Health Tips: પરફ્યુમ ગરદન પર છાંટવાની આદત હોય તો છોડી દેજો, નહીં તો થશે આવા નુકસાન

Health Tips: શરીરમાંથી લાંબા સમય સુધી સુગંધ આવે તે માટે જો તમે પણ પરફ્યુમ ડાયરેક્ટ ગળા પર છાંટતા હોય તો આજથી આ આદત છોડી દેજો. કારણ કે આ આદત તમને બીમાર કરી શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ગરદન પર ડાયરેક્ટ પરફ્યુમ છાંટવું હાનિકારક છે તેનાથી કેટલીક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આ સમસ્યાઓ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
Health Tips: પરફ્યુમનો ઉપયોગ લગભગ દરેક વ્યક્તિ કરે છે. દરેક વ્યક્તિની પરફ્યુમ છાંટવાની રીત પણ અલગ અલગ હોય છે. ઘણા લોકો કપડા પરફ્યુમ છાંટે છે તો ઘણા લોકો શરીરના કેટલાક ભાગ પર પર્ફ્યુમ છાંટે છે, જેથી તેમના શરીરમાંથી લાંબા સમય સુધી સુગંધ આવે. મોટાભાગે પરફ્યુમને ડાયરેક્ટ ગરદન પર, કાન પાછળ અને હાથના કાંડા પર છાંટવામાં આવે છે. પરંતુ આ આદત શરીર માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો તમે રોજ ગરદન પર પર્ફ્યુમ લગાડો છો તો શરીરમાં હોર્મોન સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. આજ સુધી તમે આ વિશે જાણ્યું નહીં હોય. ગરદન પર છાંટેલું પરફ્યુમ શરીરમાં સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક.
શા માટે ગરદન પર પર્ફ્યુમ ન છાંટવું ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ગરદનની ત્વચા પાતળી, સંવેદનશીલ અને શરીરના અન્ય ભાગ કરતા વધારે ગરમ હોય છે. ગરદન પર લોહીની નસો પણ વધારે હોય છે. ગરદનની ત્વચા પાતળી હોવાથી શરીરના આ ભાગ પર કોઈપણ કેમિકલ છાંટો તો તે શરીરની અંદર ઝડપથી ઉતરી જાય છે. જો તમે રોજ ગરદન પર પર્ફ્યુમ છાંટો છો તો તેના કેમિકલ શરીરમાં ઝડપથી ભળી જશે. ગરદનમાં જ થાઇરોડ ગ્લેન્ડ પણ હોય છે. થાઇરોડ ગ્લેન્ડ શરીર માટે મહત્વપૂર્ણ કામ કરે છે જેનાથી વજન એનર્જી લેવલ, મૂડ, હાર્ટ રેટ, પીરીયડ, ફર્ટિલિટી અને પ્રેગ્નેન્સી સંબંધિતને અસર થતી હોય છે. જો પરફ્યુમ છાંટવાની આદતના કારણે આ ગ્લેન્ડ પર અસર થાય તો શરીરમાં અસંતુલન વધી જાય છે.
પરર્ફ્યુમમાં કેટલાક એવા કેમિકલ હોય છે જે શરીરના આ ભાગને અસર કરી શકે છે. જો રોજ ગરદન પર પર્ફ્યુમ છાંટવામાં આવે તો તેના કેમિકલ ધીરે ધીરે શરીરમાં ઉતરી જમા થવા લાગે છે. પરફ્યુમના કેમિકલ શરીરમાં અંદર જાય ત્યારે નીચે દર્શાવ્યા અનુસારની સમસ્યાઓ શરીરમાં થઈ શકે છે
થાઇરોડ ડિસ્કશન
કારણ વિના વજન વધવું કે ઘટવું
સતત થાક લાગવો
હોર્મોનલ અસંતુલન
ફર્ટિલિટી સંબંધિત સમસ્યા
પ્રેગ્નન્સી સંબંધિત સમસ્યા
ગરદન સિવાય પર્ફ્યુમ ક્યાં છાંટી શકાય?
જો તમે પરફ્યુમ લગાડવા માંગો છો તો કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જેમકે ગરદન પર ક્યારેય પરફ્યુમ છાંટવું નહીં. પરફ્યુમ હંમેશા કપડાં ઉપર છાંટવું જોઈએ. પરફ્યુમ વાળમાં છાંટી શકાય છે પરંતુ સ્કેલ્પ ઉપર છાંટવું નહીં. સુગંધ માટે પરફ્યુમ છાંટવું હોય તો શરીરના નીચેના અંગ ઉપર છાંટી શકાય છે.
પરફ્યુમ છાંટવાની આદર્શ સ્થિતિ એ છે કે તમે કપડા પરફ્યુમ છાંટો અને ડાયરેક્ટ શરીર પર ન છાંટો. ગરદન પર છાંટવાથી તો સમસ્યા થઈ જ શકે છે પરંતુ શરીરના અન્ય ભાગો પર પણ ડાયરેક્ટ પર્ફ્યુમ છાંટવાથી એલર્જી કે બળતરા જેવી તકલીફ પણ થઈ શકે છે તેથી સ્કીન પર ડાયરેક્ટ પરફ્યુમ છાંટવાથી હંમેશા બચવું.
