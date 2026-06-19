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સવારે ખાટા ઓડકાર આવવા નોર્મલ નથી, હોય શકે ફેટી લીવરનું લક્ષણ, ઓડકાર સાથે આવું પણ થતું હોય તો ડોક્ટર પાસે દોડજો

Sour Burps And Fatty Liver: શું તમને પણ સવારે ખાટા ઓડકાર આવે છે ? ઓડકાર પર છાતીમાં બળતરા થવા લાગે છે ? ઓડકાર સાથે મોંમાં ખાટું પાણી આવી જાય છે ? જો આ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ હા છે તો તેને સામાન્ય એસિડિટી સમજવાની ભુલ ન કરો. કારણ કે ઘણીવાર આવી તકલીફો ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે વ્યક્તિને લીવર સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા થવાની શરુઆત થઈ ચુકી હોય. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 19, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:20 PM IST
સવારે ખાટા ઓડકાર આવવા નોર્મલ નથી, હોય શકે ફેટી લીવરનું લક્ષણ, ઓડકાર સાથે આવું પણ થતું હોય તો ડોક્ટર પાસે દોડજો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ખાટા ઓડકાર આવવા નોર્મલ નથી, હોય શકે ફેટી લીવરનું લક્ષણ, ડોક્ટર પાસે પહોંચો તુરંત
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