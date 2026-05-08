/Food: ઉનાળામાં આ 4 વસ્તુ ઝડપથી થઈ જાય ખરાબ, આ ખોરાક વાસી હોય તો ફેંકી દેજો પણ ખાતા નહીં

Food: ઉનાળામાં ખોરાક ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે ખાવા પીવાની કોઈ વસ્તુ ખરાબ થાય તો તેના પર ખૂબ દેખાવા લાગે છે તેનો રંગ બદલી જાય છે અને સૌથી મહત્વનું કે તેમાંથી વાત આવવા લાગે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે ચાર એવી વસ્તુઓ છે જે બગડવાની શરૂઆત થાય તો તેમાંથી વાસ આવતી નથી અને તેના રંગમાં પણ ખાસ ફેરફાર શરૂઆતમાં નથી થતો. આવી વસ્તુ જો ભૂલથી ખવાઈ જાય તો ફૂડ પોઝિશનિંગ થઈ શકે છે.
આજે તમને 4 એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જે ઉનાળામાં ઝડપથી બગડી જાય છે અને જ્યારે તે બગડે તો તેમાંથી વાસ પણ આવતી નથી.. આ 4 વસ્તુ વાસી હોય તો તેને ખાવાથી બચવું જોઈએ. ગરમીમાં જો આ વસ્તુઓ વધારે સમય સુધી બહાર રહી ગઈ હોય તો તેને ફેંકી દેજો પણ ખાતા નહીં. કારણ કે આ વસ્તુઓ ખાધા પછી પસ્તાવો થશે.
ઉનાળામાં ઝડપથી ખરાબ થતી વસ્તુઓ
ભાત
ઘણા ઘરમાં લોકોને ભાત વધારે પ્રિય હોય છે તેથી ઘરમાં ભાત વધારે બનાવીને રાખવામાં આવે છે. બપોરે બનાવેલા ભાત લોકો રાત્રે પણ ખાતા હોય છે. પરંતુ ઉનાળામાં વાસી ભાત ખાવો જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.. ગરમીના કારણે ભાત ઝડપથી બગડી જાય છે. તેમાં પણ ભાત જો રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખી દેવામાં આવે તો ગરમીના કારણે તેમાં બેક્ટેરિયા વધવા લાગે છે. જો તમે ભાત વધારે બનાવીને રાખતા હોય તો ગરમીમાં તેને બહાર રાખવાનું ટાળો. ભાતને ફ્રિજમાં રાખો અને જ્યારે ખાવા હોય ત્યારે ગરમ કરીને ઉપયોગમાં લો. આખો દિવસ ભાત બહાર રહી ગયા હોય કે આખી રાત બહાર રહી ગયા હોય તો તેને ખાવાની ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં.
સમારેલા ફળ
સામાન્ય રીતે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આખા ફળ ઝડપથી ખરાબ થતા નથી. પરંતુ ફળને જો કાપીને રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખવામાં આવે એટલે કે ગરમીમાં રાખવામાં આવે તો તે ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. ફળ આખું હોય તો તે સારું રહે છે પરંતુ ફળને કાપીને રાખવામાં આવે તો ગરમી અને બેક્ટેરિયાના સંપર્કમાં આવ્યા પછી ફળ ઝડપથી બગડી જાય છે. સમારેલા ફળ ગરમીમાં કાળા પડવા લાગે છે અને તેનો સ્વાદ પણ ખાટો થઈ જાય છે. ખાસ કરીને તરબૂચ, કેરી, પપૈયું, અનાનસ જેવા ફળને કાપી અને ગરમીમાં રાખવા નહીં.
લીલા શાકભાજી
લીલા પાનવાળા શાકભાજી જેમ કે પાલક, ધાણા, ફુદીનો વગેરે પણ ઉનાળામાં ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. ગરમીના કારણે પાન કરમાયેલા દેખાય છે તો લોકોને લાગે છે કે ફક્ત પાન કરમાયા છે. પરંતુ ગરમીના કારણે ફળ સડવા પણ લાગે છે. જો આખી રાત કોઈ પણ પ્રકારની ભાજી બહાર રહી ગઈ હોય તો પછી તેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું. લીલા પાનવાળા શાકભાજીનો ઉપયોગ ઉનાળામાં તકેદારી રાખીને કરવો હિતાવહ છે. કારણ કે ભાજી ગરમીના કારણે ઝડપથી ગળી જતી હોય છે.
બાફેલા પાસ્તા
ઉનાળામાં બાળકોને વેકેશન હોય અને તમે તેમના માટે પાસ્તા બનાવવાના હોય તો પાસ્તાને બાફીને લાંબા સમય સુધી ગરમ વાતાવરણમાં રાખવા નહીં. બાફેલા પાસ્તા પણ ભાતની જેમ ઝડપથી ખરાબ થવા લાગે છે. ગરમીમાં બહાર જવાનું થાય ત્યારે ટિફિનમાં પાસ્તા પેક કરીને લઈ જવાની ભૂલ પણ કરવી નહીં.. ગરમ વાતાવરણમાં રહેલા પાસ્તા ઝડપથી સડી જાય છે. જો પાસ્તા વધ્યા હોય તો તેને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવા. રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખેલા પાસ્તામાં બેક્ટેરિયા ઝડપથી વધે છે.
