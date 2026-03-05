Health Tips: જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરને થતા નુકસાન વિશે જાણો અને છોડી દો આ ખરાબ આદત
Health Tips: જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાની આદત શરીરને એવું નુકસાન કરે છે જેનો કોઈ ઈલાજ નથી. જો તમને કે તમારી નજીકના કોઈપણ વ્યક્તિને આ આદત હોય તો તેને જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી થતા આ નુકસાન વિશે જણાવજો. આ નુકસાન વિશે જાણી તે પોતાની આદત ચોક્કસરથી બદલી દેશે.
- જમ્યા પછી હુંફાળુ પાણી પીવું જોઈએ.
- જમ્યા પછી તુરંત પાણી પીવાથી પાચન ક્રિયા નબળી પડી જાય છે.
- ઠંડુ પાણી પીવાથી જઠરાગ્નિ નબળી પડી જાય છે.
Health Tips: ઠંડુ પાણી પીવાની મોસમ શરુ થઈ રહી છે. કાળઝાળ ગરમીમાં ઠંડુ પાણી અમૃત જેવું લાગે છે. ઠંડુ પાણી પીવાથી ગરમીમાં રાહતનો અનુભવ થાય છે. તેથી લોકો ઠંડા પાણીથી શરીરને થતા નુકસાન પર ધ્યાન આપતા નથી. ઠંડુ પાણી શરીરને નુકસાન કરી શકે છે ખાસ કરીને જો તમે જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી ગટગટાવી લો છો તો આ આદત છોડી દેવામાં જ ભલાઈ છે. જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરને ભયંકર નુકસાન થઈ શકે છે.
ઉનાળામાં ઠંડુ પાણી પીવું દરેક વ્યક્તિની આદત હોય છે. પરંતુ આ આદત નુકસાન કરી શકે છે. આયુર્વેદ અને મેડિકલ સાયન્સ બંનેમાં જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાના નુકસાન વિશે જણાવેલું છે. જો તમને પણ આ આદત છે તો આ નુકસાન વિશે જાણીને ચોક્કસથી આ આદત બદલી દેશો.
જમ્યા પછી ઠંડુ પાણી પીવાથી શું થાય ?
મેડિકલ સાયન્સ અને આયુર્વેદ બંનેમાં જણાવ્યું છે કે જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવાથી જઠરાગ્નિ નબળી પડી જાય છે. જેના કારણે ખોરાકનું પાચન બરાબર થતું નથી. જો કે દરેક વ્યક્તિના શરીર પર થતી આ અસર અલગ અલગ હોય છે કારણ કે દરેક વ્યક્તિના શરીરની રચના અને પ્રકૃતિ અલગ અલગ હોય છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે આપણા શરીરનું તાપમાન 37 ડિગ્રી આસપાસ હોય છે. જ્યારે ગરમ ભોજન લીધા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પીવામાં આવે તો શરીરના તાપમાનમાં પણ ગડબડ સર્જાય છે જેની અસર સ્વાસ્થ્ય પર થાય છે.
જમ્યા પછી ઠંડુ પાણી પીવાથી થતા નુકસાન
પાચન ક્રિયા નબળી પડી જાય
જ્યારે આપણે જમીએ છીએ ત્યારે ખોરાકના પાચન માટે શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ જમ્યા પછી તુરંત ઠંડુ પાણી પી લેવામાં આવે તો પાણી શરીરની આંતરિક અગ્નિને ઘટાડી નાખે છે અને પાચન ક્રિયા નબળી પડી જાય છે અને તેના કારણે ગેસ, અપચો, પેટ ભારે લાગવા જેવી સમસ્યા થાય છે.
શરીરમાં ફેટ વધે
ભોજનમાં જે ફેટ હોય છે તે ઠંડા પાણીના સંપર્કમાં આવવાથી શરીરમાં જામવા લાગે છે. આ ફેટ આંતરડામાં ચોંટી જાય છે અને લાંબા સમયે કોલેસ્ટ્રોલનું કારણ બને છે. જેના કારણે હાર્ટ પ્રોબ્લેમનું જોખમ વધી જાય છે.
શરીરનું તાપમાન ખરાબ થવું
જમ્યા પછી શરીરનું તાપમાન થોડું વધે છે જેથી ખોરાકનું પાચન સારી રીતે થાય. આ સમયે ઠંડુ પાણી પીવાથી શરીરનું તાપમાન અચાનક ઘટી જાય છે. જેનાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. આ આદતના કારણે માથામાં દુખાવો, થાક, સુસ્તીનો અનુભવ થાય છે.
વજન વધે છે
જમ્યા પછી તુરંત પાણી પીવાથી પાચન ક્રિયા નબળી પડી જાય છે અને તેના કારણે મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જાય છે. સ્લો મેટાબોલિઝમના કારણે શરીરનું વજન વધવાનું રિસ્ક વધી જાય છે.
જમ્યા પછી કેવું પાણી પીવું અને ક્યારે પીવું ?
આયુર્વેદ અનુસાર જમ્યા પછી ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ પાણી પીવાનું ટાળવું જોઈએ. ત્યારબાદ હુંફાળુ પાણી પીવું જોઈએ. જો હુંફાળુ પાણી ન પી શકો તો રુમ ટેમ્પરેચરનું પાણી પીવું. આયુર્વેદ અનુસાર જમ્યા પછી હુંફાળુ પાણી પીવાથી પાચન શક્તિ વધે છે અને ખાધેલા ખોરાકનું પાચન અને પોષકતત્વોનું અવશોષણ સારી રીતે થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
