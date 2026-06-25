/Liver Health: આ 5 તકલીફોને સામાન્ય ગણી ઈગ્નોર ન કરતાં, લીવર ડેમેજ થવાનું શરુ થાય ત્યારે જોવા મળે આ સંકેતો

Liver Health: આપણા શરીરની રચના એવી છે કે શરીરમાં જો કોઈ ગડબડ થવાની શરૂઆત થાય તો તુરંત જ તેના કેટલાક લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. એવી કોઈ સમસ્યા ન હોય જેના કોઈ જ લક્ષણો દેખાતા ન હોય. શરીરની અંદર ચાલતી ગડબડના લક્ષણો તો દેખાતા જ હોય છે પરંતુ મોટાભાગના લોકો આ લક્ષણોને સામાન્ય સમસ્યા સમજીને ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે. જેમ કે નબળાઈ, ત્વચા પર ખંજવાળ આવવી જેવા લક્ષણોને લોકો નોર્મલ ગણે છે પરંતુ ઘણી વખત આ સંકેત ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે આપણું લીવર ખરાબ થઈ રહ્યું હોય.
લીવર ડેમેજના શરૂઆત લક્ષણો
લીવર આપણા શરીરનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. લીવર બરાબર કામ કરતું હોય તો જ ભોજનનું પાચન સારી રીતે થાય, શરીરમાંથી ગંદકી બહાર નીકળે અને શરીરને જરૂરી પોષક તત્વ મળે છે. જો લીવર ડેમેજ થાય અથવા તો લીવર ફેલ થઈ જાય તો વ્યક્તિનો જીવ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. આજના સમયમાં લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ એવી થઈ ગઈ છે કે જેના કારણે લીવરને પણ નુકસાન થાય છે. જ્યારે લીવર ડેમેજ થઈ રહ્યું હોય ત્યારે શરીર તેના કેટલાક વોર્નિંગ સાઇન પણ આપે છે. જેમાંથી સૌથી પહેલા દેખાતા 5 લક્ષણો વિશે આજે તમને જણાવીએ. લીવરમાં ખરાબી હોય ત્યારે આ 5 લક્ષણો શરૂઆતના સમયમાં જોવા મળે છે. આ લક્ષણો જણાતા હોય તો તેને લાંબા સમય સુધી ઇગ્નોર કરવા નહીં અને ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી જરૂરી ચેકઅપ કરાવી લેવા.
પેટમાં દુખાવો અથવા સોજો
જ્યારે આપણા લીવરમાં કોઈ સમસ્યા સર્જાઈ હોય તો તેના કારણે પેટમાં દુખાવો થવો અને પેટમાં સોજો રહેવો તે સૌથી પહેલું લક્ષણ છે. જો પેટમાં દુખાવો અવારનવાર થતો હોય અને પેટમાં સોજો હોય તેવું લાગતું હોય તો આ સમસ્યાને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરતા નહીં અને તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરજો.
નબળાઈ અને થાક
જીવનશૈલી બેઠાડું હોય તેમ છતાં શરીરમાં સતત થાક અને નબળાઈનો અનુભવ થાય તો તે પણ ખરાબ લીવરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. જ્યારે લીવર બરાબર કામ કરતું ન હોય તો આખો દિવસ થાક અને સુસ્તી લાગે છે. આ લક્ષણને પણ ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
ભૂખ ન લાગવી
ઘણીવાર એવું થાય છે કે ભૂખ લાગતી નથી અને કંઈ પણ ખાવાની ઈચ્છા થતી નથી. આવું ક્યારેક થાય તો તે નોર્મલ કહી શકાય પરંતુ જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમારી ભૂખ ધીરે ધીરે ઘટી રહી છે અને તમને કંઈ પણ ખાવા પીવાની ઈચ્છા નથી થઈ રહી તો તે ડેમેજ લીવરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. ભૂખ ન લાગવાના કારણે તમે ઓછું ખાતા હોય તેમ છતાં તમારું વજન વધતું હોય તો તે ખરાબ લિવરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
ત્વચા અને આંખનો રંગ બદલવો
જો આપણું લીવર બરાબર કામ કરતું ન હોય તો શરીરમાં બીલીરૂબીન વધવા લાગે છે. શરીરમાં બીલીરૂબીન વધે એટલે આંખનો જે સફેદ ભાગ હોય તે પીળો દેખાવા લાગે છે અને ત્વચા પણ ધીરે ધીરે પીળી દેખાય છે. જો આવું હોય તો સમજી લેવું કે લીવરમાં સમસ્યા છે.
ત્વચા પર ખંજવાળ
લીવર ડેમેજ થઈ રહ્યું છે તેનું પાંચમું લક્ષણ છે ત્વચા પર ખંજવાળ આવવી. ત્વચા સંબંધિત કોઈ સમસ્યા થઈ હોય તો ખંજવાળ તેનું પણ લક્ષણ હોય છે. પરંતુ ત્વચા પર કારણ વિના સતત ખંજવાળ આવતી હોય તો તે લીવર સંબંધિત સમસ્યાનો ઇશારો હોઈ શકે છે.
આ 5 લક્ષણો સિવાય લીવર સંબંધિત સમસ્યા વધતી હોય તો પેશાબનો રંગ બદલવો, મળનો રંગ બદલવો, ઉલટી-ઉબકા થવા, પગમાં સોજા આવવા જેવા લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. લક્ષણ કોઈપણ હોય તો લાંબા સમય સુધી સમસ્યા રહે તો તેને ઈગ્નોર કરવાનું ટાળવું અને એક્સપર્ટની મદદ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)