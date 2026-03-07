જો પગમાં આ 7 લક્ષણ દેખાય તો તત્કાલ ડોક્ટર પાસે પહોંચો, બાકી ડેમેજ થઈ જશે લિવર
liver damage symptoms: પગમાં જોવા મળતા કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર પણ લિવરની ગંભીર સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. સમય રહેતા ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવાથી લિવરને થતાં મોટા નુકસાનથી બચી શકાય છે.
- લિવરમાં કોઈ સમસ્યા થાય તો પગમાં જોવા મળે છે લક્ષણ
- જો તમારા પગમાં સામાન્ય ફેરફાર જોવા મળે તો ડોક્ટર પાસે જજો
- સમયસર સારવાર કરાવવાથી લિવરની ગંભીર બીમારીથી બચી શકાશે
આપણા શરીરમાં કોઈપણ બીમારીની શરૂઆત અચાનક થતી નથી. બીમારી પહેલા શરીર વારંવાર તેનો સંકેત આપે છે. જો સમય રહેતા આ સંકેતોને ઓળખી લેવામાં આવે તો બીમારીથી બચી શકાય છે. તેવામાં લિવર ખરાબ થતાં પહેલા ઘણા સંકેત જોવા મળે છે. આજે અમે તમને પગમાં જોવા મળતા 7 લક્ષણો જણાવીશું, જે લિવર ડેમેજનો સંકેત હોઈ શકે છે. સમય રહેતા ડોક્ટરને દેખાડવાથી મોટી બીમારીથી બચી શકાય છે.
લિવર અને પગનો સંબંધ
લિવર આપણા શરીરનું એક મહત્વપૂર્ણ અંગ છે, પરંતુ જ્યારે લિવર સારી રીતે કામ કરતું નથી તો તેના કેટલાક સંકેતો પગમાં જોવા મળે છે, જેને સામાન્ય રીતે પગમાં થનાર ફેરફારોને સામાન્ય માની નજરઅંદાજ કરવા સરળ છે. આપણે વિચારીએ છીએ કે ખરાબ જૂતા પહેરવા કે લાંબા સમય સુધી ઉભા રહેવાને કારણે થઈ શકે છે, પરંતુ ક્યારેક-ક્યારેક આ ફેરફાર આંતરિક સમસ્યા પેદા કરી શકે છે. વિશેષ રૂપથી લિવર સ્વાસ્થ્યથી સંબંધિત સમસ્યાઓને નજરઅંદાજ કરવા જોઈએ નહીં પરંતુ તત્કાલ ડોક્ટરની પાસે જવું જોઈએ.
આ લક્ષણોને નજરઅંદાજ ન કરો
પગમાં અચાનક સોજા આવવાઃ જો તમારા તળવામાં અચાનક સોજા જોવા મળે તો તે લિવરની સમસ્યાનો સંકેત થઈ શકે છે. લિવર યોગ્ય રીતે કામ ન કરવા પર શરીરમાં તરલ પદાર્થ જમા થવા લાગે છે, જેનાથી પગમાં સોજા આવી જાય છે.
તળિયામાં વધુ પડતી ખંજવાળઃ જ્યારે લિવર સારી રીતે કામ ન કરે તો શરીરમાં કેટલાક પદાર્થ જમા થઈ જાય છે, તેનાથી ત્વચામાં ખંજવાળ આવવા લાગે છે.
પગના રંગમાં ફેરફારઃ જો પગની ત્વચાનો રંગ પીળો, કાળો કે અસામાન્ય જોવા લાગે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ. ઘણીવાર આ શરીરમાં બિલલીરૂબિન વધવાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
નવો ઉભરાઈ જવીઃ ક્યારેક પગની નસો વધુ ઉભરેલી જોવા મળે છે અને તેની સાથે સોજા કે દર્દ પણ થાય તો તે લિવરથી જોડાયેલા સમસ્યાનો એક સંકેત હોઈ શકે છે.
સતત દુખાવો અને ભારેપણુંઃ તે શરીરની અંદર કોઈ સમસ્યા તરફ ઈશારો કરે છે. જ્યારે પગમાં દુખાવો, ભારેપણું કે થાકનો અનુભવ થાય તો તે લિવરની બીમારીનો એક સંકેત હોઈ શકે છે.
પગમાં વધુ બળતરા થવીઃ જ્યારે આ સમસ્યા લાંબા સમય સુધી રહે તો તે લિવર ખરાબીનો સંકેત હોઈ શકે છે. ઘણા લોકોના પગના તળિયામાં બળતરા કે ગરમી જેવો અનુભવ થવા લાગે છે.
ચામડી વધુ શુષ્ક થઈ જવીઃ જો પગમાં ચામડી વધુ શુષ્ક કે ફાટવા લાગે તો તે કોઈ ગડબડીનો સંકેત હોઈ શકે છે.
લક્ષણ જોવા મળે તો આ ઉપાય કરો
જો તમારા પગમાં આ પ્રકારના લક્ષણ જોવા મળે છે કે મુશ્કેલી વધવા લાગે છે તો તેને હળવાશથી ન લો અને નજરઅંદાજ ન કરો. તમને આ સમસ્યા થાય તો તત્કાલ ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ, કારણ કે સમય પર સારવારથી લિવરની ગંભીર બીમારીથી બચી શકાય છે.
