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Shravan Month 2026: શ્રાવણ મહિનામાં કઈ વસ્તુઓ ન ખાવી અને કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણો

Shravan Month 2026: ગણતરીના દિવસોમાં શ્રાવણ મહિનાની શરુઆત થઈ જશે. આ ઋતુ દરમિયાન આહારમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી હોય છે. આ સમયે શું ખાવું અને શું ન ખાવું આજે તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 31, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:55 AM IST
Shravan Month 2026: શ્રાવણ મહિનામાં કઈ વસ્તુઓ ન ખાવી અને કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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