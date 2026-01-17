Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Left Over Rice: પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપુર હોય છે વાસી ભાત, ગટ હેલ્થ માટે બેસ્ટ આ ભાત ખાવાની જાણો સાચી રીત

Left Over Rice: વાસી ભાત ખાવા ફાયદાકાર હોય શકે છે. વાસી ભાત ગેટ હેલ્થ માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેના માટે જરૂરી છે તમે યોગ્ય સમયે વાસી ભાત ખાવાનું રાખો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 17, 2026, 08:39 AM IST

Trending Photos

Left Over Rice: પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપુર હોય છે વાસી ભાત, ગટ હેલ્થ માટે બેસ્ટ આ ભાત ખાવાની જાણો સાચી રીત

LeftOver Rice: ઘરમાં ભાત વધ્યા હોય તો લોકો તેને ખાવાનું ટાળે છે. વાસી ખોરાક નુકસાન કરે છે તેવું માનીને લોકો ભાત ફેંકી દેતા હોય છે કે પછી જાનવરોને ખવડાવી દેતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ભાત હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે? વાસી ભાત શરીરની પાચન શક્તિ સુધારે છે અને કબજિયાત જેવી સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ વાસી ભાત હેલ્થને કેવા ફાયદા કરે ?

Add Zee News as a Preferred Source

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વાસી ભાત ફાયદાકારક એટલા માટે હોય છે કે તેમાં રજીસ્ટન્ટ સ્ટાર્ચ વધી જાય છે, જે એક ફાઈબર જેવું કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે પેટની હેલ્થને સુધારે છે. તેનાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે અને આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે સાથે જ તે શરીરને પ્રોબાયોટિક્સ આપે છે. જેના કારણે કબજિયાત અને એસિડિટીથી રાહત મળે છે તેનાથી શરીરને ઠંડક તેમજ ઉર્જા મળે છે. 

વાસી ભાત ખાવાના ફાયદા 

- વાસી ભાત પચવામાં સરળ હોય છે તેનાથી ગેસ, કબજિયાત, એસિડિટીથી રાહત મળે છે. આજની લાઈફ સ્ટાઈલમાં લોકોનો આહાર વ્યવસ્થિત હોતો નથી જેના કારણે તેમને કબજિયાત જેવી બીમારીની ફરિયાદ રહે છે પરંતુ વાસી ભાતમાં ફાઇબર વધારે હોય છે જે કબજિયાત દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. 

- ભાત ખાવાથી સામાન્ય રીતે બ્લડ સુગર વધે છે. પરંતુ વાસી ભાતથી બ્લડ સુગર સ્પાઇક થતું નથી ધીરે ધીરે વધે છે. જો તમે ભાત ખાવાના શોખીન હોય તો વાસી ભાત ખાઈ શકો છો તેનાથી બ્લડ શુગર મેનેજ કરવું સરળ રહે છે. 

- જો તમે વાસી ડાયટમાં આ રીતે સામેલ કરો છો તો આખો દિવસ એનર્જેટિક અનુભવ કરો છો. કારણ કે તે કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર હોય છે જેના કારણે શરીરને લાંબા સમય સુધી ઉર્જા મળે છે. 

વાસી ભાત ખાવાની સાચી રીત 

વાસી ભાત એટલે કે જે ભાત વધ્યા હોય તેને માટીના વાસણમાં પાણીની અંદર પલાળીને આખી રાત ઢાંકી રાખો. બીજા દિવસે સવારે આ ચોખા ફર્મેન્ટ થઈ જશે. ત્યાર પછી આ ચોખામાં તમે ડુંગળી ઉમેરીને ખાઈ શકો છો. વાસી ભાત ખાવાની આ સૌથી બેસ્ટ રીત છે. તેનાથી ભોજનની બરબાદી પણ અટકે છે અને શરીરને પણ ફાયદો થાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
left over riceHealth TIPSbasi chawalવાસી ભાત

Trending news