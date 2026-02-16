Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Skin Signs of Diabetes: ભારતમાં 10 કરોડ થઈ જશે ડાયાબિટીસના દર્દી, સ્કિન પર આ 7 સંકેતને નજરઅંદાજ ન કરો

How Common Is Diabetes in India: દેશમાં ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. આવો તમને જણાવીએ સ્કિન પર તેના કયા લક્ષણ જોવા મળે છે, જેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:35 AM IST

What Are the Early Skin Signs of Diabetes: ઇકોનોમિક સર્વે 2025-2026એ ભારતમાં ડાયાબિટીસને ઉભરતા મોટા સ્વાસ્થ્ય જોખમના રૂપમાં ચિન્હિત કર્યુંછે. દેશમાં એનસીડીમાં ડાયાબિટીસ સૌથી મોટો પડકાર બની ચૂકી છે. લગભગ 9 કરોડ વયસ્ક તેનાથી પ્રભાવિત છે અને અનુમાન છે કે 2026 સુધી આ સંખ્યા 10 કરોડને પાર પહોંચી શકે છે. હંમેશા લોકો વધુ તરસ લાગવી, વારંવાર પેશાબ જવું, થાક, જોવામાં સમસ્યા જેવા લક્ષણોને ડાયાબિટીસના સંકેત માને છે. પરંતુ ત્વચા પર દેખાનાર કેટલાક ફેરફાર પણ બ્લડ સુગર અસંતુલનના શરૂઆતી સંકેત હોઈ શકે છે. પરંતુ આ લક્ષણોની પાછળ અન્ય કારણ પણ હોઈ શકે છે. આવો તમને તેના સાત લક્ષણ જણાવીએ.

ડાયાબિટીસ સાથે જોડાયેલા 7 સામાન્ય ત્વચાના સંકેત
ડાયાબિટીક ડર્મોપથી
પિંડલિઓ પર નાના, ગોળ કે ભૂરા કે લાલ ડાઘ જોવા મળે છે. તેનાથી દુખાવો કે ખંજવાળનો અનુભવ થતો નથી, પરંતુ તે બ્લડ વેસલ્સમાં ફેરફારનો સંકેત હોઈ શકે છે. Journal of Cardiovascular Disease Research અનુસાર 25 ટકાથી વધુ ડાયાબિટીસ દર્દીમાં ત્વચા સંબંધિત નાના બ્લડ વેસલ્સ અને નસોના નુકસાનથી જોડી શકાય.

એકેન્થોસિસ નિગ્રીકન્સ
ગરદન, બગલ, જાંઘ કે આંગળીઓ પર ઊંડા, મોટા અને મખમલ ડાઘ દેખાવા ઇંસુલિન રેજિસ્ટેન્સનો સંકેત હોઈ શકે છે.  Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology પ્રમાણે તે મેદસ્વિતા અને ડાયાબિટીસ સાથે જોડાયેલો મહત્વનો ત્વચા સંકેત છે.

ઘા રૂઝવામાં વિલંબ
જો ઈજા થઈ હોય કે કોઈ જગ્યાએ વાગ્યું હોય તો ઘા જલ્દી ભરાતા નથી તો તેનું કારણ બ્લડ ફ્લો અને નસોમાં ક્ષતિ હોઈ શકે છે. .Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology જર્નલ અનુસાર ઇમ્યુન સેલ્સની ગડબડી અને ટિશ્યુના સમારકામની કમીથી ક્રોનિક ઘાવ બની શકે છે, ખાસ કરી ડાયાબિટિક ફુટ અલ્સરમાં.

વારંવાર ફંગલ કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન
બ્લડ સુગર વધવાથી ઇમ્યુનિટી નબળી પડે છે, જેનાથી ફંગલ અને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શન વારંવાર થઈ શકે છે. આ વાત  Journal of Pure and Applied Microbiology માં પણ જણાવવામાં આવી છે.

ખંજવાળ અને શુષ્ક ત્વચા
હાઈ બીપી સુગર શરીરમાંથી પ્રવાહી પદાર્થ ખેંચી લે છે, જેનાથી ત્વચા શુષ્ક અને ખંજવાળદાર થઈ શકે છે. નાના બ્લડ વેસલ્સની ક્ષતિને કારણે પરસેવો અને તેલનો રિસાવ ઓછો થઈ જાય છે. Frontiers in Medicine (2025) માં પણ તેને ડાયાબિટીસ સાથે જોડાયેલો સંકેત ગણાવવામાં આવ્યો છે.

નેક્રોબાયોસિસ લિપોઇડિકા
આ રેર પરંતુ ગંભીર સંકેત છે, જેમાં પિંડલિઓ પર ચમકદાર લાલ-ભૂરા કે પીળા ડાઘ બની જાય છે. ત્વચા પાતળી થઈ નસો દેખાવા લાગે છે. International Journal of Molecular Sciences અનુસાર તે લાંબા સમયથી ડાયાબિટીસનો સામનો કરતા લોકોમાં વધુ જોવા મળે છે.

વિટિલિગો
આ સ્થિતિમાં ત્વચાનો કેટલોક ભાગનો રંગ ઉડી સફેદ જોવા મળે છે. ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ એક ઓટોઇમ્યુન બીમારી છે, તેથી વિટિલિગો આવા દર્દીમાં વધુ જોવા મળે છે. ટાઇપ-2મા તે મેટાબોલિક તણાવ અને ઇમ્યુન ગડબડીથી જોડાયેલો હોઈ શકે છે. Cutaneous Manifestations in Diabetes અને ICMR પણ ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં સ્કિનની તપાસ જરૂરી માને છે.

 

