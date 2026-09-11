/Skin Cancer: WHO એ જણાવ્યું સ્કિન કેન્સરથી બચવા શું કરવું ? ત્વચા પર સનસ્ક્રીન કેવી અસર કરે ?

Skin Cancer: શરીરના અલગ અલગ અંગોના કેન્સરની જેમ સ્કિન કેન્સર પણ થાય છે. સ્કિન કેન્સર સૌથી વધારે તો સૂર્યના યુવી કિરણોથી ટ્રિગર થઈ શકે છે. સ્કિન કેન્સરનું જોખમ ટાળવું હોય તો સૂર્યની હાનિકારક કિરણોથી બચાવ કરવો જરૂરી છે. સ્કિનને સૂર્યની હાનિકારક કિરણોથી કેવી રીતે બચવું તે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન એ જણાવ્યું છે.
સ્કિન કેન્સરના પ્રકાર
સ્કિન કેન્સર બેસલ સેલ કાર્સિનોમા, સ્કૈમસ સેલ કાર્સિનોમા, મેલાનોમા સ્કિન કેન્સર સહિતના સ્કિન કેન્સરના પ્રકાર હોય છે. સ્કિન કેન્સરથી બચવા માટે સૂર્યના હાનિકારક કિરણોથી બચવું જરૂરી છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને જણાવ્યું છે કે સ્કિન કેન્સરથી બચાવ માટે મહત્વપૂર્ણ છે સ્કિનને સનસ્ક્રીન લગાડી યુવી કિરણોથી પ્રોટેક્ટ કરવી.
કેવું સનસ્ક્રીન લગાડવું ?
વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન અનુસાર સ્કિન કેન્સર થવાનું જોખમ સૂર્યના હાનિકારક કિરણોના સંપર્કમાં આવવાથી વધે છે. સૂર્યના પ્રકાશના કારણે સ્કિન ટૈન થાય તે સ્કિન ડેમેજ થયાનું લક્ષણ છે. પોતાની સ્કિનને સૂર્યના તડકાથી બચાવવા માટેના ઉપાય ઉપલબ્ધ છે. જેમાં તડકામાં ન જવું, સ્કિનને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ સિવાય તડકામાં નીકળતા પહેલા શરીર તડકાથી બચે તે માટે ગ્લવ્સ, હેટ, સ્કાર્ફનો ઉપયોગ કરવો.
સ્કિન માટે કેવું સનસ્ક્રીન લગાડવું
સ્કિન કેન્સરથી બચાવ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે સનસ્ક્રીન. શરીરની જે ત્વચા કપડાથી ઢંકાતી ન હોય તેને સનસ્ક્રીનથી પ્રોટેક્ટ કરવી જોઈએ. જેમકે ચહેરો, ગરદન, હાથ, કાન પર સનસ્ક્રીન લગાડવું જોઈએ. સ્કિન માટે બ્રોડ સ્પ્રેક્ટ્રમ સનસ્ક્રીન પસંદ કરવું જોઈએ. જે એસપીએફ અને યૂવીબી પ્રોટેક્શન બંને આપે. તેના માટે એસપીએફ 30 કે તેનાથી વધુ વાળું સનસ્ક્રીન પસંદ કરો.
દર 2 કલાકે એપ્લીકેશન જરૂરી
સનસ્ક્રીન લગાડવાની પણ રીત હોય છે. હાથની બે આંગળી પર સનસ્ક્રીન લેવું અને પછી તેને સ્કિન પર અપ્લાય કરવું. આ સિવાય તડકામાં રહેતા લોકોએ દર 2 કલાકે સનસ્ક્રીન ફરીથી અપ્લાય કરવું જોઈએ. જે લોકો ઘરની બહાર ન નીકળતા હોય તેમણે પણ એકવાર તો સનસ્ક્રીન લગાડવું જોઈએ.
સ્કિન કેન્સરના લક્ષણો
- સ્કિન પર અચાનક મસા કે તલ વધારે દેખાવા લાગે. તેનો રંગ સામાન્ય કરતાં અલગ હોય અને તેનો આકાર સતત વધે.
- સ્કિન પર ઈજા થયા પછી દિવસો સુધી તે મટે નહીં અને ઈજા વધતી જાય તો તે કેન્સરની શરુઆત હોય શકે છે.
- સ્કિન પર સતત ખંજવાળ આવવી, ગાંઠ બનવી.
- સ્કિન પર ખંજવાળ આવ્યા પછી ત્યાં નિશાન બની જવા અથવા સ્કિન સોજી ગઈ હોય તેવું લાગવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)