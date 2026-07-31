/Shravan Month 2026: શ્રાવણ મહિનામાં કઈ વસ્તુઓ ન ખાવી અને કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જાણો

Shravan Month 2026: ગુજરાતી કેલેન્ડર અનુસાર શ્રાવણ મહિનો 13 ઓગસ્ટ 2026 થી શરુ થશે અને 11 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ચાલશે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન લોકો વ્રત ઉપવાસ કરતાં હોય છે. આ મહિના દરમિયાન વ્રત કરવા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ લાભકારી સાબિત થાય છે. શ્રાવણ મહિના દરમિયાન જો વ્રત ન કરી શકાય તેમ હોય તો પણ તમે આહારમાં ફેરફાર કરવા જરૂરી હોય છે. આ ફેરફાર કેવા હોય છે અને તેનાથી શું લાભ થાય છે ચાલો તમને જણાવીએ.
શ્રાવણ મહિનામાં વરસાદ સૌથી વધારે થાય છે. આ સમયે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ હોય છે. તેથી ખાવાપીવામાં ધ્યાન રાખવું જરૂરી હોય છે. આયુર્વેદ અનુસાર શ્રાવણ મહિનામાં કેટલીક વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જરુરી છે. આ વસ્તુઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ. જેથી આ શ્રાવણ મહિનામાં તમે ભક્તિ સાથે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન પણ રાખી શકો.
શ્રાવણ મહિનામાં આહારમાં ફેરફાર શા માટે જરૂરી ?
આયુર્વેદ અનુસાર વરસાદી વાતાવરણમાં ઠંડક અને ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. આ સમયે વાત અને પિત્ત દોષનું અસંતુલન થઈ જાય છે. વરસાદ પછી પ્રકૃતિમાં એસિડિક તત્વો વધી જાય છે જેના કારણે શરીરમાં પિત્ત વધે છે. જેની અસર પાચન ક્રિયા પર થાય છે. આ સમય દરમિયાન ભોજન પચાવવામાં વધારે સમય લાગે છે. આ સિવાય વરસાદી વાતાવરણમાં હવામાં ભેજના કારણે અલગ અલગ પ્રકારના જીવજંતુ વધવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ હોય છે. તેથી અમુક વસ્તુઓ ન ખાવી હિતાવહ રહે છે.
શ્રાવણ મહિનામાં શું ન ખાવું ?
શ્રાવણ મહિનામાં આહાર કેવો રાખવો ?
આયુર્વેદ અનુસાર શ્રાવણ માસમાં સરળતાથી પચી જાય તેવો હળવો ખોરાક લેવો. આ સિવાય તાજો અને ગરમ ખોરાક ખાવો જોઈએ. શ્રાવણ મહિનામાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે તેવો ખોરાક લેવો. આ સિવાય શરીરમાં વાત અને પિત્ત દોષનું સંતુલન જળવાય તેવો ખોરાક લેવો.
શ્રાવણ મહિનામાં શું ખાવું ?
- ભીંડા, તુરીયા, ટમેટા, દૂધી
- કેળા, નાસપતી, દાડમ, સફરજન
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)