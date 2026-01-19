સ્કિન પર દેખાતા આ લક્ષણોને નજરઅંદાજ ન કરો, હોઈ શકે છે ડાયાબિટીસનો સંકેત
Diabetes: આજના સમયમાં ડાયાબિટીસ એક સામાન્ય સમસ્યા થઈ ગઈ છે. ડાયાબિટીસ થવાને કારણે શરીરમાં ઘણા લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. આજે અમે તમને ડાયાબિટીસને કારણે સ્કિન પર જોવા મળતા લક્ષણો વિશે જણાવીશું.
Health news; આજના સમયમાં ડાયાબિટીસના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આ બીમારી માત્ર મોટી ઉંમરના લોકો સુધી સીમિત નથી, પરંતુ યુવા પેઢીને પણ પોતાની ઝપેટમાં લઈ રહી છે. સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસને અનકંટ્રોલ બ્લડ સુગર લેવલ સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેની અસર શરીરના ઘણા ભાગમાં પડે છે, જેમાં સ્કિન પણ સામેલ છે. લાંબા સમય સુધી બ્લડ સુગર વધેલું રહે છે તો શરીરમાં લોહીનો ફ્લો અને ભેજનું સંતુલન પ્રભાવિત થવા લાગે છે. તેનાથી ત્વચાની પ્રાકૃતિક સુરક્ષા નબળી પડી જાય છે અને સ્કિન સાથે જોડાયેલી મુશ્કેલી શરૂ થઈ શકે છે.
ઘણીવાર સ્કિન સાથે જોડાયેલા ફેરફાર ધીરે-ધીરે થાય છે, તેથી લોકો તેને સામાન્ય સમજી અવગણે છે. જ્યારે સ્કિન પર જોવા મળનાર આ સંકેત ડાયાબિટીસની શરૂઆતી ચેતવણી પણ હોઈ શકે છે. તેવામાં જરૂરી છે કે આ સંકેતને સમય રહેતા ઓળખવામાં આવે. આવો જાણીએ ડાયાબિટીસને કારણે સ્કિન પર કયા લક્ષણો જોવા મળે છે.
ડાયાબિટીસથી સ્કિન પર કયા લક્ષણો જોવા મળે છે?
RLM હોસ્પિટલમાં મેડિસિન વિભાગમાં ડાયરેક્ટર પ્રોફેસર ડો. સુભાષ ગિરિ જણાવે છે કે ડાયાબિટીસની સ્થિતિમાં સ્કિન પર ઘણા પ્રકારના ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. ત્વચા જરૂરિયાતથી વધુ શુષ્ક થઈ જવી એક સામાન્ય સમસ્યા છે, કારણ કે શરીરમાં ભેજ બનાવી રાખવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. કેટલાક લોકોને વારંવાર ખંજવાળ કે બળતરાનો અનુભવ થાય છે. સ્કિન પર ઘાટ્ટા રંગના પેચ, ખાસ કરી ગરદન, બગલ કે જાંખોની આસપાસ દેખાવા પણ એક સંકેત હોઈ શકે છે.
નાના કટ કે ઘાવ ભરાવામાં સમય લાગે તો ડાયાબિટીસનું લક્ષણ માનવામાં આવે છે. આ સિવાય વારંવાર ફંગલ કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન થવું, સ્કિન પર ફોલ્લી અને ખાલ નીકળવા કે ચામડી લાલ થઈ શકે છે. આ બધા ફેરફાર તે વાત તરફ ઇશારો કરે છે કે શરીરની અંદર સુગર લેવલ સંતુલનમાં નથી અને સ્કિન તેનું રિએક્શન દેખાડી રહી છે.
શું કરવું?
જો તમારી સ્કિનમાં આ ફેરફાર જોવા મળે તો સૌથી પહેલા બ્લડ સુગરની તપાસ કરાવવી જોઈએ. ડાયાબિટીસને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે સંતુલિત ડાયટ, નિયમિત એક્સરસાઇઝ અને ડોક્ટરની સલાહથી દવા લેવી જરૂરી છે. સ્કિનને સ્વચ્છ અને મોઇશ્ચરાઇઝ રાખવી પણ મદદગાર સાબિત થઈ શકે છે.
વધુ કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ કરવાથી બચો અને હળવી, સ્કિન-ફ્રેન્ડ્લી પ્રોડક્ટ્સની પસંદગી કરો. કોઈ પ્રકારના ઈન્ફેક્શન કે ઘાવને નજરઅંદાજ ન કરો અને જરૂર પડવા પર ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.
આ પણ જરૂરી
દરરોજ બ્લડ સુગરની તપાસ કરો
પાણી પીવો.
સ્કીનને શુષ્ક ન થવા દો.
સ્કિનમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળે તો ડોક્ટરની સલાહ લો.
