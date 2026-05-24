/Soaked Peanuts: પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાના ફાયદા અને નુકસાન બંને વિશે જાણો, 5 રોગમાં ભયંકર નુકસાન કરે આ સીંગ

Soaked Peanuts: ઉનાળામાં સીંગદાણા પલાળીને ખાવા શરીર માટે ફાયદાકારક પણ છે અને નુકસાનકારક પણ છે. જી હાં, સીંગદાણા પાણીમાં પલાળીને ખાવાથી અમુક લોકોને ફાયદા થાય પણ જે લોકોને પહેલાથી જ આ 5 રોગ હોય તેમને પલાળેલા સીંગદાણા નુકસાન કરે છે. તો ચાલો તમને વિસ્તાપૂર્વક જણાવીએ સીંગદાણા કોને ફાયદા કરે અને કયા લોકોને નુકસાન કરે.
Soaked Peanuts: જે રીતે બદામ, અખરોટ સહિતના ડ્રાયફ્રુટ રાત્રે પાણીમાં પલાળી બીજે દિવસે સવારે ખાલી પેટ ખાવામાં આવે છે તે રીતે સિંગદાણાને પણ રાત્રે પાણીમાં પલાળી બીજે દિવસે ખાઈ શકાય છે. પાણીમાં પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાથી પણ શરીરના ફાયદા થાય છે. જોકે આ ફાયદા દરેક વ્યક્તિને નથી થતા. જો શરીરમાં પહેલાથી જ કેટલીક સમસ્યાઓ હોય તો સિંગદાણા બીમારીને વધારી શકે છે. આજે તમને ઉનાળામાં પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાથી કોને ફાયદો થાય અને કોને નુકસાન થાય બંને વાત જણાવીએ.
સીંગદાણાની તાસીર ગરમ હોય છે પરંતુ તેને રાત્રે પાણીમાં પલાળી બીજા દિવસે સવારે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો તે શરીરને નુકસાન કરતા નથી. સીંગદાણા ખાવાથી શરીરને ફાયદા થાય છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા તમને પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાના આ ફાયદા વિશે જણાવીએ.
પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાના ફાયદા
હાર્ટ હેલ્થી રાખશે
પાણીમાં પલાળેલા સીંગદાણામાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ અને અન્ય પોષક તત્વો હોય છે આ પોષક તત્વ બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરવામાં, ગુડ કોલેસ્ટ્રોલને વધારવામાં, બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારવામાં અને હૃદયની બીમારીઓનું જોખમ ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે ટૂંકમાં પલાળેલા સીંગદાણા હાર્ટને હેલ્ધી રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે.
એનર્જી વધારશે
પલાળેલા સીંગદાણા ઉનાળામાં શરીરની એનર્જી વધારવામાં મદદ કરશે. પલાળેલા સીંગદાણામાં પ્રોટીન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે સવારે ખાલી પેટ પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે અને શરીર એનર્જેટીક રહે છે.
શરીરને પોષણ મળશે
સિંગદાણામાં વિટામિન્સ સહિતના પોષક તત્વો હોય છે. જ્યારે સીંગદાણાને પાણીમાં પલાળી દેવામાં આવે છે તો તેમાં રહેલા બધા જ એક્ટિવ થઈ જાય છે સવારે જ્યારે આ સીંગદાણા ખાવામાં આવે તો શરીરને બધા જ મિનરલ્સ અને વિટામીન સારી રીતે મળે છે.
વાળ અને સ્કિન સુંદર દેખાશે
ઉનાળામાં પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાથી વાળ અને ત્વચાની સુંદરતામાં વધારો થઈ શકે છે. પલાળેલા સીંગદાણામાં વિટામિન ઈ અને જરૂરી એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે જે વાળ અને સ્કીન પર ચમક વધારે છે.
5 રોગમાં ન ખાવા પલાળેલા સીંગદાણા
પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાથી થતા ફાયદા વિશે તો જાણી લીધું. હવે એ પણ જાણી લો કે કયા રોગમાં પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આ પાંચ સમસ્યા જેમને પણ હોય તેણે પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાથી બચવું જોઈએ.
નબળું લીવર
પલાળેલા સિંગદાણામાં અફ્લેટોક્સિન નામનું તત્વ હોય છે આ તત્વ એવા લોકોને ભયંકર નુકસાન કરે છે જેમનું લીવર પહેલાથી જ નબળું હોય. અથવા તો કમળા જેવી લીવર સંબંધિત બીમારીઓ હોય.
આર્થરાઇટિસ
જે લોકોને આર્થરાઇટિસની તકલીફ હોય તેમણે પણ પલાળેલા સીંગદાણા ખાવાની ભૂલ કરવી નહીં. પલાળેલા સીંગદાણામાં લેક્ટીન હોય છે જે સાંધાના દુખાવા અને સોજા વધારી શકે છે આર્થરાઇટિસના પેશન્ટે સિંગદાણા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
કિડનીની બીમારી
જો કોઈ વ્યક્તિને કિડની સંબંધિત બીમારી હોય અથવા તો કિડની બરાબર કામ કરતી ન હોય તો તેને પણ સીંગદાણા ખાવાનું ટાળવું જોઈએ પલાળેલા સીંગદાણામાં પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે. જે લોકોની કિડની બરાબર કામ કરતી ન હોય તેમના શરીરમાંથી આ મિનરલ્સ બહાર નીકળી શકતા નથી અને કિડનીની તકલીફ વધી જાય છે.
એલર્જી
જે લોકોને મગફળી ખાવાથી એલર્જી થતી હોય તેમણે મગફળીને પલાળીને ખાવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. પલાળેલી મગફળી ખાવાથી પણ ગંભીર રિએક્શન થઈ શકે છે.
નબળું પાચનતંત્ર
જે લોકોને પાચન તંત્ર સંબંધિત બીમારી હોય અથવા તો પાચનતંત્ર પહેલાથી જ નબળું હોય તેમના માટે પણ પલાળેલા સીંગદાણા હાનિકારક છે. પલાળેલા સીંગદાણામાં ફાઇબર વધારે હોય છે. જે લોકોનું પાચનતંત્ર નબળું હોય તેઓ પલાળેલા સીંગદાણા ખાય તો પેટમાં અલ્સરની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)