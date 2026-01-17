Left Over Rice: પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપુર હોય છે વાસી ભાત, ગટ હેલ્થ માટે બેસ્ટ આ ભાત ખાવાની જાણો સાચી રીત
Left Over Rice: વાસી ભાત ખાવા ફાયદાકાર હોય શકે છે. વાસી ભાત ગેટ હેલ્થ માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે. પરંતુ તેના માટે જરૂરી છે તમે યોગ્ય સમયે વાસી ભાત ખાવાનું રાખો.
LeftOver Rice: ઘરમાં ભાત વધ્યા હોય તો લોકો તેને ખાવાનું ટાળે છે. વાસી ખોરાક નુકસાન કરે છે તેવું માનીને લોકો ભાત ફેંકી દેતા હોય છે કે પછી જાનવરોને ખવડાવી દેતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાસી ભાત હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે? વાસી ભાત શરીરની પાચન શક્તિ સુધારે છે અને કબજિયાત જેવી સમસ્યાને દૂર કરી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ વાસી ભાત હેલ્થને કેવા ફાયદા કરે ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વાસી ભાત ફાયદાકારક એટલા માટે હોય છે કે તેમાં રજીસ્ટન્ટ સ્ટાર્ચ વધી જાય છે, જે એક ફાઈબર જેવું કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે પેટની હેલ્થને સુધારે છે. તેનાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે અને આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે સાથે જ તે શરીરને પ્રોબાયોટિક્સ આપે છે. જેના કારણે કબજિયાત અને એસિડિટીથી રાહત મળે છે તેનાથી શરીરને ઠંડક તેમજ ઉર્જા મળે છે.
વાસી ભાત ખાવાના ફાયદા
- વાસી ભાત પચવામાં સરળ હોય છે તેનાથી ગેસ, કબજિયાત, એસિડિટીથી રાહત મળે છે. આજની લાઈફ સ્ટાઈલમાં લોકોનો આહાર વ્યવસ્થિત હોતો નથી જેના કારણે તેમને કબજિયાત જેવી બીમારીની ફરિયાદ રહે છે પરંતુ વાસી ભાતમાં ફાઇબર વધારે હોય છે જે કબજિયાત દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.
- ભાત ખાવાથી સામાન્ય રીતે બ્લડ સુગર વધે છે. પરંતુ વાસી ભાતથી બ્લડ સુગર સ્પાઇક થતું નથી ધીરે ધીરે વધે છે. જો તમે ભાત ખાવાના શોખીન હોય તો વાસી ભાત ખાઈ શકો છો તેનાથી બ્લડ શુગર મેનેજ કરવું સરળ રહે છે.
- જો તમે વાસી ડાયટમાં આ રીતે સામેલ કરો છો તો આખો દિવસ એનર્જેટિક અનુભવ કરો છો. કારણ કે તે કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર હોય છે જેના કારણે શરીરને લાંબા સમય સુધી ઉર્જા મળે છે.
વાસી ભાત ખાવાની સાચી રીત
વાસી ભાત એટલે કે જે ભાત વધ્યા હોય તેને માટીના વાસણમાં પાણીની અંદર પલાળીને આખી રાત ઢાંકી રાખો. બીજા દિવસે સવારે આ ચોખા ફર્મેન્ટ થઈ જશે. ત્યાર પછી આ ચોખામાં તમે ડુંગળી ઉમેરીને ખાઈ શકો છો. વાસી ભાત ખાવાની આ સૌથી બેસ્ટ રીત છે. તેનાથી ભોજનની બરબાદી પણ અટકે છે અને શરીરને પણ ફાયદો થાય છે.
