/Sore Throat: વરસાદી વાતાવરણમાં ગળું બેસી ગયું હોય તો અપનાવો કોઈ એક ઘરેલુ ઉપાયો, દરેક ઉપાય છે અસરકારક

Sore Throat: વરસાદી વાતાવરણમાં શરદી, તાવ, ઉધરસ, ગળું બેસી જવું જેવી તકલીફો વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. જેમાંથી આજે તમને ગળું બેસી ગયું હોય તો શું કરવું તેના વિશે જણાવીએ. ગળું બેસી જાય તો તમે આ ઘરેલુ નુસખા અજમાવી શકો છો. આ ઉપાયોથી દવા વિના ગળાના દુખાવા અને તકલીફથી રાહત થઈ શકે છે.
ગળું બેસી જવાના કારણ
- ઠંડા વાતાવરણમાં ઠંડી વસ્તુઓ ખાવી કે પીવી
- વરસાદમાં પલળી ગયા હોય
- વાયરલ ઈન્ફેકશન
- વધારે સમય બોલવાનું થયું હોય
કોઈપણ કારણસર ગળું બેસી જાય તો તેને ઠીક કરવા માટે તુરંત દવા લેવાને બદલે તમે આ ઘરેલુ ઉપાય અપનાવી શકો છો. આ ઉપાયોથી મોટાભાગે દવા વિના રાહત મળી જાય છે.
મીઠાના પાણીના કોગળા
ગળું બેસી જાય તો આ કામ સૌથી પહેલા કરવું. દિવસમાં 2 થી 3 વખત હુંફાળા પાણીના કોગળા કરવા. પાણીમાં મીઠું પણ ઉમેરવું. મીઠાના પાણીના કોગળા કરવાથી ઈંફેકશન અને દુખાવાથી રાહત મળી શકે છે.
મધ અને આદુ
આદુમાં એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે. મધથી ગળાના દુખાવામાં રાહત થાય છે. તેના માટે 1 ચમચી મધ હોય તો 1 ચમચી આદુનો રસ મિક્સ કરી દિવસમાં 2 થી 3 વખત પી લેવું.
તુલસીની ચા
ગળું બેસી ગયું હોય તો તુલસીની ચા પણ પી શકાય છે. તુલસીની ચા પીવાથી ગળામાં થતી તકલીફથી રાહત મળે છે. તુલસીના પાનને પાણીમાં ઉકાળો, તેમાં થોડું આદુ મિક્સ કરો. છેલ્લે તેમાં મધ ઉમેરી પી જવું.
આ ત્રણમાંથી કોઈપણ ઉપાય તમે અપનાવી શકો છો. આ ઉપાયો કરવાની સાથે બોલવામાં આરામ રાખવો અને થોડા દિવસ ઠંડી વસ્તુઓ ખાવાપીવાનું ટાળવું. ધીરે ધીરે ગળાની તકલીફ ઓછી થવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)