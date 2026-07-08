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પુરના ગંદા પાણીમાં ફર્યા પછી પગમાં ખંજવાળ શરુ થાય તો ચેતી જજો, ત્વચાના ગંભીર ચેપનું શરુઆતી લક્ષણ હોય શકે

Skin Infection Due to Flood Water: ભારે વરસાદના કારણે સુરત સહિતના અનેક શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર પાણીપાણી થઈ ગયા છે. વરસાદ પછી જ્યારે રોડ રસ્તા પર પાણી ભરાય છે તો અમુક લોકો ખુલ્લા પગે પાણીમાં નીકળી પડે છે. પરંતુ વરસાદના પુરના પાણીમાં ફરવાની મજા સજા બની શકે છે. કારણ કે આ ગંદા પાણી ચામડીના ગંભીર ચેપનું કારણ બની શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST
પુરના ગંદા પાણીમાં ફર્યા પછી પગમાં ખંજવાળ શરુ થાય તો ચેતી જજો, ત્વચાના ગંભીર ચેપનું શરુઆતી લક્ષણ હોય શકે
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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