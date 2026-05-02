હોમHealthMetabolism: આ 5 વસ્તુઓ ખાવાનું શરુ કરો, મેટાબોલિઝમ એટલું ફાસ્ટ થઈ જશે કે આપોઆપ ઘટવા લાગશે ફેટ

Metabolism: આ 5 વસ્તુઓ ખાવાનું શરુ કરો, મેટાબોલિઝમ એટલું ફાસ્ટ થઈ જશે કે આપોઆપ ઘટવા લાગશે ફેટ

Metabolism: મેટાબોલિઝમ અને વધારે વજન વચ્ચે કનેકશન હોય છે. જો તમે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવા પર ફોકસ કરશો તો વજન આપોઆપ ઓછું થવા લાગશે. આજે તમને 5 એવા ફુડ વિશે જણાવીએ જે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. જેના કારણે વજન આપોઆપ ઓછું થવા લાગે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 02, 2026, 07:29 AM IST
  • શું ખાવાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય ?
  • ટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવું હોય તો તેના માટે દવાઓની જરૂર પડતી નથી.
  • આજે તમને 5 એવા ફુડ વિશે જણાવીએ જે મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે.

Metabolism: ઘણા લોકો આખો દિવસ કંઈક ને કંઈક ખાતા રહે છે તેમ છતાં તેમના શરીરનું વજન વધતું નથી. અને અમુક લોકો હેલ્ધી વસ્તુઓ ખાતા હોય તો પણ તેનું વજન વધતું હોય. આ બંને સ્થિતિમાં વ્યક્તિનું મેટાબોલિઝમ કામ કરતું હોય છે. જેનું મેટાબોલિઝમ
ફાસ્ટ કામ કરતું હોય તેના શરીરનું વજન ઝડપથી વધતું નથી. મેટાબોલિઝમ બરાબર રીતે કામ કરતું હોય તો ખાધેલા ખોરાકમાંથી ફેટને બદલે એનર્જી બને છે. જે લોકોને મેટાબોલિઝમ સ્લો હોય તેમના શરીરમાં ચરબી વધારે જમા થવા લાગે છે. જો તમારે શરીરમાં ચરબી વધવા ન દેવી હોય તો મેટાબોલિઝમ પર ફોકસ કરવું જોઈએ. 

મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવું હોય તો તેના માટે દવાઓની જરૂર પડતી નથી તમે આહારમાં જ એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવાની શરૂઆત કરી દો જેનાથી તમારું મેટાબોલિઝમ બરાબર કામ કરતું થઈ જશે. એક વખત બરાબર કામ કરવા લાગશે તો પછી શરીરમાં જામેલું ફેટ પણ ઓગળવા લાગશે. મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવું હોય તો આહાર કેવો હોવો જોઈએ ચાલો જાણીએ. 

ફૂડમાં પ્રોટીન વધારો

મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવું હોય તો સૌથી પહેલા આહારમાં દાળ, પનીર, ઈંડા, રાજમા, કઠોળ સહિતની વસ્તુઓનું પ્રમાણ વધારો. આ વસ્તુઓ એવી છે જેમાં સૌથી વધુ પ્રોટીન હોય છે. મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવામાં પ્રોટીન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવે છે તેથી દિવસના દરેક મિલમાં પ્રોટીન પોર્શન હોય તે વાત પર ફોકસ કરો. પ્રોટીન લેવાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ પણ થશે શરીરની વધારાની કેલેરી બર્ન થશે અને સ્નાયુ મજબૂત થશે. 

કાળા મરી અને આદુ 

મેટાબોલિઝમને આહારના માધ્યમથી બુસ્ટ કરવું હોય તો ભોજનમાં આદુ, કાળા મરી સહિતના મસાલાનો ઉપયોગ વધારે કરો. વધારે કરો એનો મતલબ એવો નથી કે તમે દરેક વસ્તુમાં આદુ અને મરી ઉમેરીને ખાવા લાગો. પરંતુ જે વસ્તુમાં ઉમેરી શકાય તેમાં આ પ્રકારના ગરમ મસાલા ઉમેરવાની આદત રાખો. કાળા મરી, આદુ જેવા મસાલામાં એવા તત્વો હોય છે જે મેટાબોલિઝમને એક્ટિવ કરે છે. 

આખા અનાજ 

ભોજનમાં આખા અનાજનો સમાવેશ કરવાની શરૂઆત કરી દો. આખા અનાજમાં સહિતની વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. આવા અનાજ ફાઇબરથી વધારે હોય છે અને તેને પચવામાં વધારે સમય લાગે છે. આખા અનાજ મેટાબોલિઝમને એક્ટિવ કરે છે. આખા અનાજ ખાવાથી પેટ કલાકો સુધી ભરેલું રહે છે અને વારંવાર ખાવાની ક્રેવિંગ થતી નથી. આખા અનાજના પાચન માટે મેટાબોલિઝમને પણ વધારે મહેનત કરવી પડે છે જેના કારણે મેટરબોલિઝમ એક્ટિવ રહે છે અને શરીરનું ફેટ ઓછું થાય છે. 

નટ્સ અને બીજ 

મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરવું હોય તો દિવસ દરમિયાન અલગ અલગ પ્રકારના બીજ અને ડ્રાયફ્રુટ ખાવાનું રાખો.. એક માત્ર નક્કી કરી લો અને તે માત્રામાં ડ્રાયફ્રુટ અને બીજનું મિક્સચર ખાવાનું રાખો. ડ્રાયફ્રુટમાં બદામ, અખરોટ લઈ શકાય છે. આ સિવાય ચિયા સીડ્સ અને અળસીના બીજનો સમાવેશ પણ આહારમાં કરો.

ગ્રીન ટી અથવા બ્લેક કોફી 

મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ કરવું હોય તો ખાંડ અને દૂધવાળી ચા છોડી ગ્રીન ટી અથવા તો બ્લેક કોફી પીવાનું શરૂ કરો. દિવસમાં બે કપ ગ્રીન ટી લેવાથી શરીરનું ફેટ ઝડપથી ઓછું થવા લાગે છે.. ગ્રીન ટીને બદલે તમે બ્લેક કોફી પણ પી શકો છો તેનાથી એનર્જી વધારે રહે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

