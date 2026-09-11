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Skin Cancer: WHO એ જણાવ્યું સ્કિન કેન્સરથી બચવા શું કરવું ? ત્વચા પર સનસ્ક્રીન કેવી અસર કરે ?

Skin Cancer: સ્કિન કેન્સરથી બચાવમાં સનસ્ક્રીન મહત્વની ભુમિકા ભજવી શકે છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને સ્કિન કેન્સરથી બચાવ માટે કેવું સનસ્ક્રીન લગાડવું તેના વિશે જાણકારી આપી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 11, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:17 PM IST
Skin Cancer: WHO એ જણાવ્યું સ્કિન કેન્સરથી બચવા શું કરવું ? ત્વચા પર સનસ્ક્રીન કેવી અસર કરે ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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