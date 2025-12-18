Prev
Liver Health: લિવર ખરાબ થાય તો ચહેરા પર જોવા મળે છે આ સંકેત, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે

Liver Health: લિવરમાં સમસ્યા થાય તો ચહેરા દ્વારા કેટલાક સંતેકો મળે છે. જો તમે સમય રહેતા આ સંકેતોનો ઓળખી લીધા તો મોટા ખતરાથી બચી શકો છો. અહીં અમે તમને લિવર ડેમેજ અને ચહેરા સાથે જોડાયેલા કેટલાક સંકેતની માહિતી આપીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:30 PM IST

Liver Health: લિવર આપણા શરીરનું મહત્વનું અંગ છે, જેમાં ખરાબી આવવા પર આખું શરીર પ્રભાવિત થાય છે. પરંતુ લિવર ખુદને ઠીક કરવાની ક્ષમતા ધરાવતું એકમાત્ર અંગ છે. આ કારણ છે કે લિવર દર વખતે ખુદને રિપેર કરી શકે છે, પરંતુ લાંબા સમય સુધી તેમાં સમસ્યા રહે તો તમારા જીવનું જોખમ ઉભું થઈ શકે છે. અહીં લિવરમાં કોઈ સમસ્યા થાય તો તે શરીર અને ચહેરા પર કેટલાક સંકેતો આપે છે. અહીં અમે તમને લિવર ખરાબ થવા પર ચહેરા પર જોવા મળતા કેટલાક સંકેતો વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.

ચહેરા પર લિવર ડેમેજના લક્ષણ
લિવરને નુકસાન થવાથી કમળો (આંખો અને ત્વચા પીળી પડવી), ખીલ, લાલાશ, ખંજવાળ, સોજો (એડીમા) અને ત્વચા પર પીળા ફોલ્લીઓ (ઝેન્થોમાસ) જેવા લક્ષણો થઈ શકે છે, જે શરીરમાં બિલીરૂબિનમાં વધારો અથવા હોર્મોનલ ફેરફારોને કારણે થાય છે. આ ચિહ્નોને અવગણવાથી જીવલેણ બની શકે છે, ખાસ કરીને જો તે થાક, નબળાઇ અથવા મૂંઝવણ (હેપેટિક એન્સેફાલોપથી) જેવા લક્ષણો સાથે હોય. આવા કિસ્સાઓમાં, તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ, કારણ કે આ એક તબીબી કટોકટી હોઈ શકે છે.

કમળો (Jaundice)
ત્વચા અને આંખનો સફેદ ભાગ પીળો પડી જવો બિલીરૂબિન નામનો પદાર્થ વધુ જમા થાય ત્યારે થાય છે, જેને કમળો કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિ લિવર, પિત્તાશય કે લાલ રક્ત કોશિકાઓમાં કોઈ સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે, કારણ કે લિવર ખરાબ થવા પર ઠીકથી બિલીરૂબિનને ફિલ્ટર કરી શકતું નથી.

ખીલ અને ત્વચાની સમસ્યાઓ
ખીલ અને ત્વચાની સમસ્યાઓ ઘણા કારણોસર થઈ શકે છે, પરંતુ તે લીવરની નબળી કામગીરીની નિશાની પણ હોઈ શકે છે. લિવરની સમસ્યાઓ હોર્મોનલ અસંતુલનનું કારણ બની શકે છે, જેના કારણે ત્વચા પર ખીલ અને લાલાશ વધી શકે છે.

સ્પાઈડર એન્જીયોમા (Spider Angioma)
લિવરની સમસ્યાઓ ત્વચા પર કરોળિયા જેવા ફોલ્લીઓ દેખાવાનું કારણ બની શકે છે. હકીકતમાં, લિવરના કાર્યમાં વધારો થતા હોર્મોન્સ રક્તવાહિનીઓને પહોળી કરે છે, ત્વચાની સપાટીની નજીક કરોળિયા જેવી પેટર્ન બનાવે છે. આ નાની રક્તવાહિનીઓ લિવરના નુકસાનનું એક સામાન્ય લક્ષણ હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને સિરોસિસને કારણે લિવરને નુકસાન.

ત્વચા પર પીળા ધબ્બા (Xanthomas)
ત્વચા પર પીળા ધબ્બા કમળાનું કારણ બને છે, જેમાં ત્વચા અને આંખ પીળી જોવા મળે છે, કારણ કે લિવર લોહીમાંથી વધારાનું બિલીરૂબિન (પીળો પદાર્થ) સારી રીતે કાઢી શકતો નથી. આ સિવાય લિવરની સમસ્યામાં લોગીમાં ફેટ વધી જાય છે, જેનાથી ત્વચા પર પીળા ઉભાર જેવા નિશાન બની શકે છે.

ડિસ્ક્લેમર
આ સ્ટોરીમાં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી માત્ર સામાન્ય માહિતી છે. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા માટે હંમેશા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

