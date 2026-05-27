/Bad Quality Sunglasses: સસ્તા ચશ્માના ચક્કરમાં ન પડતાં, ખરાબ ક્વોલિટીના ચશ્મા પહેરવાથી આંખને થતા નુકસાન વિશે જાણો

Bad Quality Sunglasses Side effects: ઉનાળામાં આંખના પ્રોટેક્શન માટે સનગ્લાસિસ પહેરવા જેટલા જરૂરી છે એટલું જ જરૂરી છે કે આ ચશ્મા સારી ગુણવત્તાના હોય. કારણ કે સસ્તા અને ખરાબ ક્વોલિટીના ચશ્મા પહેરવાથી આંખને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે.
Bad Quality Sunglasses Side effects: શું તમે પણ આંખને તડકાથી બચાવવા માટે રસ્તા પર મળતાં સસ્તા ચશ્મા ખરીદીને પહેરી લો છો ? તો તમે સૌથી મોટી ભુલ કરી રહ્યા છે. ખરાબ ક્વોલિટીના ચશ્મા પહેરો તેના કરતાં સારું કે ચશ્મા જ ન પહેરો. કારણ કે નબળી ગુણવત્તાના કે પ્લાસ્ટિકના ચશ્મા આંખને ડેમેજ પણ કરી શકે છે. જો તમને આ અંગે જાણકારી નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ. ખરાબ ક્વોલિટીના ચશ્મા પહેરવાથી આંખને કેવા નુકસાન થાય.
ગરમી વધે એટલે લોકો સન ગ્લાસીસ પહેરવાનું તો શરૂ કરી દે છે પરંતુ આ સન ગ્લાસીસ તેમની આંખ માટે બરાબર છે કે નહીં તે ચેક કરતા નથી. ઘણા લોકો ઉનાળામાં પહેરવા માટે રસ્તા પર મળતા સસ્તા ચશ્મા ખરીદીને પહેરવા લાગે છે. આવું કરવું આંખ માટે હાનિકારક છે. આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ અનુસાર નબળી ગુણવત્તાના ચશ્મા પહેરવાથી આંખને કાયમી નુકસાન પણ થઈ શકે છે. મોટાભાગના લોકો એ જાણતા નથી કે ખરાબ ક્વોલિટીના ચશ્મા પહેરવાથી આંખના રેટિના અને આંખના સફેદ ભાગને પણ નુકસાન થઈ શકે છે.
એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર સન ગ્લાસીસ એવા હોવા જોઈએ જે સૂર્યના હાનિકારક કિરણોથી આંખનું રક્ષણ કરે. અને આવું ત્યારે જ શક્ય બને છે જ્યારે સન ગ્લાસીસના કાચ સારી ગુણવત્તાના હોય અને સન પ્રોટેકશન માટે જ બનેલા હોય. સસ્તી ક્વોલિટીના કાચ અને પ્લાસ્ટિકના સન ગ્લાસીસ તડકાથી આંખને પ્રોટેક્ટ કરવાને બદલે આંખને વધારે નુકસાન કરે છે એટલા માટે જરૂરી છે કે આંખ માટે સારી ગુણવત્તાના સન ગ્લાસીસ પહેરવામાં આવે. જો નબળી ગુણવત્તાના સન ગ્લાસીસ પહેરવામાં આવે તો આંખને નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના નુકસાન થઈ શકે છે.
ખરાબ ક્વોલિટીના સન ગ્લાસીસથી આંખને થતા નુકસાન
- યુવી કોટિંગ વિનાના ચશ્મા પહેરવાથી સૂર્યની હાનિકારક કિરણો આંખની અંદર જાય છે અને તેના કારણે આંખની કીકી પહોળી થવા લાગે છે.
- ખરાબ ક્વોલિટીના સન ગ્લાસીસ તડકાની હાનિકારક કિરણોથી આંખનું પ્રોટેક્શન કરતા નથી, જેના કારણે યુવી કિરણો સતત આંખ પર પડે છે. પરિણામે આંખના લેન્સ ધૂંધળા થવા લાગે છે અને મોતિયાનું જોખમ પણ વધી જાય છે.
- લાંબા સમય સુધી ખરાબ ગુણવત્તાના ચશ્મા પહેરી રાખવાથી આંખના રેટિનાનું કેન્દ્ર ખરાબ થઈ જાય છે જેના કારણે વાંચવાની અને સ્પષ્ટ દેખાવાની ક્ષમતા પર અસર પડે છે.
- નબળી ગુણવત્તાના ચશ્મા પહેરવાથી આંખમાં દુખાવો, આંખ લાલ થઈ જવી, આંખમાં બળતરા થવી અને આંખમાંથી પાણી નીકળવા જેવી સમસ્યાઓ પણ થતી હોય છે.
- સસ્તા ચશ્માના લેન્સની ક્વોલિટી સારી નથી હોતી અને તેમાંથી વિઝન પણ ક્લિયર રહેતું નથી જેના કારણે માથામાં દુખાવો થાય છે અને આંખ ખેંચાવા લાગે છે. કલાકો સુધી આવા ચશ્મા પહેરવાથી આંખ ભારે પણ થઈ જાય છે
ઉનાળામાં કેવા ચશ્મા પહેરવા ?
આંખને તડકાથી બચાવવા માટે હંમેશા એવા સન ગ્લાસીસ લેવા જે 100% યુવી પ્રોટેકશન સાથે આવતા હોય. તેના માટે સન ગ્લાસીસ હંમેશા પ્રમાણિત ઓપ્ટિકલ સ્ટોરમાંથી ખરીદવા જોઈએ. અથવા તો ખરીદેલા ચશ્માની તપાસ કરાવી લેવી જોઈએ.
