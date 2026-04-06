Stale Dosa Batter: વાસી કે વધારે આથાવાળું ખીરું ખાવાથી થતી તકલીફો વિશે જાણો, ઉપયોગ કરતાં પહેલા આ રીતે ચેક કરો
Stale Dosa Batter Side Effects: ઈડલી અને ઢોસા માટે જે બેટર તૈયાર કરવામાં આવે તે વાસી હોય કે પછી તેમાં વધારે આથો આવી ગયો હોય તો આ ખીરુંનો ઉપયોગ કર્યા પછી તબિયત બગડી પણ શકે છે. તેથી રેડીમેડ ખીરુંનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા તે સારું છે કે નહીં તે ચકાશી લેવું જોઈએ.
- અમદાવાદમાં રેડીમેડ ખીરુમાંથી બનાવેલા ઢોસા ખાધા પછી એક પરિવારના 4 લોકોની તબિયત લથડી.
- શું ખરેખર ઈડલી કે ઢોસાનું રેડીમેડ ખીરું તબિયતને નુકસાન કરી શકે ?
- જો ઢોસા કે ઈડલીનું ખીરું વાસી હોય કે પછી તેમાં વધારે આથો આવી ગયો હોય તો તબિયત ખરાબ થઈ શકે છે.
Stale Dosa Batter Side Effects: અમદાવાદમાં રેડીમેડ ખીરુમાંથી બનાવેલા ઢોસા ખાધા પછી એક પરિવારના 4 લોકોની તબિયત લથડી અને તેમાંથી 2 બાળકીઓના મોત નીપજ્યા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઘટનામાં પરિવારનો આક્ષેપ એવો છે કે જે ઢોસાનું ખીરું હતું તે જ બરાબર ન હતું તેને ખાધા પછી જ માતા-પિતા અને તેની બે બાળકીઓની તબિયત લથડી. જેમાં માતા પિતાની સારવાર ચાલી રહી છે અને નાની બાળકીઓના મોતની નીપજ્યા છે. આ ઘટનાથી રાજ્યભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
આ ઘટનાથી લોકોના મનમાં પણ રેડીમેટ ખીરુંને લઈને અલગ અલગ પ્રશ્નો ઊભા થવા લાગ્યા છે. 2 બાળકીઓના મોતની ઘટનામાં ઢોસાનું ખીરું જવાબદાર છે કે નહીં તે તો એફએસએલના રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ ખબર પડશે. આ ઘટના અંગે જાણ્યા પછી જે પણ લોકો ઢોસા કે ઈડલી માટે રેડીમેટ ખીરું ખરીદતા હોય તેઓ જાણવા ઇચ્છે છે કે શું ખરેખર ઈડલી કે ઢોસાનું રેડીમેડ ખીરું તબિયતને નુકસાન કરી શકે ? તો ચાલો આ અંગે તમને વિસ્તારપૂર્વક જાણકારી આપીએ.
ઢોસા અને ઈડલી આપણે ત્યાં બનતી લોકપ્રિય સાઉથ ઇન્ડિયન વાનગીઓ છે. તેના માટેનું ખીરું બનાવવાની પ્રક્રિયા લાંબી હોવાથી મોટાભાગે દરેક ઘરમાં રેડીમેટ ખીરું જ લેવામાં આવે છે. અલગ અલગ જગ્યાએ ઢોસા અને ઈડલી માટે ફર્મેન્ટ કરેલું ખીરું પેકેટમાં મળતું હોય છે. માર્કેટમાં ઢોસા અને ઈડલીમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા અલગ અલગ પ્રકારના ખીરું મળે છે. તાજેતરમાં અમદાવાદમાં જે ઘટના બની તે પછી લોકો એ જાણવા માંગે છે કે કેવું ખીરું શરીરને નુકસાન કરી શકે ?
વાસી કે વધારે આથાવાળું ખીરું તબિયત ખરાબ કરી શકે
આ પ્રશ્નનો સીધો જવાબ છે હા. જો ઢોસા કે ઈડલીનું ખીરું વાસી હોય કે પછી તેમાં વધારે આથો આવી ગયો હોય તેને ઉપયોગમાં લેવાથી તબિયત ખરાબ થઈ શકે છે. એક્સપર્ટ અનુસાર ઢોસાનું ખીરું 24 કલાક પછી ઉપયોગમાં લેવું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે કારણ કે ખીરુંમાં ફર્મેન્ટેશનની પ્રક્રિયા એક વખત શરૂ થાય પછી અટકતી નથી. તમે દુકાનેથી ખીરું લઈ આવો પછી 24 કલાક સુધી ફ્રિજમાં સાચવો આ દરમિયાન પણ ખીરુંમાં આથો આવવાની પ્રક્રિયા ચાલતી જ રહે છે ફ્રીજમાં રાખવાથી પ્રક્રિયા ફક્ત સ્લો થાય છે. આ રીતે વધારે આથો આવી ગયો હોય તે ખીરુંથી બનેલી વસ્તુ તમને બીમાર કરી શકે છે. ખીરુંને દુકાનેથી લાવી 2 દિવસ ફ્રીજમાં સાચવવાની ભુલ કરતાં હોય તો ચેતી જજો.
વાસી કે વધારે આથાવાળા ખીરુંનો ઉપયોગ કરવાથી થતી આડઅસરો
1. જો ભૂલથી તમે વાસી કે ઓવર ફર્મેન્ટેડ ઢોસા બેટરનો ઉપયોગ કરી લો તો તેને ખાધા પછી પેટમાં ગેસ વધી જવો કે પછી અપચો થઈ જવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
2. જે ખીરું વધારે આથા વાળું હોય તેમાં ખટાશ વધી જાય છે આવા ઢોસા ખાધા પછી એસિડિટી, છાતીમાં બળતરા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે.
3. જો ખીરું વધારે દિવસ વાસી હોય તો તેને ઉપયોગમાં લીધા પછી ફૂડ પોઈઝનિંગ પણ થઈ શકે છે. આવું ખીરું ખાધા પછી ઉલટી કે ઝાડા જેવી તકલીફ થવા લાગે છે. કારણ કે આથાવાળી વસ્તુ વાસી થાય એટલે તેમાં બેક્ટેરિયા વધી જાય છે.
4. વાસી કે વધારે આથાવાળા ખીરુંનો ઉપયોગ કરવાથી માથામાં દુખાવો કે એલર્જી પણ થઈ શકે છે.
ખીરું તાજુ છે કે નહીં કેવી રીતે ચેક કરવું ?
- જે ખીરું તમે બજારમાંથી લઇ આવો તેનું પેકેટ એકદમ ફૂલી ગયું હોય અને ટાઈટ થઈ ગયું હોય તો સમજવું કે ખીરુંમાં વધારે પડતો આથો છે.
- બેટરનું પેકેટ ખોલો ત્યારે અત્યંત ખાટી દુર્ગંધ આવે તો સમજી લેવું કે ખીરું વાસી છે અથવા તો તેમાં આથો વધી ગયો છે.
- બજારમાંથી રેડીમેટ ખીરું લઈ આવો એટલે સૌથી પહેલા જરા ચાખી લેવું. જો સ્વાદ વધારે ખાટો લાગે તો તે ખીરું નો ઉપયોગ કરવાથી બચો.
- ખીરું વાસણમાં કાઢી રાખ્યું હોય અને તેના ઉપર તેલ જેવી પાતળી લેયર બની જાય તો તે વાસી હોઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
