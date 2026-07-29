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Sore Throat: વરસાદી વાતાવરણમાં ગળું બેસી ગયું હોય તો અપનાવો કોઈ એક ઘરેલુ ઉપાયો, દરેક ઉપાય છે અસરકારક

Sore Throat: વરસાદી વાતાવરણમાં જો તમારું પણ ગળું બેસી ગયું હોય તો તેના માટેના અસરકારક ઘરેલુ ઉપાયો વિશે ચાલો તમને જણાવીએ. આ ઉપાયોથી તમને ગળાના દુખાવાની તકલીફથી તુરંત રાહત થઈ શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 29, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:44 AM IST
Sore Throat: વરસાદી વાતાવરણમાં ગળું બેસી ગયું હોય તો અપનાવો કોઈ એક ઘરેલુ ઉપાયો, દરેક ઉપાય છે અસરકારક

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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