/સવારે ખાટા ઓડકાર આવવા નોર્મલ નથી, હોય શકે ફેટી લીવરનું લક્ષણ, ઓડકાર સાથે આવું પણ થતું હોય તો ડોક્ટર પાસે દોડજો

Sour Burps And Fatty Liver: ફેટી લીવર આજના સમયમાં ઝડપથી વધતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા છે. ફેટી લીવરના શરુઆતી લક્ષણોને લોકો પાચનની સામાન્ય સમસ્યા સમજી ઈગ્નોર કરી દેતા હોય છે જેના કારણે આ તકલીફ એટલી વધી જાય કે લીવર ફેલ થઈ જાય. ફેટી લીવરની શરુઆતમાં સવારના સમયે ખાટા ઓડકાર આવવા સહિતના લક્ષણો જોવા મળે છે. જેને લોકો એસિડિટી માની લે છે. પણ આ તકલીફો ફેટી લીવરની શરુઆતનો સંકેત આપે છે. આજે તમને જણાવીએ સવારના સમયે જોવા મળતા ફેટી લીવરના લક્ષણો. આ લક્ષણો જણાતા હોય તો તુરંત ડોક્ટર પાસે જવું.
ફેટી લીવર અને પાચન તંત્ર વચ્ચે કનેકશન
જ્યારે લીવરમાં જરૂર કરતાં વધારે ચરબી જામી જાય તો તેને ફેટી લીવર કહેવાય છે. ફેટી લીવરની શરુઆતમાં એવા લક્ષણો જોવા મળે છે જે સામાન્ય રીતે પાચન તંત્રની તકલીફમાં દેખાતા હોય. જેમકે ગેસ થવો, ભોજન પચે નહીં, જમ્યા પછી ખાટા ઓડકાર આવે. આવું એટલા માટે થાય છે કે લીવર અને પાચન તંત્ર વચ્ચે કનેકશન હોય છે. જ્યારે લીવર બરાબર કામ કરી શકતું નથી તો ખોરાકનું પાચન પણ થતું અને તેના કારણે એસિડીટી, ગેસ જેવી તકલીફો વારંવાર થાય છે.
ખાટા ઓડકાર અને મોંમાં ખાટું, તીખું પાણી આવવું
ફેટી લીવરના કારણે જો પાચનતંત્ર પ્રભાવિત થયું હોય તો તેના કારણે સવારના સમયે વ્યક્તિને ખાટા ઓડકાર આવે છે. આ સાથે જ ગળા સુધી ખાટું અને તીખું પાણી આવી જતું હોય છે. રોજ સવારે આવું થતું હોય તો તે ફેટી લીવરની શરુઆતી લક્ષણ હોય શકે છે. ફેટી લીવરના કારણે પેટમાં બનેલું એસિડ ગળા સુધી આવવા લાગે છે.
ડોક્ટરનો સંપર્ક ક્યારે કરવો ?
ફેટી લીવરથી કેવી રીતે બચી શકાય ?
ફેટી લીવર એવી સ્થિતિ છે જેમાં લીવર ડેમેજ કે લીવર ફેલ પણ થઈ શકે છે. આ સ્થિતિ સુધી ન પહોંચવું હોય તો જીવનશૈલીમાં નાના-નાના ફેરફાર કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)