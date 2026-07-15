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Breakfast: શું તમે નાસ્તો નથી કરતા ? તો આ 4 બીમારીઓ માટે રહેજો તૈયાર, સવારે ભૂખ્યા રહેવાથી શરીરમાં શું થાય જાણો

Skipping Breakfast Side Effects: સવારે નાસ્તો ન કરવાની ભુલ પર તમને ત્યારે પસ્તાવો થશે જ્યારે તમને આ 4 માંથી કોઈ એક બીમારી થઈ જશે. આ વાત ડરાવવા માટે નથી પરંતુ હકીકતમાં રિચર્સ એવું કહે છે કે સવારે નાસ્તો ન કરવામાં આવે તો શરીરમાં એવા ફેરફાર થાય છે જે બીમારીનું કારણ બને છે. જો તમે પણ કામ માટે નાસ્તો સ્કિપ કરો છો તો આ વાત તમારે જાણવી જ જોઈએ.   
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 15, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:47 PM IST
Breakfast: શું તમે નાસ્તો નથી કરતા ? તો આ 4 બીમારીઓ માટે રહેજો તૈયાર, સવારે ભૂખ્યા રહેવાથી શરીરમાં શું થાય જાણો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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