Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealthHealth Tips: જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરને થતા નુકસાન વિશે જાણો અને છોડી દો આ ખરાબ આદત

Health Tips: જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરને થતા નુકસાન વિશે જાણો અને છોડી દો આ ખરાબ આદત

Health Tips: જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાની આદત શરીરને એવું નુકસાન કરે છે જેનો કોઈ ઈલાજ નથી. જો તમને કે તમારી નજીકના કોઈપણ વ્યક્તિને આ આદત હોય તો તેને જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી થતા આ નુકસાન વિશે જણાવજો. આ નુકસાન વિશે જાણી તે પોતાની આદત ચોક્કસરથી બદલી દેશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:57 AM IST
  • જમ્યા પછી  હુંફાળુ પાણી પીવું જોઈએ.
  • જમ્યા પછી તુરંત પાણી પીવાથી પાચન ક્રિયા નબળી પડી જાય છે.
  • ઠંડુ પાણી પીવાથી જઠરાગ્નિ નબળી પડી જાય છે. 

Trending Photos

Health Tips: જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરને થતા નુકસાન વિશે જાણો અને છોડી દો આ ખરાબ આદત

Health Tips: ઠંડુ પાણી પીવાની મોસમ શરુ થઈ રહી છે. કાળઝાળ ગરમીમાં ઠંડુ પાણી અમૃત જેવું લાગે છે. ઠંડુ પાણી પીવાથી ગરમીમાં રાહતનો અનુભવ થાય છે. તેથી લોકો ઠંડા પાણીથી શરીરને થતા નુકસાન પર ધ્યાન આપતા નથી. ઠંડુ પાણી શરીરને નુકસાન કરી શકે છે ખાસ કરીને જો તમે જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી ગટગટાવી લો છો તો આ આદત છોડી દેવામાં જ ભલાઈ છે. જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરને ભયંકર નુકસાન થઈ શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઉનાળામાં ઠંડુ પાણી પીવું દરેક વ્યક્તિની આદત હોય છે. પરંતુ આ આદત નુકસાન કરી શકે છે. આયુર્વેદ અને મેડિકલ સાયન્સ બંનેમાં જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાના નુકસાન વિશે જણાવેલું છે. જો તમને પણ આ આદત છે તો આ નુકસાન વિશે જાણીને ચોક્કસથી આ આદત બદલી દેશો. 

જમ્યા પછી ઠંડુ પાણી પીવાથી શું થાય ?

મેડિકલ સાયન્સ અને આયુર્વેદ બંનેમાં જણાવ્યું છે કે જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી જઠરાગ્નિ નબળી પડી જાય છે. જેના કારણે ખોરાકનું પાચન બરાબર થતું નથી. જો કે દરેક વ્યક્તિના શરીર પર થતી આ અસર અલગ અલગ હોય છે કારણ કે દરેક વ્યક્તિના શરીરની રચના અને પ્રકૃતિ અલગ અલગ હોય છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે આપણા શરીરનું તાપમાન 37 ડિગ્રી આસપાસ હોય છે. જ્યારે ગરમ ભોજન લીધા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવામાં આવે તો શરીરના તાપમાનમાં પણ ગડબડ સર્જાય છે જેની અસર સ્વાસ્થ્ય પર થાય છે. 

જમ્યા પછી ઠંડુ પાણી પીવાથી થતા નુકસાન

પાચન ક્રિયા નબળી પડી જાય

જ્યારે આપણે જમીએ છીએ ત્યારે ખોરાકના પાચન માટે શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પી લેવામાં આવે તો પાણી શરીરની આંતરિક અગ્નિને ઘટાડી નાખે છે અને પાચન ક્રિયા નબળી પડી જાય છે અને તેના કારણે ગેસ, અપચો, પેટ ભારે લાગવા જેવી સમસ્યા થાય છે. 

શરીરમાં ફેટ વધે 

ભોજનમાં જે ફેટ હોય છે તે ઠંડા પાણીના સંપર્કમાં આવવાથી શરીરમાં જામવા લાગે છે. આ ફેટ આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને લાંબા સમયે કોલેસ્ટ્રોલનું કારણ બને છે. જેના કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમનું જોખમ વધી જાય છે. 

શરીરનું તાપમાન ખરાબ થવું

જમ્યા પછી શરીરનું તાપમાન થોડું વધે છે જેથી ખોરાકનું પાચન સારી રીતે થાય. આ સમયે ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરનું તાપમાન અચાનક ઘટી જાય છે. જેનાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. આ આદતના કારણે માથામાં દુખાવો, થાક, સુસ્તીનો અનુભવ થાય છે. 

વજન વધે છે

જમ્યા પછી તુરંત પાણી પીવાથી પાચન ક્રિયા નબળી પડી જાય છે અને તેના કારણે મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે. સ્લો મેટાબોલિઝમના કારણે શરીરનું વજન વધવાનું રિસ્ક વધી જાય છે.

જમ્યા પછી કેવું પાણી પીવું અને ક્યારે પીવું ?

આયુર્વેદ અનુસાર જમ્યા પછી ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ પાણી પીવાનું ટાળવું જોઈએ. ત્યારબાદ હુંફાળુ પાણી પીવું જોઈએ. જો હુંફાળુ પાણી ન પી શકો તો રુમ ટેમ્પરેચરનું પાણી પીવું. આયુર્વેદ અનુસાર જમ્યા પછી હુંફાળુ પાણી પીવાથી પાચન શક્તિ વધે છે અને ખાધેલા ખોરાકનું પાચન અને પોષકતત્વોનું અવશોષણ સારી રીતે થાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Health TIPScold waterFoodહેલ્થ ટીપ્સઠંડુ પાણી

Trending news