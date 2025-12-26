Spider Veins: પગમાં દેખાય છે બ્લુ અને લાલ નસો ? આજથી જ આ 4 કામ શરુ કરી દો, ઝડપથી મળશે આરામ
Spider Veins Causes: ઘણા લોકોને પગમાં કરોડિયાના જાળ જેવી કાળી અને બ્લુ નસો દેખાતી હોય છે. જેને સ્પાઈડર વેઈન્સ કે વેરીકોઝ વેઈન્સ કહેવામાં આવે છે. તેના કારણે પગમાં દુખાવો પણ રહે છે. આ સમસ્યાનું નિરાકણ 4 હોમ રેમેડીઝથી લાવી શકાય છે. આ દેશી ઈલાજ કયો છે ચાલો જાણીએ.
Spider Veins Causes: ઘણા લોકોના પગમાં નીચેની તરફ બ્લુ અને લાલ રંગની ઝીણી ઝીણી નસો દેખાતી હોય છે. આ નસો કરોળિયાના જાળ જેવી દેખાય છે. સામાન્ય રીતે આ નસો ઘૂંટણથી નીચેના ભાગમાં વધારે દેખાતી હોય છે. ઘણા લોકોની આ નસો એકદમ સોજેલી દેખાય છે જેના કારણે દુખાવો પણ રહેતો હોય છે. આ સમસ્યાને વેરીકોઝ વેન્સ અથવા તો સ્પાઇડર વેન્સ કહેવામાં આવે છે. જેમાં બ્લુ કલરની નસો એકબીજામાં ગૂંચવાયેલી હોય તેવું દેખાય છે. શરૂઆતમાં આવી નસોના કારણે પગમાં કોઈ જ તકલીફ થતી નથી પરંતુ ધીરે ધીરે તે પગના દુખાવાનું કારણ બની જાય છે.
જ્યારે પગની નસોને બરાબર ઓક્સિજન સપ્લાય થતું નથી તો તે ડેમેજ થઈ જાય છે અને તેમાં બ્લડ જામી જાય છે. તેવામાં જ્યારે પગ પર પ્રેશર વધે છે ત્યારે તેના એકબીજામાં ગુંચવાયેલી હોય તે રીતે દેખાવા લાગે છે. આવી નસ પગમાં વધારે પ્રમાણમાં હોય તો પગ ભારે લાગે છે. આવી નસોના કારણે પગમાં દુખાવો પણ થઈ શકે છે. આજે તમને એવા 4 કામ વિશે જણાવીએ જેના કરવાથી તમને વેરીકોઝ વેન્સથી મુક્તિ મળી શકે છે. પરંતુ પહેલાં જાણીએ વેરીકોઝ વેન્સ થવાનું કારણ.
વેરીકોઝ વેન્સનું કારણ
પગમાં દેખાતી બ્લુ અને લાલ નસો માટે વ્યક્તિની કેટલીક ભૂલ જવાબદાર હોય છે. જેમકે જે લોકો વધારે પ્રમાણમાં સ્મોક કરતા હોય, સતત ટ્રાવેલ કરતા હોય, કલાકો સુધી બેસી રહેતા હોય તેમને આ સમસ્યા વધારે પ્રમાણમાં થાય છે. આ સિવાય ઘણી વખત જીનેટીક પ્રોબ્લેમના કારણે પણ આ તકલીફ જોવા મળે છે. ઘણા કેસમાં ડાયાબિટીસ અને હોર્મોનલ બર્થ કંટ્રોલના કારણે પણ વેરીકોઝ વેઈન્સની તકલીફ થઈ શકે છે.
વેરીકોઝ માટેના 4 ઉપાય
વેરીકોઝ વેઇન્સમાં દુખાવાથી રાહત મેળવવા માટે તમે ઘરેલુ ઉપાય અપનાવી શકો છો. જેમકે વેરીકોઝ વેનના કારણે પગમાં દુખાવો રહેતો હોય તો હુંફાળા પાણીની બાલ્ટી ભરી તેમાં એપ્સમ સોલ્ટ મિક્સ કરીને પગને 15 મિનિટ માટે તે પાણીમાં રાખો. આ કામ તમે રોજ 10 થી 15 મિનિટ કરશો તો ધીરે ધીરે રાહત મળવા લાગશે.
પગને ઊંચા રાખી સુવું
પગને હુંફાળા પાણીમાં પલાળ્યા પછી બેડ પર સૂઈ જવું અને પગને એવી રીતે રાખવા જેથી તે શરીર કરતાં થોડા ઊંચા રહે. આદર્શ સ્થિતિ છે કે તમે પગની નીચે બે ઓશીકા રાખીને સૂવો. ત્યાર પછી પગના પંજાને આગળ અને પાછળ એમ સર્ક્યુલર મોશનમાં ફેરવો તેનાથી નસોનું સ્ટ્રેચિંગ થશે અને દુખાવાથી રાહત મળશે.
એક્સરસાઇઝ
દિવાલની સામે ઉભા રહી જાઓ અને એક પગને આગળ અને બીજા પગને પાછળ રાખો. ઘુંટણને થોડો વાળી અને દિવાલ પર ટેકવી દો. ત્યાર પછી પાછળ જે પગ હોય તેના કાલ્ફ મસલ્સમાં સ્ટ્રેચિંગ આવે તે રીતે મુવમેન્ટ કરો. એક પોઝિશનમાં 10 થી 20 સેકન્ડ ઉભા રહો અને ત્યાર પછી બીજા પગમાં તેવી રીતે સ્ટ્રેચિંગ કરો. આ એક્સરસાઇઝ રોજ 15 મિનિટ કરવી.
પંજા પર વજન
જે લોકોને વેરી કોઝવેનની સમસ્યા હોય તેમણે સીધા ઉભા રહેવું અને એકવાર એડીને ઉંચી કરી ફક્ત પંજાના જોર પર ઉભા રહો. પંજા પર ઉભા રહેવાથી શરીરનો ભાર પંજા પર આવશે પછી પંજાને ઊંચા કરો અને એડી પર ઉભા રહો. આ રીતે પગના બધા જ મસલ્સમાં સ્ટ્રેચિંગનો અનુભવ થશે. આ એક્સરસાઇઝને 15 થી 20 મિનિટ માટે રોજ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
