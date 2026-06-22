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Rainy Season: વરસાદી વાતાવરણમાં દિવસમાં 1 વાર પી લો આ ચા, આખી સીઝનમાં નહીં થાય શરદી-ઉધરસ

Rainy Season Health Tips: વરસાદી વાતાવરણમાં શરદી, ઉધરસ જેવી સમસ્યા વારંવાર થઈ જતી હોય છે. આ સમસ્યાથી બચવું હોય તો ખાસ મસાલા ચા પીવાનું શરુ કરી દો. આ મસાલા ચા પીવાથી શરદી, ઉધરસ થશે નહીં અને થયા હશે તો મટી જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 22, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:56 PM IST
Rainy Season: વરસાદી વાતાવરણમાં દિવસમાં 1 વાર પી લો આ ચા, આખી સીઝનમાં નહીં થાય શરદી-ઉધરસ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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વરસાદી વાતાવરણમાં દિવસમાં 1 વાર પી લો આ ચા, આખી સીઝનમાં નહીં થાય શરદી-ઉધરસ
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