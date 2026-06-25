/કાન પર પણ જોવા મળે છે સ્કિન કેન્સરના લક્ષણ, મોટા ભાગના લોકો કરે છે નજરઅંદાજ

Skin Cancer Behind Ear: સ્કિન કેન્સરમાં લોકો શરીરના બાકી હિસ્સા પર ધ્યાન આપે છે, પરંતુ કાનને ભૂલી જાય છે. કાનની અંદર થનાર કેન્સરથી અલગ આ કેન્સર કાનની બહારની ત્વચા કે અંદરની ત્વચા પર ઉદ્ભવી શકે છે, પરંતુ કાનની એકદમ અંદરના સ્ટ્રક્ચરથી શરૂ થતું નથી. આ કેન્સરને સ્કિનના કેન્સરની સાથે-સાથે કાનનું કેન્સર પણ કહેવામાં આવે છે. તો કાનના અંદરના ભાગમાં થનાર કેન્સર જ કાનનું કેન્સર હોય છે. તેવામાં જાણો સ્કિન કેન્સર કાન પર થવા અને કાનની અંદરમાં થનાર અસલ ઇયર કેન્સરના શું લક્ષણ હોય છે અને આ લક્ષણોને કઈ રીતે ઓળખી શકાય છે.
કાનનું કેન્સર શું છે
કાનનું કેન્સર એક ખતરનાક કેન્સર છે, જે કાનના કોઈપણ હિસ્સામાં થઈ શકે છે. આ કેન્સરમાં સેલ્સ કાનની અંદર કે બહાર વધવા લાગે છે અને કાનના હેલ્ધી હિસ્સાને નુકસાન પહોંચાડે છે. કાનનું કેન્સર વધવા પર આ કેન્સર કાનના હાડકા અને ફેશિયલ નર્વ્સને ડેમેજ કરી શકે છે.
કાનના કેન્સરના શું લક્ષણ હોય છે
કાન પર સ્કિન કેન્સર થવા પર કે કાનમાં કેન્સર થવાના બહારના ભાગમાં લંપ કે દાણા નીકળી શકે છે, અચાનક બેલેન્સ બનાવવામાં સમસ્યા આવી શકે છે, સાંભળવાની ક્ષમતા જઈ શકે છે, કાનમાંથી લોહી નીકળી શકે છે, કાનની ત્વચાનો રંગ બદલવા લાગે છે. કાન કે કાનની આસપાસ દુખાવો રહેવા લાગે છે, કાનમાંથી રિગિંગ અવાજ આવી શકે છે અને ચહેરા પર નબળાઈ જોવા મળે છે.
કાનનું કેન્સર કેટલા પ્રકારના હોય છે
મુખ્યરૂપથી કાનનું કેન્સર ત્રણ પ્રકારનું હોય છે- બેઝલ સેલ કાર્સિનોમા, સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા અને મેલાનોમા.
બેઝલ સેલ કાર્સિનોમા- આ કિસ્સામાં, ત્વચા કેન્સર કાનના મૂળભૂત કોષ સ્તરમાં વિકસે છે અને ત્યાંથી શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ શકે છે.
સ્ક્વામસ સેલ કાર્સિનોમા - આ કાનના કેન્સરનો બીજો પ્રકાર છે, જેમાં ત્વચાનું કેન્સર કાનના સ્ક્વામસ સેલ સ્તર - અથવા સપાટી પર - વિકાસ કરવાનું શરૂ કરે છે. તે કાનથી લસિકા ગાંઠો સુધી ફેલાય છે.
મેલાનોમા - આ કેન્સર કાનના કોષોમાં વિકસે છે જે ત્વચાને રંગ પૂરો પાડે છે. તે ઝડપથી ફેલાય છે; લક્ષણોમાં કાનની ત્વચાના રંગમાં ફેરફાર અને કાન પરના કોઈપણ છછુંદરના આકારમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે.
કાનની અંદર એટલે કે મિડલ ઇયર, ઇનર ઇયર અને ટેમ્પોરલ બોનમાં કેન્સર થઈ શકે છે, પરંતુ આ દુર્લભ પ્રકારના કેન્સર છે.
ક્યા લોકો આ કેન્સરની ઝપેટમાં આવી શકે
કાનના કેન્સરનું જોખમમાં રેડિએશનની ઝપેટમાં આવવું, પરિવારમાં સ્કિન કેન્સરનો ઈતિહાસ હોય, વારંવાર કાનમાં ઈન્ફેક્શન થવું અને સૂર્યના તડકાની ઝપેટમાં આવવું સામેલ છે. આ સ્થિતિમાં લોકોને કાનનું કેન્સર થઈ શકે છે.
ક્યારે કાનની તપાસ કરાવવી