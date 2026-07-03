/Cancer Symptoms: કેન્સરના 5 એવા લક્ષણ જેને ભૂલમાં પણ નજરઅંદાજ ન કરો

Cancer Ke Common Lakshan: કેન્સર હવે એક સામાન્ય બીમારી બની ગઈ છે, જેનાથી અનેક લોકો પીડિત છે. પરંતુ તેની સારવાર પણ સંભવ થઈ રહી છે, જો શરૂઆતી સમયમાં તેની જાણકારી મળી જાય તો આ બીમારીથી બચી શકાય છે. આવું એટલા માટે કારણ કે કેન્સરના લક્ષણ ખુબ સામાન્ય હોય છે, જેની સમય પર માહિતી મળવી મુશ્કેલ છે. તેના શરૂઆતી લક્ષણ સામાન્ય બીમારીઓ જેવા લાગે છે, જેનાથી લોકો તેને નજરઅંદાજ કરે છે. તેથી તેવામાં શરીરમાં થનાર કેટલાક ફેરફાર પર સમય રહેતાં ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.
કારણ વગર વજન ઘટી જવું
જો તમે ડાયટ અને એક્સરસાઇઝમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, છતાં કેટલાક મહિનામાં અચાનક વજન ઘટે તો તે ચિંતાનો વિષય હોઈ શકે છે. કોઈ કારણ વગર વજન ઘટવું કેન્સરનો સંકેત છે.
થાક રહેવો
જો તમને સતત થાકનો અનુભવ થાય છે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. તેનાથી તમને પરેશાની વધુ થશે, કારણ કે કામ વધુ કર્યાં બાદ થાક લાગવો સામાન્ય છે, પરંતુ મહેનત વગર શરીરમાં થાકનો અનુભવ થાય તો તે યોગ્ય નથી.
શરીરમાં ગાંઠ કે સોજાનો અનુભવ થવો
જો શરીરના કોઈ ભાગ, જેમ કે સ્તન, ગરદન, બગલ કે અંડકોષમાં કોઈ ગાંઠ જેવું લાગી રહ્યું છે અને તે લાંબા સમય સુધી રહે તો ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવો. દરેક ગાંઠ કેન્સર નથી હોતી, પરંતુ તેની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
લોહી આવવું
જો તમારા મળ, મૂત્ર, ખાંસી, ઉલ્ટી કે મહિલાઓમાં માસિક ધર્મ સિવાય લોહી પડી રહ્યું છે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. આ કોઈ ગંભીર બીમારીની સાથે-સાથે કેટલાક પ્રકારના કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે.
અવાજમાં ફેરફાર થવો
જો ખાંસી ત્રણ સપ્તાહથી વધુ રહે અને અવાજ બેસી જાય કે ગળવામાં સતત પરેશાની થાય તો ડોક્ટરની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. આ ફેફસા, ગળા કે કંઠસ્થાન સાથે જોડાયેલી ગંભીર સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ માત્ર જાગૃતતા માટે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે, તેને માટે અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.