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Colon Cancer: સોડા પીવાથી ગેસ, કબજિયાત મટતાં નથી! રોજ સોડા પીવાથી વધી શકે આંતરડાનું કેન્સર થવાનું જોખમ

Colon Cancer: રોજ સોડા પીવાની આદત કબજિયાત, ગેસ, એસિડીટી મટાડે કે નહીં એ તો નક્કી નથી પણ રોજ વધારે પ્રમાણમાં સોડા પીવાથી કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારી થવાનું જોખમ જરૂરથી વધી જાય છે. જો તમને પણ વાતવાતમાં સોડા પીવાની આદત છે તો તમારા માટે આ વાત જાણવી જરૂરી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 13, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:46 AM IST
Colon Cancer: સોડા પીવાથી ગેસ, કબજિયાત મટતાં નથી! રોજ સોડા પીવાથી વધી શકે આંતરડાનું કેન્સર થવાનું જોખમ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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