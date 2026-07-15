/Breakfast: શું તમે નાસ્તો નથી કરતા ? તો આ 4 બીમારીઓ માટે રહેજો તૈયાર, સવારે ભૂખ્યા રહેવાથી શરીરમાં શું થાય જાણો

Skipping Breakfast Side Effects: સવારના નાસ્તાને લઈને જે લોકો સિરીયસ ન હોય તેઓ નાની ઉંમરમાં ગંભીર બીમારીનો ભોગ બની શકે છે. કારણ કે સવારનો નાસ્તો આપણા શરીરની સૌથી મહત્વની જરૂરીયાત હોય છે. જ્યારે આ જરૂરીયાત પુરી થતી નથી તો શરીર પર ખરાબ અસર થવા લાગે છે. સવારે નાસ્તો ન કરવો સામાન્ય વાત લાગે છે પણ આ આદત તમને ડાયાબિટીસ સહિતની 4 સમસ્યા ભેટમાં આપી શકે છે. એકવાર આ બીમારીઓ થઈ ગઈ પછી બસ પસ્તાવો થશે.
શરીર માટે નાસ્તો શા માટે જરૂરી હોય ?
હેલ્થ એક્સર્ટ જણાવે છે કે સવારે નાસ્તો કરવો જ જોઈએ. કારણ કે આપણા શરીરમાં આખી રાત કંઈપણ જતું નથી. રાતના ભોજન પછી શરીરને જરૂરી એનર્જી સવારના નાસ્તામાંથી જ મળે છે. સવારે શરીરને નાસ્તો ન મળે તો લો એનર્જી ઉપરાંત મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ જવા જેવી સમસ્યા થાય છે. અને સૌથી મોટું જોખમ છે 4 ગંભીર સમસ્યા થવાનું. મોટાભાગના લોકો જાણતા નથી કે સવારે નાસ્તો ન કરવાથી 4 ગંભીર રોગ થઈ શકે છે.
નાસ્તો ન કરવાથી થતા રોગ
ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ - એક્સપર્ટ અનુસાર સવારે નાસ્તો ન કરવામાં આવે તો શરીરમાં બપોરના ભોજન સુધી કંઈ જતું નથી એટલે કે પેટ ખાલી રહે છે. જેના કારણે બ્લડ સુગરનું સંતુલન જળવાતું નથી અને ઈંસુલિનની કાર્યક્ષમતા પણ ધીરે ધીરે ઘટવા લાગે છે. જેના કારણે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ વધી જાય છે.
હૃદયની બીમારી - રિસર્ચ અનુસાર સવારે નાસ્તો ન કરે તેવા લોકોને કોલેસ્ટ્રોલ અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર થવાનું જોખમ પણ સામાન્ય કરતાં વધી જાય છે. હાઈ બીપી અને કોલેસ્ટ્રોલ હાર્ટ એટેકનું કારણ બની શકે છે.
સ્થૂળતા - સવારે નાસ્તો ન કરનાર લોકોમાં સ્થૂળતા વધવાનું રિસ્ક પણ વધી જાય છે. સવારે નાસ્તો ન કરવાના કારણે વારંવાર ભૂખ લાગે છે અને ભૂખ સંતોષવા માટે લોકો અનહેલ્ધી વસ્તુઓ ખાય છે. જેના કારણે કેલેરી ઈનટેક હાઈ રહે છે. રોજ વધારે માત્રામાં કેલેરી લેવાથી સ્થૂળતા વધે છે.
પાચન તંત્ર ખરાબ થઈ જાય છે - જે લોકો સવારે નાસ્તો ન કરતાં હોય તેમને એસિડિટી, ગેસ, પેટમાં બળતરા, કબજિયાત જેવી તકલીફો વારંવાર થાય છે. રાત્રે જમ્યા પછી જો તમે ડાયરેક્ટ બપોરે જમો છો તો તેનાથી પાચન તંત્ર ખરાબ થવા લાગે છે. પાચન તંત્ર બગડે એટલે નાની મોટી સમસ્યાઓ રોજ થાય છે.
આ 4 સમસ્યા ન થાય તેનું સરળ સમાધાન છે સવારે નાસ્તો કરવો. સવારના સમયે હેલ્ધી અને લાઈટ નાસ્તો કરી લેવાથી આ 4 જોખમથી બચી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)