આવે છે. આનાથી બ્લડ પ્રેશરમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે, જે હૃદય પર દબાણ લાવે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરવાળા દર્દીઓમાં રક્તવાહિનીઓ પહેલાથી જ સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે. ઠંડા પાણીનો આંચકો "કોલ્ડ શોક રિસ્પોન્સ" ઉત્પન્ન કરે છે, જે હૃદયના ધબકારા વધારે છે અને હૃદય રોગવાળા દર્દીઓમાં હાર્ટ એટેક અથવા સ્ટ્રોકનું જોખમ વધારે છે.
બ્લડ સુગર પર પ્રભાવઃ ઠંડીને કારણે શરીરમાં સ્ટ્રેસ હોર્મોન (જેમ કે એડ્રેનાલિન) રિલીઝ થાય છે, જે બ્લડ સુગરના સ્તરને અસ્થિર કરી શકે છે. સાથે ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં નસોની નબળાઈને કારણે તેને તાપમાનનો સાચો અંદાજ લાગતો નથી, જેનાથી તે હાઇપોથર્મિયાનો શિકાર થઈ શકે છે. તેવામાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ પણ ઠંડીમાં ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાથી બચવું જોઈએ.
સુરક્ષિત રીતે સ્નાન કરવાની ટિપ્સ
હુંફાળા પાણીનો પ્રયોગઃ પાણી ન વધુ ગરમ અને ન વધુ ઠંડું. પાણીનું તાપમાન શરીરના સામાન્ય તાપમાન 37 ડિગ્રીની આસપાસ હોવું જોઈએ.
ન્હાવાની શરૂઆત પગથી કરોઃ સીધુ માથા પર ઠંડુ કે ગરમ પાણી ન નાખો. પહેલા પગમાં પાણી નાખો, પછી હાથ અને ખભા પર. જેથી શરીર ધીમે-ધીમે તાપમાન અપનાવી શકે.
સમય સીમિત રાખોઃ શિયાળામાં વધુ સમય સુધી સ્નાન ન કરો. 5-10 મિનિટનો સમય પર્યાપ્ત છે.
સ્નાન કર્યા બાદ શરીર ઢાંકોઃ બાથરૂમમાંથી નીકળતા પહેલા શરીર સૂકવો અને તત્કાલ ગરમ કપડા પહેરી લો જેથી શરીરનું તાપમાન અચાનક નીચું ન જાય.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
