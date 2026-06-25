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Liver Health: આ 5 તકલીફોને સામાન્ય ગણી ઈગ્નોર ન કરતાં, લીવર ડેમેજ થવાનું શરુ થાય ત્યારે જોવા મળે આ સંકેતો

Liver Health: આપણા શરીરની અંદરના મહત્વના અંગોમાં સમસ્યા શરુ થાય ત્યારથી જ કેટલાક સંકેતો શરીરની બહાર પણ દેખાવા લાગે છે. જેમકે આપણા લીવરમાં કોઈ ખરાબ હોય ખંજવાળ આવવી, નબળાઈ લાગવી જેવા 5 સંકેતો તુરંત દેખાવા લાગે છે.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 25, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:39 AM IST
Liver Health: આ 5 તકલીફોને સામાન્ય ગણી ઈગ્નોર ન કરતાં, લીવર ડેમેજ થવાનું શરુ થાય ત્યારે જોવા મળે આ સંકેતો
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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